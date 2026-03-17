Quỹ vàng lớn nhất thế giới miệt mài "xả" hàng tấn vàng khi giá lao dốc, quỹ bạc cũng mạnh tay bán ròng

Theo dữ liệu từ Muavangbac.vn, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust tiếp tục bán ròng 0,86 tấn vàng trong ngày 16/3, kéo lượng nắm giữ xuống dưới 1.070,7 tấn. Đây là phiên bán ròng thứ 3 liên tiếp của quỹ này, với tổng khối lượng xả lên tới 6,6 tấn vàng.

Cùng chiều bán, quỹ bạc lớn nhất thế giới iShares Silver Trust (SLV) do BlackRock quản lý cũng bán hơn 104 tấn bạc trong phiên 16/3. Hiện tại, quỹ này đang nắm giữ 15.360 tấn bạc, tương đương quy mô 40,2 tỷ USD. Đây cũng là phiên bán ròng thứ 2 liên tiếp của SLV.

Trong phiên giao dịch đầu tuần (16/3), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco chật vật giữ mốc chủ chốt 5.000 USD/oz, song đã ghi nhận phiên giảm thứ 4 liên tiếp, qua đó về vùng thấp nhất trong vòng 1 tháng trở lại đây.

Giá bạc cũng có thời điểm trong phiên mất mốc 80 USD/oz trước khi đóng cửa tại 80,7 USD/oz. Việc đồng USD hạ nhiệt đôi chút đã giúp giá vàng và bạc giữ vững các mốc quan trọng.

Đồng USD hạ nhiệt trong bối cảnh tình hình tại Trung Đông không có dấu hiệu leo thang. Giá dầu thô cũng ghi nhận đà giảm trong phiên 16/3, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi các nước đồng minh bảo vệ tàu bè lưu thông ở eo biển Hormuz.

Theo một số nguồn tin, Chính quyền Tổng thống Trump đã bắt đầu quá trình rút một lượng lớn dầu dự trữ khẩn cấp của Mỹ, đưa ra yêu cầu trao đổi 86 triệu thùng dầu thô. Các lô hàng từ kho dự trữ dầu chiến lược, một phần của đợt giải phóng khổng lồ 172 triệu thùng dầu được công bố tuần trước, dự kiến sẽ bắt đầu được đưa ra thị trường vào cuối tuần này.

Theo Kitco News, trong trường hợp giá dầu duy trì ở mức rất cao, nền kinh tế toàn cầu thậm chí có thể chuyển từ kịch bản lạm phát sang rủi ro giảm phát khi nhu cầu bị suy yếu. Khi đó, vai trò của vàng như một công cụ phòng hộ lạm phát có thể giảm bớt sức hấp dẫn.

Một cuộc suy thoái sâu hơn có thể buộc các ngân hàng trung ương phải cắt giảm lãi suất nhanh, yếu tố này có thể hỗ trợ vàng trong ngắn hạn nhưng đồng thời cũng có nguy cơ kích hoạt làn sóng bán tháo trên diện rộng khi thị trường rơi vào tình trạng căng thẳng thanh khoản.

Trong tuần này, nhà đầu tư sẽ đặc biệt chú ý tới cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), diễn ra từ ngày thứ Ba đến hết ngày thứ Tư theo giờ Mỹ. Dù thị trường gần như đồng thuận với kịch bản Fed giữ nguyên lãi suất quỹ liên bang, tâm điểm vẫn nằm ở những đánh giá mới của cơ quan này về sức khỏe kinh tế Mỹ cũng như định hướng lãi suất trong thời gian tới.