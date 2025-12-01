Một DN BĐS tăng trưởng bùng nổ trong 9 tháng, CTCK dự báo doanh số 2025 tiếp tục “leo dốc” nhờ hạ tầng và làn sóng dịch chuyển đô thị

Trong báo cáo cập nhật mới đây, Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) đánh giá CTCP Nam Long (mã: NLG) có khả năng duy trì triển vọng tăng trưởng tích cực nhờ sự phát triển hạ tầng giao thông và xu hướng dịch chuyển sang các đô thị ngoài trung tâm.

Nam Long duy trì vị thế dẫn đầu trong phát triển nhà ở phân khúc trung cấp và vừa túi tiền với các dòng sản phẩm chính là Ehome, Valora và Flora. NLG hiện đang sở hữu quỹ đất lớn lên tới 680ha.

Trong 9 tháng đầu năm, doanh thu của NLG ghi nhận 3.940 tỷ đồng, tăng trưởng 376% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu chuyển nhượng BĐS đạt 3.768 tỷ đồng (tăng 455%) đến từ (1) bàn giao các sản phẩm tại Nam Long II Central Lake (Cần Thơ), (2) bàn giao phần còn lại của Akari City giai đoạn 2 và (3) bàn giao các sản phẩm tại dự án Southgate và Izumi City. Khoản lợi nhuận sau thuế tăng vọt đạt 621 tỷ đồng, cao gấp gần 7 lần cùng kỳ năm ngoái.

Cho cả năm 2025, KBSV điều chỉnh dự báo doanh số bán hàng của NLG tăng 47% so với cùng kỳ, đạt 7.675 tỷ đồng đến từ các dự án South Gate, Mizuki Park, Cần Thơ và Izumi City. KBSV dựa trên kỳ vọng dự án Izumi City được mở bán tích cực trong phần còn lại của 2025 và khả năng hấp thụ các sản phẩm thấp tầng tại các tỉnh như Long An, Cần Thơ.

Hưởng lợi từ thúc đẩy xây dựng hạ tầng và xu hướng dịch chuyển sang các đô thị ngoài trung tâm﻿

Theo các chuyên viên phân tích KBSV, các dự án lớn của NLG hiện tại chủ yếu nằm ở khu vực Đồng Nai và Long An, sắp tới kỳ vọng sẽ thay đổi tích cực nhờ phát triển hạ tầng giao thông và xu hướng dịch chuyển sang các đô thị ngoài trung tâm. Sân bay Long Thành thuộc Đồng Nai là dự án trọng điểm quốc gia, kỳ vọng đi vào vận hành giai đoạn 1 trong năm 2026.

Để khai thác hiệu quả giai đoạn 1 của sân bay, cần có một hệ thống hạ tầng giao thông kết nối thuận tiện giữa các vùng. " Vì vậy, hạ tầng của khu vực Đồng Nai nhiều khả sẽ được thúc đẩy mạnh trong năm tới. Triển vọng của thị trường Bất động sản theo đó đi cùng sự phát triển hạ tầng của khu vực này. Ngoài ra, xu hướng dịch chuyển ra vùng ven đang trở nên rất rõ nét ", báo cáo nêu rõ.

Theo Batdongsan.com.vn, trong quý 3/2025, mức độ quan tâm bất động sản tại các tỉnh lân cận thành phố lớn như Hà Nội và Hồ Chí Minh tương đối tích cực.

Bên cạnh đó, Chính phủ cùng các địa phương đang chủ động đẩy nhanh công tác quy hoạch và phát triển các đô thị vệ tinh, qua đó mở rộng không gian đô thị nhằm giảm tải áp lực dân số – hạ tầng lên khu vực trung tâm. Tỉnh Long An đang nhận được sự chú ý khi các nhà phát triển Bất động sản lớn như Vinhomes, EcoPark đều có phát triển những dự án tại đây.﻿

Trên thị trường, cổ phiếu NLG đang dừng ở mốc 34.850 đồng/cp (chốt phiên 10/12).﻿