Cổ phiếu VPX chính thức giao dịch trên HoSE

Sáng ngày 11/12, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) tổ chức Lễ trao quyết định niêm yết và chào mừng ngày giao dịch chính thức cổ phiếu CTCP Chứng khoán VPBank ( VPBankS; HoSE: VPX ). Theo đó, 1,875 tỷ cổ phiếu VPX đã niêm yết trên HoSE với giá tham chiếu 33.900 đồng/cp, biên độ dao động trong phiên đầu tiên là ±20%.

Sự kiện có sự tham dự của đại diện, lãnh đạo từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ( VPBank; HoSE: VPB ), đối tác chiến lược Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), VPBankS cùng các đại biểu, cổ đông và các cơ quan thông tấn báo chí. Trong khuôn khổ buổi lễ, bà Hồ Thúy Ngà, Chủ tịch Hội đồng Quản trị VPBankS, đã tiếp nhận quyết định niêm yết từ đại diện HoSE.

Chủ tịch HĐQT VPBankS Hồ Thúy Ngà (trái) tiếp nhận quyết định niêm yết từ bà Trần Anh Đào, Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Ban Điều hành HoSE. (Ảnh: VPBankS).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Hữu Điền, Tổng Giám đốc VPBankS, gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cơ quan quản lý, ngân hàng mẹ VPBank, đối tác chiến lược SMBC, toàn thể cán bộ nhân viên công ty và đặc biệt là các cổ đông, nhà đầu tư đã đặt niềm tin vào tương lai của VPBankS. Ông nhấn mạnh rằng phiên giao dịch đầu tiên là một cột mốc lịch sử, đánh dấu bước trưởng thành, khẳng định vị thế VPBankS.

“Hôm nay, gần 1,9 tỷ cổ phiếu VPX chính thức hiện diện trên bảng giá HoSE. Chúng tôi bước vào sân chơi lớn này với sự cầu thị nhưng cũng đầy quyết tâm. VPBankS cam kết tuân thủ các chuẩn mực quản trị cao nhất, minh bạch và tiên phong kiến tạo những sản phẩm tài chính. Với nền tảng trong 3 năm vừa qua, VPBankS hướng tới mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ hơn trong 3-5 năm tới đây, trở thành công ty chứng khoán hàng đầu thị trường”, Tổng Giám đốc VPBankS khẳng định.

Sau bài phát biểu, ông Vũ Hữu Điền, thực hiện nghi thức đánh cồng, đánh dấu phiên giao dịch đầu tiên của cổ phiếu VPX trên HoSE.

Tổng Giám đốc VPBankS Vũ Hữu Điền tiến hành nghi thức đánh cồng khai trương phiên giao dịch đầu tiên của VPX trên HoSE. (Ảnh: VPBankS).

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo HoSE chúc mừng cổ phiếu VPX chính thức niêm yết trên sàn giao dịch. Đồng thời, HoSE khẳng định sẽ đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của công ty niêm yết, đặc biệt trong công bố thông tin và cập nhật các quy định liên quan, góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả của thị trường chứng khoán.

Sự kiện niêm yết diễn ra chưa đầy 30 ngày sau khi VPBankS hoàn tất thương vụ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) kỷ lục, huy động gần 12.713 tỷ đồng. Thương vụ thu hút dòng vốn lớn từ các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước, bao gồm cả những tên tuổi lớn như Dragon Capital và Chứng khoán VIX.

Đi vào hoạt động từ năm 2022, VPBankS là công ty chứng khoán duy nhất trong hệ sinh thái ngân hàng VPBank. Từ quy mô vốn chỉ vài trăm tỷ đồng, sau hơn ba năm, VPBankS đã bứt phá, trở thành một trong ba công ty chứng khoán có vốn chủ sở hữu lớn nhất.

VPBankS nhanh chóng vào nhóm dẫn đầu ở nhiều mảng kinh doanh như cho vay ký quỹ (margin), ngân hàng đầu tư (IB). Kết thúc 9 tháng năm 2025, công ty ghi nhận lợi nhuận 3.260 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ; tổng tài sản đạt 62.100 tỷ đồng, dư nợ cho vay margin gần 27.000 tỷ đồng, xếp thứ 3 toàn ngành.

Với nguồn vốn được bổ sung sau thương vụ IPO, tổng hạn mức cho vay margin của VPBankS được mở rộng lên hơn 66.000 tỷ đồng và hạn mức cho vay còn lại khoảng 40.000 tỷ đồng. Đồng thời, trong tháng 11, VPBankS cũng chạm cột mốc 1 triệu tài khoản, tương đương gần 10% tổng số tài khoản chứng khoán trên toàn thị trường.

Trở thành doanh nghiệp niêm yết, VPBankS sẽ tăng cường minh bạch công bố thông tin, áp dụng các tiêu chuẩn quản trị theo thông lệ tốt nhất trong nước và quốc tế, đồng thời triển khai các chính sách về môi trường, xã hội và quản trị (ESG), qua đó thúc đẩy tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

Về định hướng kinh doanh, công ty tập trung vào 4 trụ cột là ngân hàng đầu tư, cho vay margin, tự doanh và môi giới, hướng đến mục tiêu duy trì tăng trưởng kép 32%/năm, tới năm 2030 dẫn đầu ngành chứng khoán về tổng tài sản và lợi nhuận trước thuế.