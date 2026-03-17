Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phiên 17/3: Một cổ phiếu Bluechips bị khối ngoại "xả" đột biến gần 1.000 tỷ đồng

Tính chung cả 3 sàn, khối ngoại tiếp đà bán ròng 700 tỷ đồng phiên hôm nay.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua phiên giao dịch đầy hưng phấn. Lực cầu áp đảo giúp VN-Index đóng cửa phiên 17/3 với mức tăng 17 điểm lên vùng 1.710 điểm. Dù vậy, điểm trừ nằm ở thanh khoản, giá trị khớp lệnh trên HoSE khá khiêm tốn, chỉ đạt khoảng 20.900 tỷ đồng.

Về giao dịch khối ngoại, nhóm NĐTNN tiếp tục bán ròng 700 tỷ đồng trên toàn thị trường.﻿

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng hơn 681 tỷ đồng﻿

Tại chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất tại cổ phiếu chứng khoán VCK với giá trị khoảng 288 tỷ đồng. Xếp sau, khối ngoại cũng rót hơn 200 tỷ vào MCH. Ngoài ra, các mã như MSN (130 tỷ đồng), VCB (77 tỷ đồng), PVD (75 tỷ đồng),... cũng được gom ròng đáng kể.

Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng tập trung mạnh nhất tại VIC với giá trị đột biến 989 tỷ đồng, bỏ xa các mã còn lại. Theo sau danh sách bán ròng là BID (-102 tỷ đồng), FPT (-97 tỷ đồng), VHM (-57 tỷ đồng), VNM (-48 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác như STB, HDB, DPM,... cũng nằm trong danh sách bị bán ròng mạnh.

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên HOSE. Đơn vị: tỷ đồng (Nguồn: Vietcap)

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 9 tỷ đồng

Chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất tại IDC với giá trị khoảng 9 tỷ đồng, tiếp đến là TNG (6 tỷ đồng), VFS cũng được mua ròng 5 tỷ. Các mã còn lại được mua ròng với giá trị khá khiêm tốn như MST, SHS, IVS, PLC.

Ở chiều bán ròng, PVS là mã chịu áp lực xả mạnh nhất với giá trị lên tới 18 tỷ đồng. Theo sau là CEO (-7 tỷ đồng), LAS (-6 tỷ đồng), HUT (-4 tỷ đồng), MBS (-3 tỷ đồng).

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên HNX. Đơn vị: tỷ đồng (Nguồn: Vietcap)

Trên UPCoM, khối ngoại bán ròng hơn 10 tỷ đồng

Ở chiều mua, HNG là mã được gom ròng mạnh nhất khoảng 6 tỷ. MZG cũng được mua ròng 2 tỷ đồng. Các mã khác như MFS, PAT, AIG cũng được mua ròng nhẹ.﻿

Ngược lại, khối ngoại xả mạnh nhất ACV khoảng 14 tỷ đồng, DDV bị bán ròng 5 tỷ đồng, PHP, VGT, SAS,.. cũng bị bán không đáng kể.﻿

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên UPCOM. Đơn vị: tỷ đồng (Nguồn: Vietcap)

Ngọc Ly

Nhịp sống thị trường

XEM
Một hiện tượng khiến NĐT đau đầu đang âm thầm diễn ra trên thị trường chứng khoán

15:30 , 17/03/2026
15:29 , 17/03/2026
15:10 , 17/03/2026
14:22 , 17/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên