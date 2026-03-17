17-03-2026 - 10:46 AM | Thị trường chứng khoán

Viconship hoàn tất nhận chuyển nhượng 65% vốn một doanh nghiệp để thực hiện dự án tại Hải Phòng.

Công ty CP Container Việt Nam (Viconship, MCK: VSC, sàn HoSE) vừa công bố thông tin về việc hoàn tất nhận chuyển nhượng 65% phần vốn góp tại Công ty TNHH Harbour City (Harbour City). Harbour City trở thành công ty con của Viconship kể từ ngày hoàn tất giao dịch nhận chuyển nhượng.

Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Harbour City có vốn điều lệ hơn 1.406 tỷ đồng; trong đó, Viconship nắm 65% vốn và 35% vốn còn lại do bà Đoàn Thị Tơ sở hữu. Hiện, bà Tơ cũng đang là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Theo Nghị quyết số 0701/2025/NQ-HĐQT ngày 1/7/2025 của Vicoship, doanh nghiệp nhận chuyển nhượng 65% phần vốn góp Harbour City để thực hiện dự án dự kiến tại Khu đô thị mới Ngã 5 sân bay Cát Bi, phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền (cũ), TP.Hải Phòng.

Tổng diện tích khu đất thực hiện dự án dự kiến là 6.000 m2.

Trong một diễn biến khác, ngày 24/3/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của VSC.

Tỷ lệ thực hiện quyền tham dự cuộc họp là 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền biểu quyết. Thời gian và địa điểm thực hiện sẽ được công ty thông báo sau.

Nội dung họp gồm Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và từng Thành viên HĐQT; Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT năm 2025; Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Về tình hình kinh doanh, theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025, Viconship ghi nhận doanh thu thuần hơn 872,3 tỷ đồng, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng hơn 152,2 tỷ đồng, giảm 21,9%.

Lũy kế cả năm 2025, Viconship mang về doanh thu thuần hơn 3.205,5 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 525,5 tỷ đồng, tăng 20,9%.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Viconship tăng 66,3% so với đầu năm, lên mức hơn 12.962,9 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp ghi nhận khoản đầu tư tài chính ngắn hạn gần 1.337,5 tỷ đồng, đầu tư tài chính dài hạn hơn 3.014,5 tỷ đồng, lần lượt chiếm 10,3% và 23,3% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả ở mức hơn 6.576,3 tỷ đồng, tăng 126,8% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính hơn 5.373,5 tỷ đồng, chiếm 81,7% tổng nợ.

PV

Một hiện tượng khiến NĐT đau đầu đang âm thầm diễn ra trên thị trường chứng khoán

Lãnh đạo doanh nghiệp và người nhà đổ hàng nghìn tỷ mua cổ phiếu, chuyện gì đang diễn ra?

Quỹ vàng lớn nhất thế giới miệt mài "xả" hàng tấn vàng khi giá lao dốc, quỹ bạc cũng mạnh tay bán ròng

Chứng khoán DNSE đón cổ đông lớn mới

Xếp dỡ Hải An hoàn tất phát hành gần 17 triệu cổ phiếu chuyển đổi trái phiếu

Capella Group trở thành cổ đông lớn của Chứng khoán DNSE

