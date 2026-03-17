Vietcap chốt ngày phát hành cổ phiếu thưởng và tạm ứng cổ tức cho cổ đông

CTCP Chứng khoán Vietcap (mã: VCI, sàn HoSE) vừa thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng).



Theo đó, VCI triển khai phát hành hơn 297,5 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông. Tỷ lệ thực hiện quyền 20:7, tức cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận 7 cổ phiếu mới.

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện phân bổ quyền là 27/3/2026. Cổ phiếu phát hành đợt này không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông sở hữu cổ phiếu đang trong diện bị hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu thưởng.

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 2.975,4 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ vốn chủ sở hữu căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất. Nếu hoàn tất phát hành, Chứng khoán Vietcap sẽ tăng vốn điều lệ từ 8.501 tỷ đồng lên 11.476,3 tỷ đồng.

Ngày 27/3, Vietcap cũng sẽ chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2025, tỷ lệ 2,5%, tương đương 250 đồng/cổ phiếu. Với 850,1 triệu cổ phiếu đang lưu hành, VCI sẽ chi 212,5 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt này.

Tính đến cuối năm 2025, thành viên HĐQT Tô Hải sở hữu 129,1 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 17,87% vốn) sẽ nhận về 45,1 triệu cổ phiếu thưởng và 32,2 tỷ đồng cổ tức. Vợ ông Hải là bà Trương Nguyễn Thiên Kim đang nắm 12,53 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 1,74%) sẽ nhận về 4,38 triệu cổ phiếu và 3,1 tỷ đồng cổ tức.

Chủ tịch VCI bà Nguyễn Thanh Phượng nắm 22,8 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 3,16%) ước tính nhận về gần 8 triệu cổ phiếu và 5,7 tỷ đồng cổ tức.

Trong diễn biến khác, Vietcap sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 vào chiều 30/3 tại Sảnh La Scala, Lầu 5, Khách sạn The Reverie Saigon, Số 22-36 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, TP.HCM.

Theo đó, HĐQT Vietcap đề xuất kế hoạch kinh doanh năm 2026 với tổng doanh thu 6.525 tỷ đồng và lãi trước thuế 2.300 tỷ đồng, lần lượt tăng 30% và 41% so với thực hiện năm 2025. Về cổ tức, HĐQT Vietcap dự trình kế hoạch chia dự kiến 5 - 12%.

Trước đó, Vietcap kết thúc năm 2025 với tổng doanh thu gần 5.021 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.629 tỷ đồng, lần lượt vượt 16% và 15% so với kế hoạch đề ra.

Về phát hành cổ phiếu, Vietcap trình cổ đông phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2026. Số lượng tối đa 4,6 triệu cổ phiếu với giá 11.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Thông qua đợt thưởng cổ phiếu nói trên và ESOP 2026, Vietcap sẽ nâng quy mô vốn điều lệ từ 8.501 tỷ đồng lên hơn 11.522 tỷ đồng.

Về vấn đề nhân sự, đại hội sẽ miễn nhiệm 06 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS hiện tại do hết nhiệm kỳ 2021-2026. Ngược lại, cổ đông tiến hành bầu 7 thành viên HĐQT, trong đó có 2 thành viên HĐQT độc lập và 3 thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031.

Hà Ly