Doanh nghiệp có vốn hóa lớn hơn cả Hòa Phát, Vinamilk, MB… sắp niêm yết HoSE

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) vừa thông báo chấp thuận niêm yết 1,067 tỷ cổ phiếu MCH của CTCP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer). Doanh nghiệp của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang hiện có vốn điều lệ gần 11.000 tỷ và vốn hóa khoảng 226.000 tỷ đồng. Con số này thậm chí còn vượt qua nhiều tên tuổi đang niêm yết như Hòa Phát, Vinamilk, MB…

Theo đánh giá của Vietcap sau buổi Roadshow “Niêm yết HoSE & Câu chuyện tăng trưởng” mới đây, việc niêm yết trên HoSE sẽ giúp MCH tiếp cận dòng tiền lớn từ nhà đầu tư muốn sử dụng margin, đồng thời mở ra cơ hội thu hút vốn ngoại thông qua các quỹ ETF và các quỹ chủ động.

Masan Consumer hiện sở hữu hệ sinh thái thương hiệu phủ gần 98% hộ gia đình Việt Nam, dẫn đầu khoảng 80% nhóm hàng thiết yếu. Tăng trưởng của doanh nghiệp được thúc đẩy bởi ba trụ cột: Chiến lược cao cấp hóa, mở rộng danh mục sản phẩm và mạng lưới phân phối gần 500.000 điểm bán trên toàn quốc.

Theo Vietcap, tăng trưởng của Masan Consumer được thúc đẩy bởi yếu tố vĩ mô, nhân khẩu học và sự mở rộng của thị trường hàng tiêu dùng - sẽ tạo nền tảng quan trọng để doanh nghiệp không chỉ củng cố vị thế trong nước mà còn đẩy mạnh chiến lược vươn ra thị trường quốc tế theo định hướng Go Global.

Chiến lược này giúp Masan Consumer đưa ẩm thực Việt ra thế giới. Doanh thu nước ngoài tăng trưởng đều 16%/năm, sản phẩm có mặt tại hơn 26 quốc gia. Doanh nghiệp của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang đặt mục tiêu nâng tỷ trọng doanh thu quốc tế lên 10 - 20% trong thời gian tới.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu MCH đang neo cao vùng đỉnh với thị giá khoảng 214.000 đồng/cp, tăng 22% so với đầu năm. Cổ đông của Masan Consumer đã thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, tương ứng tỷ lệ 22,5%, tức cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ nhận thêm 225 cổ phiếu mới.

Với hơn 1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, MCH dự kiến phát hành thêm 237,8 triệu cổ phiếu thưởng, nâng vốn điều lệ sau phát hành lên 12.945 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện được trích từ lợi nhuận chưa phân phối hơn 3.835 tỷ đồng.