Chứng khoán Thành Công muốn vay ngân hàng 800 tỷ đồng để làm gì?

Mới đây, CTCP Chứng khoán Thành Công (MCK: TCI, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)- chi nhánh TP.HCM.

Cụ thể, Chứng khoán Thành Công được phê duyệt hạn mức tín dụng là 800 tỷ đồng. Trong đó, hạn mức vay ngắn hạn 800 tỷ đồng; hạn mức thẻ tín dụng công ty 5 tỷ đồng; các hạn mức khác (nếu được ngân hàng chấp thuận) tối đa 800 tỷ đồng.

Thời hạn sử dụng hạn mức là 12 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng cấp tín dụng và tối đa thêm 3 tháng nếu được ngân hàng chấp thuận gia hạn.

Về biện pháp đảm bảo, doanh nghiệp thế chấp/cầm cố 100% trái phiếu Chính phủ, tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu được phát hành bởi Vietcombank và/hoặc tổ chức tín dụng khác thuộc danh mục ngân hàng chấp thuận từng thời kỳ. Ngoài ra, còn có tài sản bảo đảm thuộc sở hữu của Chứng khoán Thành Công và/hoặc bên thứ ba theo thỏa thuận giữa công ty và ngân hàng.

Hạn mức tín dụng nêu trên sẽ được dùng vào mục đích đầu tư kinh doanh cổ phiếu, cho vay ký quỹ và hoạt động ứng trước tiền mua chứng khoán.

Bên cạnh đó, công ty cũng sử dụng vốn để đầu tư kinh doanh công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu Chính quyền địa phương và các mục đích khác phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán trong từng thời kỳ.

Đồng thời, còn bổ sung vốn phục vụ hoạt động kinh doanh chứng khoán và phát hành thẻ tín dụng công ty phục vụ nhu cầu thanh toán nhanh của công ty.

Trong một diễn biến khác, ngày 24/3/2026 tới đây, Chứng khoán Thành Công sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền biểu quyết.

Cuộc họp dự kiến được tổ chức vào ngày 20/4/2026, địa điểm thực hiện sẽ được công ty thông báo chi tiết trong thư mời họp.

Tại đại hội, Chứng khoán Thành Công sẽ trình cổ đông thông qua Báo cáo tài chính 2025; Báo cáo của HĐQT 2025; Báo cáo của Ban kiểm soát 2025; Kế hoạch kinh doanh 2026; Thù lao HĐQT & Ban kiểm soát năm 2025, Kế hoạch năm 2026; Tỷ lệ cổ tức; Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026 và ác vấn đề khác thuộc thẩm quyền.