Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 11/12/2025

Tin doanh nghiệp

HDB – Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh : Ngày 19/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu là 100:25 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 25 cổ phiếu mới).

DM7 – Công ty cổ phần Dệt May 7 : Ngày 23/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 10% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 07/01/2026.

BAX – Công ty cổ phần Thống Nhất : Ngày 25/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 20% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 29/01/2026.

SCS – Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn : Ngày 22/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền, với tỷ lệ 25% đối với cổ phiếu phổ thông (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 2.500 đồng) và không áp dụng đối với cổ phiếu ưu đãi. Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 26/01/2026.

FCN – Công ty cổ phần FECON : Ngày 18/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền, tỷ lệ 4% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 400 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 30/12/2025.

X26 – Công ty cổ phần 26 : Ngày 18/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2023 và 2024 bằng tiền mặt, tổng tỷ lệ 18% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 1.800 đồng), gồm 8% cho năm 2023 và 10% cho năm 2024. Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 30/12/2025.

DGC – Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang : Ngày 25/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 30% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 3.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 15/01/2026.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

QTC – Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam : Ông Trần Việt Thắng đã mua 1.300 CP, giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu ngày 27/11/2025. Ông Trần Việt Thắng là con của bà Nguyễn Thị Mai Lan (tỷ lệ nắm giữ 9,17%) và anh của bà Trần Ngọc Huệ (tỷ lệ nắm giữ 0,64%).

TVC – Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản T-Corp : Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Hằng đã bán 1.450.000 CP từ ngày 03/12/2025 đến ngày 04/12/2025, giảm sở hữu còn 100.000 CP.

XMC – CTCP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai : Ông Nguyễn Đức Cử đã mua 14.276.875 CP và trở thành cổ đông lớn từ ngày 08/12/2025. Ông Nguyễn Đức Cử là cha của bà Nguyễn Minh Trang, người có liên quan đang nắm giữ 17.785.856 CP.

DIC – CTCP Đầu tư và Thương mại DIC : Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Hải đã mua 192.600 CP trong tổng số 200.000 CP đăng ký, giao dịch từ ngày 07/11/2025 đến 05/12/2025. Lý do không thực hiện hết: Giá thị trường chưa đạt kỳ vọng.

TMG – CTCP Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico : Bà Trần Thị Thu Hà đã mua 289.100 CP ngày 09/12/2025. Bà Trần Thị Thu Hà là vợ của ông Phạm Thế Vinh, Ủy viên HĐQT.

XMC – CTCP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai : Chủ tịch HĐQT Bùi Khắc Sơn đã bán 14.276.875 CP trong ngày 08/12/2025, giảm sở hữu còn 0 CP.

BIG – CTCP Đầu tư Big Group Holdings : CTCP Nhựa sinh thái Việt Nam đã mua 500.000 CP và trở thành cổ đông lớn từ ngày 03/12/2025.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

TKU – CTCP Công nghiệp Tungkuang : Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị công ty Vũ Nguyễn Thị Hạnh đăng ký mua 10.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 15/12/2025 đến hết ngày 13/01/2026.

BT1 – CTCP Bảo vệ Thực vật 1 Trung ương : Bà Hoàng Thị Lương Hoa đăng ký bán 33.220 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 12/12/2025 đến hết ngày 09/01/2026. Bà Hoàng Thị Lương Hoa là mẹ của ông Trần Quang Vinh, Thành viên BKS của công ty.

KSQ – CTCP CNC Capital Việt Nam : Thư ký công ty, Người phụ trách quản trị công ty Nguyễn Thị Phương Thúy đăng ký bán 702.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 12/12/2025 đến hết ngày 25/12/2025.

HMS – CTCP Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh : Chủ tịch HĐQT Phạm Minh Đức đăng ký mua 400.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 12/12/2025 đến hết ngày 09/01/2026.