Cảng Phước An hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 3.570 tỷ đồng

CTCP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (MCK: PAP, sàn UPCoM) vừa có văn bản báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Theo đó, kết thúc đợt chào bán ngày 13/3/2026, Cảng Phước An đã hoàn tất phân phối 125 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư trong nước, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán.

Với giá bình quân gia quyền là 13.610 đồng/cổ phiếu, doanh nghiệp thu về tổng số tiền gần 1.701,3 tỷ đồng. Sau khi trừ đi chi phí, doanh nghiệp thu ròng gần 1.701,1 tỷ đồng.

Trong danh sách kèm theo cho thấy, đã có 11 nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu trong đợt chào bán nêu trên của Cảng Phước An. Trong đó, ông Trần Phi Hùng mua nhiều nhất với 18 triệu cổ phiếu. Ngoài ra, ông Trần Mạnh Cường là bố của bà Trần Thị Lam Giang- Thành viên Ban kiểm soát của Cảng Phước An mua 6 triệu cổ phiếu.

Sau đợt chào bán thành công, tổng số lượng cổ phiếu của Cảng Phước An tăng từ 232 triệu cổ phiếu lên 357 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tăng từ 2.320 tỷ đồng lên 3.570 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, ngày 18/3/2026 tới đây, Cảng Phước An sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền biểu quyết.

Cuộc họp dự kiến được tổ chức trong tháng 4/2026, địa điểm tại văn phòng công ty tại Cảng Phước An, ấp Bà Trường, xã Phước An, tỉnh Đồng Nai. Nội dung cuộc họp sẽ được thông báo cụ thể trên website của công ty và trong thư mời tham dự họp.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế cả năm 2025, Cảng Phước An mang về doanh thu thuần hơn 154,8 tỷ đồng, gấp 70,4 lần doanh thu thuần của năm 2024.

Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lỗ ròng gần 504,7 tỷ đồng, gấp 29,2 lần mức lỗ ròng hơn 17,3 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Cảng Phước An tăng 57,2% so với đầu năm, lên mức gần 11.196 tỷ đồng. Trong đó, tài sản dở dang dài hạn hơn 5.070,8 tỷ đồng, tăng 119,6% và chiếm 45,3% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 9.244,8 tỷ đồng, tăng 98,2% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính dài hạn hơn 5.125,8 tỷ đồng, chiếm 55,4% tổng nợ.

