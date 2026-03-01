Ai rồi cũng phải chạy KPI: Chủ tịch công ty 4 tỷ USD “ráo riết” mở 3 siêu thị mỗi ngày để kịp “trả bài” cho cổ đông

KPI (Key Performance Indicator) là chỉ số đánh giá hiệu quả công việc quan trọng, được biểu diễn bằng số liệu, tỷ lệ hoặc định lượng. Thuật ngữ này không còn xa lạ với những người làm công ăn lương, hầu như ai đi làm cũng từng có đôi lần “vắt chân lên cổ” chạy cho kịp KPI.

Không chỉ nhân viên, ngay cả Chủ tịch của những công ty tỷ USD cũng không tránh khỏi cảnh “chạy KPI”. Ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG) – công ty niêm yết có vốn hóa hơn 4 tỷ USD, là một ví dụ điển hình.

Năm 2026, chuỗi siêu thị bán lẻ thực phẩm và hàng tiêu dùng Bách Hóa Xanh (BHX) – công ty con của MWG đặt mục tiêu mở mới 1.000 cửa hàng, tức là bình quân mỗi ngày phải mở thêm khoảng 3 cửa hàng. Kế hoạch đầy tham vọng buộc ban lãnh đạo MWG phải “chạy hết công suất” ngay từ đầu năm.

Theo cập nhật trên website bachhoaxanh.com, tính đến ngày 16/3, BHX có tổng cộng 2.783 cửa hàng trên toàn quốc. Như vậy, chuỗi siêu thị của ông Nguyễn Đức Tài đã mở mới 224 cửa hàng từ đầu năm 2026, tốc độ mở mới vừa đủ mục tiêu 3 cửa hàng mỗi ngày. Nếu tiếp tục duy trì đến hết năm, BHX sẽ kịp “trả bài” cho cổ đông như đúng kế hoạch đề ra.

Chia sẻ tại buổi Investor Meeting hồi trung tuần tháng 2, ông Vũ Đăng Linh - Tổng giám đốc MWG khẳng định đã tìm ra “công thức chiến thắng” cho BHX sau nhiều năm tái cấu trúc. Khác với giai đoạn trước chỉ tập trung “làm vua” khu vực miền Nam, năm nay khoảng 30% đến 40% số lượng cửa hàng mở mới sẽ nằm tại các thị trường mới như miền Bắc và miền Trung.

Ông Linh đánh giá thị trường miền Bắc có mức độ cạnh tranh khốc liệt ở ngành hàng tiêu dùng nhanh, với mật độ cửa hàng địa phương dày đặc. Dù vậy, sau quá trình tái cơ cấu, chuỗi đã xác định được mô hình vận hành và mức đầu tư phù hợp. Thực tế triển khai tại miền Trung cho thấy các cửa hàng mới có điểm hòa vốn thấp hơn trước.

Cùng với quá trình mở rộng ồ ạt, kết quả kinh doanh của BHX cũng được kỳ vọng sẽ tăng trưởng đột phá. Theo Tổng Giám đốc MWG, BHX dự kiến đóng góp khoảng 30% doanh thu và gần 20% lợi nhuận của MWG trong năm nay (tương ứng khoảng hơn 55.000 tỷ doanh thu và 1.800 tỷ lợi nhuận). Đối với các cửa hàng cũ, BHX kỳ vọng tăng trưởng khoảng 5 tới 10%.

Năm 2026 được xác định là cột mốc sống còn để BHX chuẩn bị cho lộ trình IPO và niêm yết độc lập trong vòng 3 năm tới. Để đủ điều kiện niêm yết, BHX buộc phải duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ nhằm bù đắp hết khoản lỗ lũy kế trong quá khứ. Ban lãnh đạo MWG cho rằng việc tách bạch và niêm yết độc lập không chỉ giúp huy động vốn mà còn giúp đội ngũ nhân sự của chuỗi được ghi nhận xứng đáng, tạo động lực để hướng tới tầm nhìn doanh thu 10 tỷ USD trong tương lai xa hơn.