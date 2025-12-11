Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Doanh nghiệp có vốn hóa lớn hơn cả Hòa Phát, Vinamilk, MB… sắp niêm yết HoSE

11-12-2025 - 11:01 AM | Thị trường chứng khoán

Doanh nghiệp có vốn hóa lớn hơn cả Hòa Phát, Vinamilk, MB… sắp niêm yết HoSE

Theo đánh giá của Vietcap, việc niêm yết trên HoSE sẽ giúp cổ phiếu này tiếp cận dòng tiền lớn từ nhà đầu tư muốn sử dụng margin, đồng thời mở ra cơ hội thu hút vốn ngoại thông qua các quỹ ETF và các quỹ chủ động.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) vừa thông báo chấp thuận niêm yết 1,067 tỷ cổ phiếu MCH của CTCP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer). Doanh nghiệp của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang hiện có vốn điều lệ gần 11.000 tỷ và vốn hóa khoảng 226.000 tỷ đồng. Con số này thậm chí còn vượt qua nhiều tên tuổi đang niêm yết như Hòa Phát, Vinamilk, MB…

Theo đánh giá của Vietcap sau buổi Roadshow “Niêm yết HoSE & Câu chuyện tăng trưởng” mới đây, việc niêm yết trên HoSE sẽ giúp MCH tiếp cận dòng tiền lớn từ nhà đầu tư muốn sử dụng margin, đồng thời mở ra cơ hội thu hút vốn ngoại thông qua các quỹ ETF và các quỹ chủ động.

Masan Consumer hiện sở hữu hệ sinh thái thương hiệu phủ gần 98% hộ gia đình Việt Nam, dẫn đầu khoảng 80% nhóm hàng thiết yếu. Tăng trưởng của doanh nghiệp được thúc đẩy bởi ba trụ cột: Chiến lược cao cấp hóa, mở rộng danh mục sản phẩm và mạng lưới phân phối gần 500.000 điểm bán trên toàn quốc.

Theo Vietcap, tăng trưởng của Masan Consumer được thúc đẩy bởi yếu tố vĩ mô, nhân khẩu học và sự mở rộng của thị trường hàng tiêu dùng - sẽ tạo nền tảng quan trọng để doanh nghiệp không chỉ củng cố vị thế trong nước mà còn đẩy mạnh chiến lược vươn ra thị trường quốc tế theo định hướng Go Global.

Chiến lược này giúp Masan Consumer đưa ẩm thực Việt ra thế giới. Doanh thu nước ngoài tăng trưởng đều 16%/năm, sản phẩm có mặt tại hơn 26 quốc gia. Doanh nghiệp của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang đặt mục tiêu nâng tỷ trọng doanh thu quốc tế lên 10 - 20% trong thời gian tới.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu MCH đang neo cao vùng đỉnh với thị giá khoảng 214.000 đồng/cp, tăng 22% so với đầu năm. Cổ đông của Masan Consumer đã thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, tương ứng tỷ lệ 22,5%, tức cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ nhận thêm 225 cổ phiếu mới.

Với hơn 1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, MCH dự kiến phát hành thêm 237,8 triệu cổ phiếu thưởng, nâng vốn điều lệ sau phát hành lên 12.945 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện được trích từ lợi nhuận chưa phân phối hơn 3.835 tỷ đồng.

Hà Linh

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
SGI Capital: Cơ hội lớn dành cho trường phái đầu tư giá trị có thể sẽ xuất hiện trong những tháng tới

SGI Capital: Cơ hội lớn dành cho trường phái đầu tư giá trị có thể sẽ xuất hiện trong những tháng tới Nổi bật

Tái định hình bức tranh bán lẻ Việt Nam, “cờ đến tay” những doanh nghiệp nào?

Tái định hình bức tranh bán lẻ Việt Nam, “cờ đến tay” những doanh nghiệp nào? Nổi bật

Tin vui cho tỷ phú Trần Đình Long: Thép dây mạ kẽm Hòa Phát hưởng mức thuế 5,7% vào Canada, trong khi "đối thủ" khác chịu mức cao tới 158,9%

Tin vui cho tỷ phú Trần Đình Long: Thép dây mạ kẽm Hòa Phát hưởng mức thuế 5,7% vào Canada, trong khi "đối thủ" khác chịu mức cao tới 158,9%

10:25 , 11/12/2025
CC1 được cấp hạn mức tín dụng hơn 7.700 tỷ đồng

CC1 được cấp hạn mức tín dụng hơn 7.700 tỷ đồng

10:25 , 11/12/2025
Cổ phiếu VPX chính thức giao dịch trên HoSE

Cổ phiếu VPX chính thức giao dịch trên HoSE

10:10 , 11/12/2025
Chứng khoán Việt Nam không có bong bóng, xác suất tăng điểm tháng 12 tới 75%

Chứng khoán Việt Nam không có bong bóng, xác suất tăng điểm tháng 12 tới 75%

09:44 , 11/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên