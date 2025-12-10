Doanh nghiệp của bầu Đức thay đổi

Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG) do ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị bất ngờ thay đổi logo nhận diện, không còn sắc nâu giống như của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LPBank - mã chứng khoán: LPB)

Trước đó vào ngày 1/4/2024, HAG thay đổi logo đã gắn bó 30 năm, chuyển sang màu nâu để đánh dấu sự hợp tác cùng LPBank. Cụ thể, HAG đã đưa vào sử dụng bộ nhận diện thương hiệu với màu sắc mới. Logo mới của HAG vẫn giữ lại bố cục và ý nghĩa như logo cũ nhưng thay đổi về màu sắc. Theo đó, logo mới có 3 gam màu, gồm vàng, nâu đất và trắng, khá tương đồng với màu sắc logo của LPBank.

HAG thành lập từ năm 1993. Sau hơn 3 thập niên, đây là lần đầu tiên HAG thay đổi logo.

Tuy nhiên hiện tại, trên trang chủ HAG đã chuyển về mẫu logo cũ trước thời điểm 1/4/2024. Có thể quá trình hợp tác cùng LPBank đã chấm dứt, tiến đến giai đoạn mới sau khi ký kết hợp tác chiến lược cùng Ngân hàng TMCP Phương Đông (mã chứng khoán: OCB) và Công ty CP Chứng khoán OCBS.

Mối quan hệ của HAG và LPBank bắt đầu khi LPB chi khoảng 5.000 tỷ đồng thông qua hợp đồng tài trợ cho HAG. Nhóm cổ đông từ Chứng khoán LPBank (LPBS) và Thaigroup của bầu Thụy cũng trở thành cổ đông lớn từ tháng 5/2024.

Khi đó, Chứng khoán LPBank đã mua thành công 50 triệu cổ phiếu HAG, tương đương 4,73% vốn điều lệ. Ngoài ra, những người có liên quan đến Chứng khoán LPBank hiện cũng đang nắm giữ lượng lớn cổ phiếu HAG, như ông Lê Minh Tâm sở hữu 28 triệu cổ phiếu HAG, ông Nguyễn Đức Bình 1,3 triệu đơn vị, bà Trần Thị Thu Hương 5,65 triệu đơn vị và bà Phạm Lê Thị Hồng Hoa 4,68 triệu đơn vị.

Như vậy, Chứng khoán LPBank và người có liên quan hiện nắm giữ 89,63 triệu cổ phiếu HAG, chiếm tỷ lệ 8,47% vốn điều lệ và trở thành cổ đông lớn tại Hoàng Anh Gia Lai.

Ngoài Chứng khoán LPBank, Tập đoàn Thaigroup và ông Lê Minh Tâm cũng đã mua thành công 80 triệu cổ phiếu HAG. Các nhà đầu tư này đều có liên quan đến Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt. Ông Nguyễn Đức Thuỵ (bầu Thuỵ) đang là chủ tịch Hội đồng quản trị của LPBank.

Tuy nhiên, khoản vay từ LPBank trị giá hơn 1.5000 tỷ đồng đã không còn xuất hiện trong báo cáo tài chính của HAG vào cuối năm 2024. Thay vào đó là khoản vay 2.000 tỷ đồng của OCB.

Tại thời điểm ngày 30/9, tổng dư nợ của HAG tại OCB gần 4.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tại đại hội cổ đông thường niên 2025, LPBS cũng lộ diện là cổ đông lớn của Hoàng Anh Gia Lai cùng với ThaiGroup và một cá nhân là ông Nguyễn Phan Anh. Theo tài liệu đại hội cổ đông, có một nhóm cổ đông đề cử nhân sự từ Thaigroup vào Hội đồng quản trị HAG nhưng bất ngờ rút hồ sơ ngay trước đại hội. Thay vào đó, bà Hà Kiết Trân - Giám đốc Đầu tư của Hướng Việt Investment - công ty mẹ của Công ty CP Chứng khoán OCBS - do bầu Đức đề cử đã trở thành thành viên Hội đồng quản trị độc lập HAG.