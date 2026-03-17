Xuất hiện 1 cổ đông ngoại vừa "ôm" lượng cổ phiếu Vingroup giá trị hơn 7.000 tỷ

17-03-2026 - 11:58 AM | Thị trường chứng khoán

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) vừa thông báo thực hiện chuyển quyền sở hữu 48.916.785 cổ phiếu Cổ phiếu Tập đoàn Vingroup - Công ty CP (VIC).

Cụ thể, tổ chức nhận chuyển nhượng là The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited. Ngày hiệu lực chuyển quyền là 16/03/2026.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VIC hiện giao dịch quanh 148.000 đồng/cp, giảm 17% so với đỉnh lịch sử thiết lập đầu năm 2026. Tính theo thị giá trên sàn hiện tại, giá trị lượng cổ phần trên xấp xỉ 7.200 tỷ đồng.

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (thường gọi là HSBC) là thành viên sáng lập chủ chốt của Tập đoàn HSBC, một trong những tổ chức dịch vụ tài chính và ngân hàng lớn nhất thế giới.

Năm 2021, Vinpearl - công ty con thuộc hệ sinh thái Vingroup từng huy động 425 triệu USD trái phiếu quốc tế. Trong đó, HSBC cùng Credit Suisse và BNP Paribas là các ngân hàng đồng bảo lãnh phát hành cho thương vụ trên.

Trở lại với Vingroup, về kết quả kinh doanh, năm 2025 ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất từ trước tới nay của Vingroup. Doanh thu thuần hợp nhất đạt 332.770 tỷ đồng, tăng 76% so với năm 2024 và là kỷ lục trong lịch sử hoạt động. Lợi nhuận trước thuế đạt 26.300 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 11.146 tỷ đồng, lần lượt tăng 57% và 111% so với cùng kỳ, đồng thời vượt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của tập đoàn đạt 1,12 triệu tỷ đồng, tăng 34% so với cuối năm trước.

Tuệ Giang

