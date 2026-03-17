Điểm lại 10 liên minh "khủng" nhập cuộc đua làm sàn tài sản mã hóa Việt Nam

Sau khi Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP của Chính phủ được ban hành vào tháng 9/2025, thị trường tài sản số Việt Nam đã không còn là sân chơi của những dự án nhỏ lẻ. Một cuộc đua chưa từng có giữa các hệ sinh thái tài chính và tập đoàn đa ngành hàng đầu dần hình thành.

Một trong những quy định quan trọng là vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỷ đồng để tổ chức được cấp phép thí điểm vận hành sàn giao dịch. Điều này tạo ra sự phân hóa cực kỳ gắt gao, hiện mới chỉ 2 tổ chức chính thức bước vào "câu lạc bộ 10.000 tỷ" và đáp ứng ngưỡng vốn tối thiểu theo quy định thí điểm.

Cụ thể, Công ty CP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX) thuộc hệ sinh thái VPBank được thành lập với vốn điều lệ ban đầu 25 tỷ đồng. Trong cơ cấu cổ đông, CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) góp 11% vốn, tương đương 2,75 tỷ đồng. Phần vốn còn lại của CAEX được góp bởi CTCP LynkiD với 50% vốn, Công ty TNHH Đầu tư Future Land với 39% vốn. Cuối tháng 2/2026, CAEX đã hoàn tất đợt tăng vốn từ 25 tỷ đồng lên 10.000 tỷ đồng.

Gây chú ý nhất phải kể tới CTCP Kinh doanh tiền mã hóa và tài sản mã hóa VIMEXCHANGE khi thành lập với số vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng. Trong đó, Chứng khoán Hòa Bình (HBS) góp 500 tỷ, tương ứng 5% vốn. Cổ đông lớn nhất là CTCP Tập đoàn Dược phẩm VIMEDITMEX với 5.000 tỷ đồng, chiếm 50% vốn. Ngoài ra, còn có sự tham gia của CTCP Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải và CTCP Đầu tư & Phát triển Hòa Bình.

Không chỉ có ngân hàng, các tập đoàn tư nhân lớn cũng bắt đầu lộ diện. Mới đây nhất, ngày 16/3/2026, Tập đoàn Sun Group đã gây xôn xao khi thành lập Công ty CP Tài sản số Việt Nam với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Trong đó, Sun Group nắm quyền chi phối 64% vốn, phối hợp cùng Chứng khoán Dầu khí (PSI).

Một cái tên lạ lẫm hơn là CTCP Sàn giao dịch Tài sản số DNEX vừa được thành lập ngày 9/9. Đáng chú ý, Tổng giám đốc CTCP Sàn giao dịch Tài sản số DNEX là ông Nguyễn Chí Công, sinh năm 1984 - thành viên HĐQT Đầu tư HVA. Công ty mới thành lập có vốn điều lệ 2 tỷ đồng, 3 cổ đông sáng lập là CTCP Quản lý quỹ Fundgo, góp 30% vốn; CTCP Trustpay góp 30% vốn và CTCP Công nghệ Quản lý Tài sản số góp 40% vốn. Hai trong số 3 cổ đông trên là doanh nghiệp do ông Nguyễn Chí Công làm giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

Thực tế, một số công ty cũng đã rục rịch chuẩn bị cho cuộc chơi này nhiều năm qua, điển hình như Chứng khoán SSI khi thành lập CTCP Công nghệ số SSI ( SSI Digital – SSID) từ năm 2022. Mới đây, SSID cùng với Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI đã ký hợp tác với hai công ty tài sản số Tether, U2U Network và Amazon Web Services (AWS) nhằm thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái hạ tầng tài chính số, Blockchain và điện toán đám mây tại Việt Nam.﻿

CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX) - doanh nghiệp liên quan hệ sinh thái Techcombank - TCBS cũng đã được thành lập vào tháng 5/2025. Doanh nghiệp có số vốn ban đầu 3 tỷ đồng, sau đó nhanh chóng tăng vốn lên 101 tỷ đồng.

Với các quy định ngày một rõ ràng, dòng tiền thuộc nhóm tài sản số đang từng bước được định hướng quay trở lại khuôn khổ quản lý trong nước. Năm 2026 được kỳ vọng sẽ là thời điểm bản lề, khi các sàn giao dịch tài sản số đầu tiên chính thức bước vào giai đoạn vận hành thí điểm, mở ra động lực phát triển mới cho nền kinh tế chung tại Việt Nam.

Gần nhất, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 15/2026/TT-BTC hướng dẫn nguyên tắc kế toán đối với các tổ chức tham gia thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.﻿

Thông tư này hướng dẫn nguyên tắc kế toán đối với các tổ chức tham gia thị trường tài sản mã hoá tại Việt Nam trong thời gian thực hiện thí điểm theo các nội dung quy định và phạm vi của Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/9/2025 của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.﻿

Thông tư nêu rõ, tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hoá, tổ chức phát hành tài sản mã hoá, nhà đầu tư trong nước phải tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật Kế toán, các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp và quy định của pháp luật về thị trường tài sản mã hoá có liên quan.

Tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hoá, tổ chức phát hành tài sản mã hoá, nhà đầu tư trong nước thực hiện hạch toán kế toán theo Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 99/2025/TT-BTC ngày 27/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và những nội dung quy định tại Thông tư này để ghi sổ kế toán, lập và trình bày báo cáo tài chính.

Trường hợp tổ chức phát hành tài sản mã hoá, nhà đầu tư trong nước là các doanh nghiệp, tổ chức đang áp dụng chế độ kế toán riêng thì vẫn thực hiện theo chế độ kế toán đó và những quy định tại Thông tư này để hạch toán, ghi sổ kế toán, lập và trình bày báo cáo tài chính.