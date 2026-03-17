Xếp dỡ Hải An hoàn tất phát hành gần 17 triệu cổ phiếu chuyển đổi trái phiếu

Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (MCK: HAH, sàn HoSE) vừa có công bố gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu.

Theo đó, doanh nghiệp đã phát hành thành công gần 17 triệu cổ phiếu (tương ứng 100% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành) để chuyển đổi 297 trái phiếu mã HAHH2328001 (mã giao dịch: HAH42401).

Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành là (12/3/2026) là gần 186 triệu cổ phiếu.

Như phương án phát hành đã công bố trước đó, giá chuyển đổi là 17.492 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ chuyển đổi là 1:57.168,9915389893 (tức 1 trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành 57.168,9915389893 cổ phiếu). Thời điểm dự kiến chuyển đổi là 12/3/2026.

Cổ phiếu phát hành để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi không bị hạn chế chuyển nhượng, do trái phiếu chuyển đổi đã hết thời gian hạn chế chuyển nhượng theo quy định.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của Xếp dỡ Hải An dự kiến tăng từ hơn 1.688,6 tỷ đồng lên mức 1.858,4 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, Xếp dỡ Hải An đang trong thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026, thời gian gửi phiếu lấy ý kiến chậm nhất 16h ngày 16/3/2026.

Cụ thể, Xếp dỡ Hải An trình cổ đông thông qua kế hoạch đóng 2 tàu mới với tổng vốn đầu tư tối đa 184 triệu USD (tương đương hơn 4.800 tỷ đồng).

Hai con tàu có trọng tải 81.000 MT/12m, kích thước tối đa lần lượt dài 255m, rộng 42,8m và cao 24,6m, sức chứa lên tới 7.165 TEU, gồm 4.164 TEU trên boong và 3.001 TEU dưới hầm.

Nguồn vốn đầu tư dự kiến được huy động từ các khoản vay tại tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính cùng các nguồn vốn khác hoặc doanh nghiệp sẽ trình ĐHĐCĐ để huy động thêm vốn thông qua phát hành thêm cổ phiếu hoặc trái phiếu.

Ngoài ra, Xếp dỡ Hải An cũng trình cổ đông phê duyệt việc hủy bỏ phương án phát hành ESOP năm 2025 đã được phê duyệt tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và ĐHĐCĐ bất thường cuối năm 2025 trước đó.

Doanh nghiệp lý đây là bước điều chỉnh nhằm thực hiện phát hành ESOP trong năm 2026 và xây dựng các nội dung phát hành phù hợp với tình hình thực tế tại công ty và các công ty con, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Về phương án phát hành ESOP năm 2026, doanh nghiệp dự kiến phát hành tối đa 2,5 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 1,48% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, ước tính Xếp dỡ Hải An sẽ thu về 25 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của công ty, bao gồm nhưng không giới hạn việc trả gốc và lãi vay cho các khoản vay bổ sung vốn lưu động tại các Ngân hàng thương mại cổ phần, trả tiền cho các nhà cung cấp, trả tiền mua nguyên - nhiên vật liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Cổ phiếu ESOP phát hành trong đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm kể từ khi hoàn tất phát hành. Thời gian dự kiến triển khai từ quý II - III/2026, sau khi được UBCKNN chấp thuận.

