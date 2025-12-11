Lighthouse Capital thông báo chào bán chứng chỉ Quỹ LHFCF ra công chúng

Lighthouse Capital thông báo chào bán chứng chỉ Quỹ Đầu tư Trái phiếu Dòng tiền Linh hoạt Lighthouse (LHFCF) lần đầu ra công chúng (IPO). Giá chào bán 10.000 đồng/chứng chỉ quỹ, giá trị đăng ký mua tối thiểu 100 nghìn đồng, giá dịch vụ phát hành là hoàn toàn miễn phí. Thời hạn nhận đăng ký mua IPO và thanh toán từ ngày 23/12/2025 tới ngày 13/01/2026.

Quỹ LHFCF là quỹ mở chuyên đầu tư vào các công cụ tài chính ngắn hạn như trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và các công cụ nợ ngắn hạn khác. Với ưu điểm thanh khoản cao, rủi ro thấp, quỹ cho phép nhà đầu tư rút vốn linh hoạt bất kỳ lúc nào và vẫn nhận được lãi theo thời gian nắm giữ, đồng thời vẫn đảm bảo an toàn vốn. Nhờ đó, đây là giải pháp hiệu quả để tối ưu hóa dòng tiền nhàn rỗi so với gửi tiết kiệm thông thường.

Sự ra đời của quỹ LHFCF giúp hoàn thiện thêm hệ sinh thái sản phẩm đầu tư của Lighthouse Capital, hứa hẹn mang đến cho nhà đầu tư những lựa chọn toàn diện và linh hoạt hơn trong hành trình tối ưu dòng vốn.

Quý Nhà đầu tư có thể đăng ký mua IPO quỹ LHFCF tại Lighthouse Capital hoặc thông qua các đại lý phân phối: CTCP Fincorp và CTCP Chứng khoán Bảo Minh.

Để mua IPO chứng chỉ Quỹ mở LHFCF, nhà đầu tư vui lòng xem Hướng dẫn đăng ký mua tại đây.

Lighthouse Capital - một trong những công ty quản lý quỹ tiên phong tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép từ năm 2006, hiện quản lý hai quỹ mở là: LHBF và LHCDF. Quỹ LHBF là quỹ trái phiếu ghi dấu ấn về tính ổn định và hiệu quả; trong khi LHCDF nổi bật nhờ phong cách linh hoạt và quản trị rủi ro chặt chẽ. Tìm hiểu thêm về Lighthouse Capital tại: www.lighthousecapital.com



