Chứng khoán DNSE đón cổ đông lớn mới

Theo công bố thông tin ngày 16/3/2026 của Công ty CP Chứng khoán DNSE (mã: DSE), Công ty cổ phần Capella Group (Capella Group) đã trở thành cổ đông lớn của công ty sau khi thực hiện mua thành công 42,075 triệu cổ phiếu DSE, tương đương 9,8% vốn điều lệ.



Capella Group trở thành cổ đông của DNSE sau khi nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu từ các cổ đông hiện hữu để tham gia đợt chào bán cổ phiếu của DNSE.

Capella Group là tập đoàn đa ngành, hoạt động trong các lĩnh vực chính: bất động sản, logistics, tài chính… Đáng chú ý, theo thông tin vừa công bố về danh sách ứng cử thành viên HĐQT DNSE nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 sắp tới, bà Đậu Hà Lam, hiện giữ chức vụ Giám đốc Công nghệ Capella Group sẽ ứng cử vào HĐQT DNSE.

Trước khi gia nhập Capella Group, bà Lam có nhiều năm đảm nhiệm vị trí Giám đốc Dự án tài chính số, Giám đốc Chuyển đổi số tại các đơn vị như Techcombank, VIB, MB...

Ngoài Capella Group, nhiều cổ đông lớn khác của DNSE đều là thành viên hệ sinh thái Encapital do ông Nguyễn Hoàng Giang sáng lập. Trong đó, Công ty CP Công nghệ Tài chính Encapital hiện nắm giữ 168,3 triệu cổ phiếu DSE, tương đương 39,3% vốn điều lệ.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch HĐQT DNSE đồng thời là Tổng Giám đốc Encapital trực tiếp sở hữu hơn 2,7 triệu cổ phiếu, tương đương 0,79% vốn điều lệ DNSE.

Bên cạnh đó, Encapital Holdings – công ty do ông Nguyễn Hoàng Giang làm Tổng Giám đốc – hiện nắm giữ 41,25 triệu cổ phiếu DSE, tương đương 9,6% vốn.

Như vậy, ông Giang và hai công ty liên quan trong hệ sinh thái Encapital hiện sở hữu 49,7% cổ phần tại Chứng khoán DNSE.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của DNSE dự kiến tổ chức chiều ngày 26/03/2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại Khách sạn Pullman Hà Nội.

Tại đại hội, DNSE sẽ trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2026 với tổng doanh thu 1.736 tỷ đồng, tăng 18,2% và lợi nhuận trước thuế 550 tỷ đồng, tăng 61,8% so với năm 2025.

Về phương án phân phối lợi nhuận, HĐQT sẽ trình Đại hội kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt và/hoặc cổ phần với khối lượng tối đa 7% vốn điều lệ. Vừa qua, ngày 25/02/2026, DNSE đã hoàn tất tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 7%.

Về phương án phát hành cổ phiếu, DNSE trình cổ đông kế hoạch phát hành tối đa 4,28 triệu cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP), tương đương 1% vốn điều lệ dự kiến tại thời điểm phát hành. Đối tượng được thưởng cổ phiếu là cán bộ nhân viên Công ty (Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban điều hành, cán bộ nhân viên DNSE) có đóng góp tích cực trong việc xây dựng và phát triển công ty.

Giá phát hành không áp dụng. Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 năm và tối đa 05 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

Về phương án huy động vốn, DNSE lên kế hoạch phát hành 2.500 tỷ đồng trái phiếu, chia làm 3 đợt phát hành. Đây là trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của tổ chức phát hành. Thời gian phát hành dự kiến trong vòng 12 tháng kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua. Mỗi trái phiếu có kỳ hạn 24 tháng.

Bên cạnh đó, DNSE còn có kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ chuyển đổi năm 2026 nhằm mục đích cơ cấu nợ. Số lượng trái phiếu dự kiến phát hành là 10.000, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động tối đa 1.000 tỷ đồng.

Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 5%/năm. Tài sản bảo đảm có thể là cổ phiếu, bất động sản hoặc các tài sản khác được pháp luật cho phép của DNSE hoặc bên thứ ba. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tài sản bảo đảm bao gồm nhưng không giới hạn loại tài sản bảo đảm, giá trị của tài sản bảo đảm, thứ tự thanh toán cho nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu khi xử lý tài sản bảo đảm để thanh toán nợ trước khi thực hiện phát hành trái phiếu.

