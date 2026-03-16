Thị trường tiền số hôm nay, 16-3: Giá Bitcoin vượt 74.000 USD

Tối 16-3, thị trường tiền số bất ngờ bật tăng mạnh. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, giá Bitcoin tăng gần 4%, lên trên 74.000 USD.

Nhiều đồng tiền số lớn khác cũng ghi nhận mức tăng giá đáng kể: Giá Ethereum tăng hơn 9%, lên khoảng 2.290 USD; Solana tăng hơn 8%, lên 94,6 USD; BNB tăng hơn 3%, lên khoảng 681 USD...

Theo báo cáo công bố ngày 16-3 của Công ty nghiên cứu Bernstein, đà phục hồi gần đây của giá Bitcoin cho thấy nền tảng nhà đầu tư dài hạn đang ngày càng vững chắc. Nguyên nhân là dòng tiền từ các quỹ ETF và hoạt động mua vào của doanh nghiệp đang dần thay đổi cơ cấu sở hữu của đồng tiền số này.

Bernstein cho biết trong tuần qua, giá Bitcoin tăng mạnh hơn vàng và nhiều chỉ số chứng khoán lớn, dù căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang.

Các nhà phân tích cho rằng diễn biến này một phần đến từ dòng tiền tiếp tục chảy vào các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ, cùng với việc nhiều doanh nghiệp vẫn đều đặn tích lũy Bitcoin.

Những yếu tố trên đang giúp củng cố nhóm nhà đầu tư nắm giữ dài hạn và khiến cấu trúc thị trường ổn định hơn.

Theo Bernstein, cơ cấu sở hữu Bitcoin đang dần thay đổi. Hiện khoảng 60% nguồn cung Bitcoin đã không được giao dịch trong hơn một năm, cho thấy thị trường ngày càng nằm trong tay các nhà đầu tư dài hạn, thay vì các dòng tiền ngắn hạn.

Bitcoin đang giao dịch tại 74.174 USD Nguồn: OKX

Ngoài ra, khi ngày càng nhiều Bitcoin được chuyển vào các quỹ ETF, kho dự trữ của doanh nghiệp hoặc các ví ít giao dịch, áp lực bán trong ngắn hạn có thể giảm bớt. Điều này giúp thị trường có nền tảng ổn định hơn trong những giai đoạn biến động.

Trong khi đó, số liệu từ SoSoValue cho thấy các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ đã ghi nhận 3 tuần liên tiếp có dòng tiền vào, với tổng giá trị hơn 2,1 tỉ USD. Dòng vốn này chủ yếu đến từ các nhà quản lý tài sản và các quỹ đầu tư tổ chức, gồm quỹ hưu trí và quỹ đầu tư quốc gia.

Theo Bernstein, các quỹ ETF Bitcoin giao ngay gần như đã đảo ngược phần lớn lượng vốn rút ra từ đầu năm đến nay. Tổng giá trị rút ròng hiện chỉ còn khoảng 460 triệu USD, so với khoảng 92 tỉ USD tài sản đang được quản lý.

Báo cáo của Công ty nghiên cứu Bernstein cũng đưa ra thông tin Cộng ty Strategy tiếp tục gia tăng lượng Bitcoin nắm giữ trong năm nay. Từ đầu năm đến nay, Strategy đã mua thêm 66.231 Bitcoin với tổng giá trị khoảng 5,6 tỉ USD, ở mức giá trung bình khoảng 85.000 USD mỗi Bitcoin. Trước đó, ngày 9-3, công ty này cho biết đã mua thêm 17.994 Bitcoin với giá khoảng 1,28 tỉ USD trong giai đoạn từ 2 đến 8-3, nâng tổng lượng Bitcoin nắm giữ lên hơn 738.000 BTC, tương đương khoảng 54 tỉ USD. Theo dữ liệu từ Bitcoin Treasuries, các quỹ ETF và sàn giao dịch hiện đang nắm giữ khoảng 1,6 triệu Bitcoin, trị giá hơn 117 tỉ USD. Trong khi đó, các công ty niêm yết đang sở hữu khoảng 1,15 triệu Bitcoin, tương đương hơn 84 tỉ USD.



