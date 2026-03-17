Chứng khoán Bảo Minh thay Trưởng Ban Kiểm soát



17-03-2026 - 11:19 AM | Thị trường chứng khoán

Chứng khoán Bảo Minh miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát đối với ông Trần Văn Ngừng theo đơn từ nhiệm và bầu người thay thế là bà Phạm Thị Thu Hiền.

Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (BMSC, mã: BMS, sàn UPCoM) vừa thông qua việc miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát đối với ông Trần Văn Ngừng theo đơn từ nhiệm cá nhân.

Đồng thời, công ty thông qua việc bầu bà Phạm Thị Thu Hiền - Thành viên Ban Kiểm soát đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát thay ông Trần Văn Ngừng.

Mới đây, Chứng khoán Bảo Minh phê duyệt việc triển khai đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Theo đó, BMSC sẽ niêm yết hơn 203,9 triệu cổ phiếu BMS trên sàn HoSE, tổng giá trị tính theo mệnh giá là hơn 2.039 tỷ đồng. Thời gian dự kiến niêm yết trong năm 2026, sau khi nhận được chấp thuận của HoSE.

Ngày 20/3 tới đây, Chứng khoán Bảo Minh sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền biểu quyết.

Thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung cuộc họp sẽ được doanh nghiệp thông báo chi tiết trong thư mời họp.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế cả năm 2025, Chứng khoán Bảo Minh ghi nhận doanh thu hoạt động hơn 528,6 tỷ đồng, tăng 80,8% so với năm 2024. Sau khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng hơn 105,7 tỷ đồng, tăng 29,7%.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Chứng khoán Bảo Minh tăng 46,1% so với đầu năm, lên mức gần 2.575,4 tỷ đồng. Trong đó, các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) hơn 1.126,5 tỷ đồng; khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (dài hạn) hơn 1.025,1 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 363,6 tỷ đồng, giảm 59,5% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 100 tỷ đồng; nợ trái phiếu phát hành dài hạn 199,84 tỷ đồng.

Hoàng Lam

