Cuộc thi RongViet Invest 2025 chính thức tìm ra 2 quán quân

Sau các vòng thi đầy gay cấn ở hai Bảng Cá nhân và Đồng đội, cuộc thi đã để lại ấn tượng mạnh mẽ với hành trình "khai phá bản lĩnh nhà đầu tư thế hệ mới".

Tìm ra chủ nhân xứng đáng của ngôi vị Quán quân 2 bảng đấu

RongViet Invest là cuộc thi kiến thức và đầu tư chứng khoán thực tế cho sinh viên toàn quốc, do CTCP Chứng khoán Rồng Việt tổ chức lần đầu tiên vào năm 2023. Tiếp nối thành công của 2 mùa trước, RongViet Invest mùa thứ 3 ghi dấu ấn với chủ đề "Khai phá bản lĩnh nhà đầu tư thế hệ mới", thu hút hơn 4.000 sinh viên đăng ký dự thi và sự đồng hành của 30 trường Đại học, Học viện và Cao đẳng trên cả nước.

Tại Bảng Cá nhân, lộ trình thi đấu được xây dựng toàn diện từ chuỗi workshop, vòng thi Kiến thức đầu tư đến thi Đầu tư thực tế bằng vốn thật (tối thiểu 2 triệu và tối đa 20 triệu đồng). Các thí sinh đã có hành trình trải nghiệm những biến động thực tế trên thị trường và ra quyết định như một nhà đầu tư thực thụ.

Sau chặng đua dài và cạnh tranh quyết liệt giữa hàng nghìn thí sinh trên toàn quốc, Vũ Hà Nguyên Hương – sinh viên Trường Đại học Công nghệ Đông Á đã xuất sắc trở thành Quán quân Bảng Cá nhân với hiệu suất đầu tư 18,13% và nhận về phần thưởng trị giá 15.000.000 đồng. Đây không chỉ là một hiệu suất ấn tượng trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, mà còn phản ánh rõ ý nghĩa của RongViet Invest trong việc giúp sinh viên rèn luyện bản lĩnh, tư duy phân tích và khả năng đầu tư thực tế ngay từ giảng đường.

Bạn Vũ Hà Nguyên Hương, Quán quân bảng Cá nhân RongViet Invest 2025

Ở Bảng Đồng đội, 30 đội thi đại diện các trường Đại học, Cao đẳng và Học viện trên toàn quốc đã bước vào vòng Đầu tư thực tế. Mỗi đội gồm 3 thành viên, được Rồng Việt tài trợ nguồn vốn đầu tư 20 triệu đồng/ đội. Đây là vòng thi buộc các thành viên phải phối hợp xây dựng chiến lược, thực hiện giao dịch, quản trị rủi ro và tối ưu hiệu quả danh mục như một nhóm quản lý đầu tư thực thụ.

Sau 5 tuần đầu tư thực tế, 5 đội thi có lợi nhuận cao nhất bước tiếp vào vòng Chung kết. Tại đây, từng đội phải thuyết trình chiến lược đầu tư, lý giải quá trình ra quyết định, quản trị rủi ro, đồng thời còn phải thể hiện tư duy phân tích sắc bén trước những câu hỏi từ Hội đồng Giám khảo chuyên môn.

Với phong độ ổn định, chiến lược đầu tư chặt chẽ cùng phần thuyết trình thuyết phục, đội ISB–HUB (Viện Đào tạo Quốc tế SaigonISB, trực thuộc Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM) đã xuất sắc giành ngôi Quán quân Bảng Đồng đội, nhận về giải thưởng 50.000.000 đồng. Thành tích này không chỉ phản ánh năng lực, bản lĩnh của các thí sinh, mà còn cho thấy sức mạnh của tinh thần đồng đội – yếu tố quan trọng đối với thế hệ nhà đầu tư tương lai.

Ba thành viên đội ISB - HUB, Quán quân bảng Đồng đội RongViet Invest 2025

Sân chơi học thuật gắn liền với thực tiễn cho sinh viên toàn quốc

Đề cao yếu tố học thuật gắn liền với thực tiễn và xu hướng thời đại, cuộc thi năm nay còn thu hút hơn 4.000 sinh viên tham gia các workshop chuyên sâu về tài chính cá nhân và ứng dụng công nghệ AI trong đầu tư chứng khoán.

Chuỗi workshop về tài chính cá nhân và ứng dụng công nghệ trong đầu tư nhận được sự quan tâm nồng nhiệt của Quý Thầy/Cô và sinh viên các trường đại học

Song song đó, suốt quá trình tham gia cuộc thi, sinh viên thi còn được làm quen và trải nghiệm hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ ứng dụng công nghệ hiện đại của Rồng Việt. Nổi bật là "bộ tứ" trợ thủ đắc lực cho nhà đầu tư gồm eduDragon – hệ thống đào tạo chứng khoán toàn diện; iDragon – nền tảng giao dịch trực tuyến ưu việt; smartDragon – nền tảng hỗ trợ đầu tư tối ưu; hiDragon – trợ lý ảo đầu tư thông minh ứng dụng AI.

Việc lồng ghép công nghệ xuyên suốt hành trình cuộc thi không chỉ tăng tính trải nghiệm thực tế, mà còn giúp sinh viên tiếp cận sớm xu hướng Fintech và ứng dụng AI trong đầu tư chứng khoán. Đó cũng chính là tinh thần mà Rồng Việt muốn truyền tải ở mùa 3 của cuộc thi khi tạo dựng một bệ phóng nâng tầm bản lĩnh cho thế hệ nhà đầu tư mới.

Sứ mệnh lan tỏa tri thức và nâng cao bản lĩnh nhà đầu tư thế hệ mới

Trong phần phát biểu tại Lễ Tổng kết và Trao giải, ông Nguyễn Chí Trung – Thành viên HĐQT Rồng Việt, Trưởng Ban cố vấn cuộc thi – nhấn mạnh rằng: Với mục tiêu đóng góp vào sự phát triển bền vững của thị trường tài chính Việt Nam, Rồng Việt luôn kiên trì theo đuổi sứ mệnh giáo dục tài chính, nâng cao nhận thức và trang bị năng lực đầu tư cho sinh viên ngay từ sớm. Rồng Việt tin rằng việc đầu tư vào thế hệ trẻ thông qua tri thức và trải nghiệm thực tế chính là đóng góp thiết thực cho cộng đồng, đồng thời tạo nền tảng để hình thành thế hệ Nhà đầu tư trẻ bản lĩnh, tư duy chuẩn và đủ khả năng dẫn dắt thị trường trong tương lai.

Ông Nguyễn Chí Trung - Thành viên HĐQT, Trưởng Ban cố vấn cuộc thi phát biểu tại buổi Lễ Tổng kết và Trao giải

RongViet Invest không chỉ là một cuộc thi, mà là hoạt động ý nghĩa, giúp sinh viên tiếp cận thị trường với tư duy đầu tư bài bản, hình thành thói quen quản lý tài chính cá nhân và rèn luyện bản lĩnh trước biến động thị trường. Thông qua hành trình thi, các bạn trẻ được trải nghiệm môi trường đầu tư thực tế, được đồng hành cùng đội ngũ mentor giàu kinh nghiệm để phát triển tư duy phân tích, tính kỷ luật và phương pháp đầu tư chuyên nghiệp.