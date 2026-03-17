Gia đình Chủ tịch Đào Hữu Huyền nắm bao nhiêu cổ phần tại Hóa chất Đức Giang?

Thông tin do Bộ Công an công bố, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã khởi tố vụ án "Gây ô nhiễm môi trường; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (MCK: DGC, sàn HoSE) và các đơn vị liên quan; đồng thời, khởi tố đối với 14 bị can.

Trong đó, ông Đào Hữu Huyền- Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hóa chất Đức Giang kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Lào Cai, bị khởi tố về 3 tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" và "Gây ô nhiễm môi trường", quy định tại các Điều 221, 227 và 235 Bộ luật Hình sự.

Con trai ông Đào Hữu Huyền là Đào Hữu Duy Anh- Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Tập đoàn Hóa chất Đức Giang tiền thân là Công ty Hóa chất Đức Giang – một đơn vị trực thuộc Tổng cục hóa chất Việt Nam được thành lập năm 1963. Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa vào năm 2004, cổ phiếu được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vào năm 2014 và đến năm 2020 chuyển qua Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Ông Đào Hữu Huyền (SN 1956, quê gốc Hưng Yên). Ông bắt đầu điều hành Hóa chất Đức Giang từ năm 2007. Trong nhiều năm qua, Tập đoàn Hóa chất Đức Giang từ chuyên sản xuất kinh doanh mặt hàng bột giặt, nguyên liệu sản xuất bột giặt đã mở rộng sang lĩnh vực hóa chất công nghiệp, hóa chất tinh khiết, phân bón,… và thậm chí cả bất động sản.

Từ số vốn 15 tỷ đồng vào thời điểm cổ phần hóa 2004, đến nay vốn điều lệ của Hóa chất Đức Giang đã tăng lên 3.797 tỷ đồng, vốn hóa hơn 1 tỷ USD.

Hai cha con ông Đào Hữu Huyền và Đào Hữu Duy Anh. Ảnh: DGC

Theo Báo cáo quản trị năm 2025, tính đến ngày 31/12/2025, gia đình ông Đào Hữu Huyền là nhóm cổ đông lớn nhất tại Hóa chất Đức Giang. Cụ thể, ông Đào Hữu Huyền trực tiếp nắm giữ 69,79 triệu cổ phiếu, tương đương 18,38% vốn DGC; vợ ông Huyền là bà Nguyễn Thị Hồng Lan sở hữu 14,29 triệu cổ phiếu, tương đương 3,76%.

Phó Chủ tịch Đào Hữu Duy Anh nắm 11,45 triệu cổ phiếu, tương đương 3,01%. Vợ ông Duy Anh là bà Bùi Thị Hà Thu nắm 1,16 triệu cổ phiếu, chiếm 0,31%.

Con gái của ông Đào Hữu Huyền là Đào Hồng Hạnh nắm 5,13 triệu cổ phiếu, chiếm 1,35%. Em trai ông Đào Hữu Huyền là Đào Hữu Kha nắm 22,66 triệu cổ phiếu chiếm 5,97%. Em dâu là bà Ngô Thị Ngọc Lan nắm 25,2 triệu cổ phiếu chiếm 6,64%.

Em gái ông Huyền là bà Đào Thị Quyên nắm 2,1 triệu cổ phiếu chiếm 0,57%. Em dâu ông Huyền là bà Lê Thị Lựu nắm 1,58 triệu cổ phiếu chiếm 0,42%.

Ngoài ra còn nhiều thành viên khác trong gia đình sở hữu từ vài chục nghìn tới vài trăm nghìn cổ phiếu DGC. Tổng cộng, ông Đào Hữu Huyền và người liên quan nêu trên đang nắm giữ trên 40% vốn Hóa chất Đức Giang.



