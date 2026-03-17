Ông Đào Hữu Huyền trước khi bị khởi tố: Từng khẳng định giúp nhân viên vệ sinh có 35 tỷ, kỹ sư có hơn 100 tỷ nhờ cổ phiếu DGC

Cổ phiếu DGC của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang đang trở thành tâm điểm chú ý khi lao dốc mạnh sau thông tin dàn lãnh đạo bị khởi tố. Hành trình từ một doanh nghiệp tăng trưởng bền vững với cổ phiếu từng là “ngôi sao” trên sàn chứng khoán đến biến cố pháp lý của lãnh đạo thượng tầng khiến giới đầu tư không khỏi thất vọng.

Trước khi niêm yết trên HNX năm 2014, Hóa chất Đức Giang (DGC) vẫn là một doanh nghiệp quen thuộc với các sản phẩm bột giặt, chất tẩy rửa – mảng kinh doanh từng đóng góp tới gần 70% doanh thu trong giai đoạn 2012–2013. Bước ngoặt của doanh nghiệp xuất hiện từ sau thời điểm cổ phần hóa năm 2007, khi ông Đào Hữu Huyền cùng gia đình trở thành cổ đông chi phối và trực tiếp lèo lái doanh nghiệp.

Nhận thấy phốt pho là nguyên liệu chiến lược, Đức Giang quyết định đặt cược lớn với khoản đầu tư hàng nghìn tỷ đồng vào tổ hợp hóa chất tại Lào Cai, tận dụng lợi thế nguồn quặng apatit dồi dào. Việc liên tục mở rộng công suất, đặc biệt sau thương vụ với Vinachem năm 2019 đã giúp doanh nghiệp nhanh chóng bước ra sân chơi toàn cầu. Từ một doanh nghiệp hóa chất truyền thống, Đức Giang dần ghi dấu trên bản đồ thế giới với vai trò là một trong những nhà xuất khẩu phốt pho vàng hàng đầu. Tập khách hàng cũng chuyển mình rõ nét, quy tụ nhiều tên tuổi lớn như Mitsubishi, CJ, Cargill hay Wilmar.

Câu chuyện chuyển hướng chiến lược ấy nhanh chóng phản ánh vào kết quả kinh doanh. Doanh thu mỗi năm đạt quy mô chục nghìn tỷ đồng, lợi nhuận duy trì tăng trưởng hai chữ số, đưa Đức Giang từ một doanh nghiệp nội địa trở thành “ông lớn” trong ngành hóa chất khu vực.

Đỉnh điểm năm 2022, Hóa chất Đức Giang chứng kiến bước tăng trưởng đột biến khi doanh thu vươn lên khoảng 14.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt đỉnh trên 6.000 tỷ đồng. Dù lợi nhuận những năm sau đó có điều chỉnh giảm so với mức kỷ lục, doanh nghiệp vẫn duy trì kết quả kinh doanh tích cực với lợi nhuận ở mức hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm.

Khi “cỗ máy lợi nhuận” vận hành trơn tru, thành quả cũng đều đặn được chia sẻ với cổ đông. Suốt hơn một thập kỷ, Đức Giang duy trì chính sách cổ tức tiền mặt ổn định, đặc biệt từ năm 2022 đến nay luôn giữ ở mức trên 30%. Kết hợp với biên lợi nhuận cao và triển vọng tăng trưởng rõ ràng, cổ phiếu DGC nhanh chóng trở thành cái tên được nhiều công ty chứng khoán khuyến nghị, đồng thời góp mặt trong danh mục của hàng loạt quỹ đầu tư lớn.

Ở giai đoạn cao điểm, thị giá DGC từng vượt mốc 200.000 đồng/cp vào tháng 4/2022, đưa cổ phiếu này vào nhóm “đắt đỏ” nhất thị trường và trở thành biểu tượng tiêu biểu cho câu chuyện tăng trưởng bền vững. Đà tăng của cổ phiếu giúp giá trị tài sản của ông Đào Hữu Huyền gia tăng nhanh chóng do ông là cổ đông lớn nhất tại doanh nghiệp. Thời điểm năm 2022, ông Huyền từng lọt vào top 10 người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.

Không chỉ gia tăng tài sản cho lãnh đạo, DGC còn được nhắc đến như một “cỗ máy tạo tài sản” hiếm có cho nhân viên. Trong cuộc phỏng vấn với Forbes vào năm 2022, Chủ tịch Đào Hữu Huyền từng chia sẻ rằng ngay cả một nhân viên môi trường trong công ty cũng có thể sở hữu khoảng 35 tỷ đồng, trong khi nhiều kỹ sư nắm giữ khối tài sản hơn 100 tỷ đồng nhờ cổ phiếu. Với 2.000 nhân sự mỗi năm, doanh nghiệp ghi nhận thêm hàng trăm ô tô mới khi đời sống người lao động cải thiện mạnh mẽ nhờ sự tăng giá của cổ phiếu.

Tuy nhiên, những kỳ vọng lạc quan dần đối mặt với thực tế biến động của thị trường. Tại ĐHĐCĐ năm 2024, trong bối cảnh cổ phiếu đang ở vùng giá cao, ông Huyền từng khẳng định doanh nghiệp vẫn duy trì hiệu quả kinh doanh và cổ phiếu “chỉ có lên”. Đến đại hội năm 2025, khi thị giá đã lùi về quanh mốc 100.000 đồng/cp và bước vào nhịp giảm, lãnh đạo doanh nghiệp thừa nhận khó khăn của nhà đầu tư nhưng vẫn hướng đến tương lai tươi đẹp.

“Với cổ đông nhỏ lẻ thì tôi xin chia buồn, nhiều nhà đầu tư cũng mất tiền. Khuyên chân thành cổ đông nhỏ lẻ là có bao nhiêu giữ bấy nhiêu, đừng bán đi cũng đừng mua vào vội. Tương lai 5 năm tới Đức Giang sẽ mạnh mẽ hơn, tốt đẹp hơn” , ông Đào Hữu Huyền cho biết.

Trên thực tế, sau nhiều đợt chia cổ tức bằng cổ phiếu khiến giá bị pha loãng, DGC không thể quay lại vùng đỉnh cũ. Từ cuối năm 2025, trước các thông tin bất lợi và tin đồn liên quan đến hoạt động doanh nghiệp, cổ phiếu bắt đầu rời đỉnh và bước vào xu hướng điều chỉnh kéo dài, xen kẽ nhiều phiên giảm sàn gây bất ngờ cho thị trường. Dù có những nhịp hồi phục ngắn, xu hướng chung vẫn suy yếu.

Đến nay, cú sốc thông tin liên quan đến lãnh đạo càng khiến áp lực bán gia tăng, đẩy cổ phiếu vào trạng thái tiêu cực hơn. Tính từ đỉnh lịch sử thiết lập hồi giữa năm 2024, cổ phiếu DGC đã mất nửa giá trị. Thậm chí, đà giảm có thể tiếp tục được nới rộng nếu tình trạng dư bán sàn vẫn tiếp diễn, đồng thời tín hiệu “giải cứu” chưa xuất hiện.