Tin vui cho tỷ phú Trần Đình Long: Thép dây mạ kẽm Hòa Phát hưởng mức thuế 5,7% vào Canada, trong khi "đối thủ" khác chịu mức cao tới 158,9%

11-12-2025 - 10:25 AM | Thị trường chứng khoán

Nếu sản phẩm thép dây của Hòa Phát xuất khẩu sang Canada với giá bán cao hơn hoặc bằng "Giá trị thông thường", công ty sẽ không phải nộp thuế chống bán phá giá (CBPG).

Theo công bố ngày 3/12/2025 của Cơ quan Dịch vụ biên giới Canada (CBSA), Công ty TNHH Thép dây Hòa Phát được hưởng mức thuế chống bán phá giá 5,7%, thậm chí bằng 0 nếu giá bán thép dây mạ kẽm xuất khẩu sang Canada cao hơn hoặc bằng giá trị thông thường.

Đây là kết luận cuối cùng trong vụ việc điều tra áp thuế chống bán phá giá (CBPG) của CBSA thực hiện đối với mặt hàng dây thép carbon và hợp kim thép nhập khẩu (thép rút dây mạ kẽm) từ Trung Quốc, Đài Loan - Trung Quốc, Ấn Độ, Italia, Malaysia, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam, khởi xướng ngày 22/4/2025.

Đối với Việt Nam, CBSA công bố biên độ bán phá giá cho Công ty TNHH Thép dây Hòa Phát ở mức 5,7%, thấp nhất trong các DN bị điều tra và giảm hơn một nửa so với biên độ điều tra sơ bộ 13,4%. Các nhà xuất khẩu khác của Việt Nam bị xác định biên độ bán phá giá ở mức 158,9%.

Thép dây mạ kẽm Hòa Phát còn được hưởng cơ chế “giá trị thông thường” nhờ hợp tác tốt trong cuộc điều tra. Cụ thể, nếu sản phẩm thép dây của Hòa Phát xuất khẩu sang Canada với giá bán cao hơn hoặc bằng "Giá trị thông thường", công ty sẽ không phải nộp thuế chống bán phá giá (thuế bằng 0). Trường hợp giá xuất khẩu thấp hơn Giá trị thông thường, sản phẩm sẽ chịu mức thuế CBPG là 5,7%. Đây là lợi thế rất lớn giúp Hòa Phát đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm thép dây mạ kẽm tới Canada.

Trong khi đó, các doanh nghiệp xuất khẩu khác của Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan, Ấn Độ, Ý, Tây Ban Nha chịu mức thuế dao động từ 42,7% đến 158,9%.

Việc được hưởng mức thuế CBPG thấp nhất cho thấy nỗ lực hợp tác giải trình và sự minh bạch số liệu của Hòa Phát đã được phía Canada ghi nhận. Hệ thống kế toán của Hòa Phát rõ ràng, minh bạch, đảm bảo việc truy xuất dữ liệu tham chiếu đầy đủ và chính xác.

Cũng trong năm 2025, EU, Ấn Độ quyết định không áp thuế chống bán phá giá với sản phẩm thép cuộn cán nóng của Tập đoàn Hòa Phát xuất khẩu vào các thị trường này.

Thép dây mạ kẽm là sản phẩm của Công ty TNHH Thép dây Hòa Phát (thuộc Công ty TNHH Chế tạo Kim loại Hòa Phát). Hòa Phát bắt đầu sản xuất sản phẩm này từ năm 2017 nhằm thay thế hàng nhập khẩu và đã xuất khẩu tới nhiều quốc gia như Mỹ, Canada, Mexico, các nước Đông Nam Á,…

Hòa Phát là nhà sản xuất thép lớn nhất Đông Nam Á, tương đương Top 30 doanh nghiệp thép lớn nhất thế giới. Từ năm 2026, năng lực sản xuất thép của Hòa Phát đạt 16 triệu tấn/năm, chủ yếu là thép HRC và thép chất lượng cao, góp phần đáp ứng đầy đủ nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước.

Tái định hình bức tranh bán lẻ Việt Nam, "cờ đến tay" những doanh nghiệp nào?

Điều gì khiến chứng khoán Việt Nam giảm mạnh nhất Châu Á?

SGI Capital: Cơ hội lớn dành cho trường phái đầu tư giá trị có thể sẽ xuất hiện trong những tháng tới

10:25 , 11/12/2025
Cổ phiếu VPX chính thức giao dịch trên HoSE

10:10 , 11/12/2025
Chứng khoán Việt Nam không có bong bóng, xác suất tăng điểm tháng 12 tới 75%

09:44 , 11/12/2025
Lighthouse Capital thông báo chào bán chứng chỉ Quỹ LHFCF ra công chúng

08:00 , 11/12/2025

