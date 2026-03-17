HAGL bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

17-03-2026 - 10:47 AM | Thị trường chứng khoán

HĐQT HAGL bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Thắng đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 16/3/2026.

Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, MCK: HAG) mới đây đã công bố Nghị quyết về việc thay đổi nhân sự.

Theo đó, HĐQT HAG thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Thắng (SN 1975) đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 16/3/2026.

Theo bản cung cấp thông tin, ông Nguyễn Chí Thắng đang không nắm giữ cổ phiếu HAG nào. Hiện, ông Thắng cũng đang giữ chức Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển Nông nghiệp Khăn Xay.

Trong một diễn biến khác, ông Đoàn Nguyên Đức- Chủ tịch HĐQT HAGL đã có văn bản thông báo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Cụ thể, bầu Đức vừa đăng ký mua vào 5 triệu cổ phiếu HAG nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 9/3/2026 đến ngày 7/4/2026 bằng phương thức khớp lệnh trên sàn.

Nếu giao dịch thành công, bầu Đức sẽ tăng sở hữu cổ phiếu HAG từ hơn 304,95 triệu cổ phiếu lên hơn 309,95 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 24,06% lên 24,45% vốn tại HAGL.

Tạm tính giá cổ phiếu HAG theo phiên giao dịch chiều ngày 4/3/2026 khoảng 15.250 đồng/cổ phiếu, bầu Đức sẽ phải chi khoảng 76,25 tỷ đồng để mua vào số lượng cổ phiếu đã đăng ký nêu trên.

Ngày 6/3/2026, HAGL sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026, ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/3/2026. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 1 quyền biểu quyết.

Thời gian, địa điểm và nội dung cuộc họp sẽ được công ty thông báo chi tiết tại thư mời tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 và đăng trên trang thông tin điện tử của công ty.

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
hagl, hag

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một hiện tượng khiến NĐT đau đầu đang âm thầm diễn ra trên thị trường chứng khoán

Lãnh đạo doanh nghiệp và người nhà đổ hàng nghìn tỷ mua cổ phiếu, chuyện gì đang diễn ra?

Viconship hoàn tất nhận chuyển nhượng 65% vốn một doanh nghiệp để thực hiện dự án tại Hải Phòng

Quỹ vàng lớn nhất thế giới miệt mài "xả" hàng tấn vàng khi giá lao dốc, quỹ bạc cũng mạnh tay bán ròng

Chứng khoán DNSE đón cổ đông lớn mới

Xếp dỡ Hải An hoàn tất phát hành gần 17 triệu cổ phiếu chuyển đổi trái phiếu

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên