Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lighthouse Capital thông báo chào bán chứng chỉ Quỹ LHFCF ra công chúng

11-12-2025 - 08:00 AM | Thị trường chứng khoán

Lighthouse Capital thông báo chào bán chứng chỉ Quỹ LHFCF ra công chúng

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Lighthouse (Lighthouse Capital) thông báo chào bán chứng chỉ Quỹ Đầu tư Trái phiếu Dòng tiền Linh hoạt Lighthouse (LHFCF) lần đầu ra công chúng.

Lighthouse Capital thông báo chào bán chứng chỉ Quỹ Đầu tư Trái phiếu Dòng tiền Linh hoạt Lighthouse (LHFCF) lần đầu ra công chúng (IPO). Giá chào bán 10.000 đồng/chứng chỉ quỹ, giá trị đăng ký mua tối thiểu 100 nghìn đồng, giá dịch vụ phát hành là hoàn toàn miễn phí. Thời hạn nhận đăng ký mua IPO và thanh toán từ ngày 23/12/2025 tới ngày 13/01/2026.

Lighthouse Capital thông báo chào bán chứng chỉ Quỹ LHFCF ra công chúng- Ảnh 1.

Lighthouse Capital thông báo chào bán chứng chỉ Quỹ LHFCF ra công chúng- Ảnh 2.

Lighthouse Capital thông báo chào bán chứng chỉ Quỹ LHFCF ra công chúng- Ảnh 3.

Lighthouse Capital thông báo chào bán chứng chỉ Quỹ LHFCF ra công chúng- Ảnh 4.

Quỹ LHFCF là quỹ mở chuyên đầu tư vào các công cụ tài chính ngắn hạn như trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và các công cụ nợ ngắn hạn khác. Với ưu điểm thanh khoản cao, rủi ro thấp, quỹ cho phép nhà đầu tư rút vốn linh hoạt bất kỳ lúc nào và vẫn nhận được lãi theo thời gian nắm giữ, đồng thời vẫn đảm bảo an toàn vốn. Nhờ đó, đây là giải pháp hiệu quả để tối ưu hóa dòng tiền nhàn rỗi so với gửi tiết kiệm thông thường.

Sự ra đời của quỹ LHFCF giúp hoàn thiện thêm hệ sinh thái sản phẩm đầu tư của Lighthouse Capital, hứa hẹn mang đến cho nhà đầu tư những lựa chọn toàn diện và linh hoạt hơn trong hành trình tối ưu dòng vốn.

Quý Nhà đầu tư có thể đăng ký mua IPO quỹ LHFCF tại Lighthouse Capital hoặc thông qua các đại lý phân phối: CTCP Fincorp và CTCP Chứng khoán Bảo Minh.

Để mua IPO chứng chỉ Quỹ mở LHFCF, nhà đầu tư vui lòng xem Hướng dẫn đăng ký mua tại đây.

Lighthouse Capital - một trong những công ty quản lý quỹ tiên phong tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép từ năm 2006, hiện quản lý hai quỹ mở là: LHBF và LHCDF. Quỹ LHBF là quỹ trái phiếu ghi dấu ấn về tính ổn định và hiệu quả; trong khi LHCDF nổi bật nhờ phong cách linh hoạt và quản trị rủi ro chặt chẽ.

Tìm hiểu thêm về Lighthouse Capital tại: www.lighthousecapital.com


Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
chứng khoán

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tái định hình bức tranh bán lẻ Việt Nam, “cờ đến tay” những doanh nghiệp nào?

Tái định hình bức tranh bán lẻ Việt Nam, “cờ đến tay” những doanh nghiệp nào? Nổi bật

Điều gì khiến chứng khoán Việt Nam giảm mạnh nhất Châu Á?

Điều gì khiến chứng khoán Việt Nam giảm mạnh nhất Châu Á? Nổi bật

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 11/12/2025

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 11/12/2025

05:00 , 11/12/2025
‘Khai phá’ tài sản số trở thành một động lực tăng trưởng mới

‘Khai phá’ tài sản số trở thành một động lực tăng trưởng mới

01:23 , 11/12/2025
"Vua gỗ" một thời bất ngờ hồi sinh giữa lúc VN-Index điều chỉnh mạnh

"Vua gỗ" một thời bất ngờ hồi sinh giữa lúc VN-Index điều chỉnh mạnh

00:04 , 11/12/2025
Một DN BĐS tăng trưởng bùng nổ trong 9 tháng, CTCK dự báo doanh số 2025 tiếp tục “leo dốc” nhờ hạ tầng và làn sóng dịch chuyển đô thị

Một DN BĐS tăng trưởng bùng nổ trong 9 tháng, CTCK dự báo doanh số 2025 tiếp tục “leo dốc” nhờ hạ tầng và làn sóng dịch chuyển đô thị

00:01 , 11/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên