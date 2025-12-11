Chưa đầy 10 ngày nữa, chính thức khởi công dự án ray đường sắt và thép đặc biệt, vốn 10.000 tỷ do công ty của tỷ phú Trần Đình Long đầu tư

Thông tin từ Báo Quảng Ngãi, dự án Sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất là một trong 3 công trình được tỉnh Quảng Ngãi chọn khởi công chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đến nay, dự án đã hoàn tất các thủ tục cần thiết và sẵn sàng khởi công vào ngày 19/12/2025 theo kế hoạch.

Được biết, Dự án Sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất có tổng vốn đầu tư 10 nghìn tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Ray và Thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất làm chủ đầu tư; triển khai trên diện tích gần 15ha trong Khu kinh tế Dung Quất, xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi. Dự án có công suất thiết kế 700 nghìn tấn/năm, ứng dụng dây chuyền công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới.

Hiện, nhà đầu tư đã hoàn tất nhiều thủ tục pháp lý quan trọng. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng bảo đảm các điều kiện để dự án khởi công theo kế hoạch. Khi hoàn thành, đây sẽ là dây chuyền đầu tiên tại Đông Nam Á có khả năng sản xuất ray đường sắt tốc độ cao cùng các dòng thép đặc biệt, mở ra bước tiến quan trọng cho ngành công nghiệp thép Việt Nam; đáp ứng nhu cầu trong nước, xuất khẩu và phục cho các dự án trọng điểm quốc gia.

Dự án cũng được kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng mới cho Khu kinh tế Dung Quất, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Quảng Ngãi.

Hồi tháng 5/2025, Hòa Phát đã ký kết hợp đồng với Tập đoàn SMS group (Đức) để cung cấp dây chuyền và công nghệ sản xuất thép ray, thép hình, công suất 700.000 tấn/năm. Đây là hạng mục then chốt trong dự án xây dựng nhà máy thép ray và thép hình tại Dung Quất (Quảng Ngãi) có tổng vốn đầu tư 14.000 tỷ đồng.

Dự kiến sau 20 tháng thi công, nhà máy sẽ cho ra sản phẩm đầu tiên vào quý 1/2027, gồm thép ray đặc chủng cho đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, cầu trục và các loại thép hình (U, I, H, V) chất lượng cao. Hiện nay, những sản phẩm này Việt Nam vẫn phải nhập khẩu từ các “ông lớn” như Voestalpine (Áo), JFE (Nhật Bản) hay Baosteel (Trung Quốc).