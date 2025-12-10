Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phiên 10/12: Gần 400 tỷ đồng cổ phiếu Việt Nam bị khối ngoại bán ròng, mã nào bị "nhắm" đến?

10-12-2025 - 15:45 PM | Thị trường chứng khoán

Chiều mua, cổ phiếu MBB đẫn dầu danh sách mua ròng, mã này được khối ngoại rót khoảng 241 tỷ đồng.

Thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến phiên giảm mạnh. Nhóm cổ phiếu VN30 “hụt hơi” khiến chỉ số chính thiếu đi lực đỡ. Đóng cửa phiên 10/12, VN-Index giảm 28,19 điểm xuống 1.718,98 điểm, giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt khoảng 15.160 tỷ đồng.

Về giao dịch khối ngoại, nhóm NĐTNN tiếp đà bán ròng 368 tỷ đồng trên toàn thị trường. Cụ thể:

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng xấp xỉ 368 tỷ đồng

Ở chiều bán, ﻿ cổ phiếu VIC bị khối ngoại “xả” mạnh nhất với giá trị lên tới khoảng 307 tỷ đồng. Theo sau, STB và VCB là 2 mã ngân hàng bị dòng tiền ngoại rút ròng đáng kể với giá trị từ 86 tỷ tới 160 tỷ. Cổ phiếu VHM hay MSN cũng bị bán ròng lần lượt 74 tỷ và 64 tỷ đồng.

Chiều mua, cổ phiếu MBB đẫn dầu danh sách mua ròng, mã này được khối ngoại rót khoảng 241 tỷ đồng. Xếp sau, cổ phiếu HPG cũng được mua ròng khoảng 152 tỷ đồng, trong khi VJC, VNM, TCB hay CTG ghi nhận giá trị mua ròng hàng chục tỷ đồng mỗi mã.

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên HOSE. Đơn vị: tỷ đồng

Trên HNX, khối ngoại mua ròng khoảng 10 tỷ đồng

Tại chiều mua, khối ngoại mua ròng chủ yếu tại SHS với giá trị 13 tỷ đồng. Theo sau, IDC và PVS được rót ròng mỗi mã khoảng vài tỷ đồng. Các cổ phiếu VFS và NRC được mua ròng khoảng 1-2 tỷ đồng, trong khi HGM, DL1, CLH ghi nhận giá trị mua ròng khiêm tốn khoảng 100 triệu đồng.

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất tại MBS với giá trị khoảng 13 tỷ đồng. Các mã CEO (-2 tỷ đồng), VC3 (-1 tỷ đồng), TNG (-1 tỷ đồng) cũng nằm trong nhóm chịu áp lực bán ròng lớn.

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên HNX. Đơn vị: tỷ đồng

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng khoảng 10 tỷ đồng

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng mạnh nhất tại GCF với giá trị khoảng 5 tỷ đồng. Theo sau là các mã F88, MCH ghi nhận giá trị mua ròng khoảng 1-2 tỷ đồng, còn MFS, MML, PAT,... được mua ròng không đáng kể.

Chiều bán, khối ngoại “xả” mạnh nhất tại ACV với giá trị khoảng 14 tỷ đồng. Các mã HBC, SBS, BHA và MZG cũng nằm trong top bán ròng phiên hôm nay.﻿

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên UPCOM. Đơn vị: tỷ đồng

Ngọc Ly

Nhịp sống thị trường

