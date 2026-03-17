PAN Group của Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng sẽ mua 99,9% cổ phần Bibica Biên Hòa

Ông Nguyễn Duy Hưng hiện là Chủ tịch HĐQT của PAN Group

Ngày 16/3/2026, HĐQT Công ty CP Tập đoàn PAN (PAN Group, MCK: PAN) đã ban hành Nghị quyết thông qua việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp Công ty TNHH Bibica Biên Hòa.

Cụ thể, HĐQT PAN Group thông qua chủ trương nhận chuyền nhượng phần vốn góp của Công ty CP Bibica tại Công ty TNHH Bibica Biên Hòa (tương đương 99,9% vốn điều lệ Bibica Biên Hòa).

Sau khi hoàn tất giao dịch, Bibica Biên Hòa trở thành công ty con của Tập đoàn PAN.

Giá nhận chuyển nhượng được xác định bằng 99,9% giá trị vốn chủ sở hữu (giá làm tròn) của Bibica Biên Hòa theo Chứng thư thẩm định giá số 223/2026/56 ngày 11/2/2026 của Công ty CP Thẩm định giá và Giám định chất lượng Việt Nam phát hành, còn hiệu lực tại thời điểm ký kết và thực hiện giao dịch.

Thành lập từ năm 2019, nhà máy Bibica Biên Hòa đi vào hoạt động từ năm 2021. Ngay trong năm đầu vận hành, Bibica cho biết hoạt động của nhà máy khá ổn định, tập trung vào nhóm sản phẩm kẹo. Doanh thu đạt hơn 600 tỷ đồng, cao nhất trong các công ty con của Bibica và gấp khoảng 5 lần doanh thu của Bibica Miền Đông.

Trước đó, HĐQT PAN Group cũng thông qua nghị quyết về việc nhận chuyển nhượng thửa đất số 208, tờ bản đồ số 21, địa chỉ tại đường Đống Đa, phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng (trước đây là phường Thạch Thang, quận Hải Châu) từ Bibica.

Giá chuyển nhượng được xác định bằng giá trị theo Chứng thư thẩm định giá số 223/2026/64 ngày 27/2/2026 do Công ty CP Thẩm định giá và Giám định chất lượng Việt Nam phát hành, còn hiệu lực tại thời điểm ký kết và thực hiện giao dịch.

Bibica trước đó được biết đến là công ty con của PAN Group. Ngày 31/1/2026, PAN công bố Nghị quyết số 01-01/2026/NQ-HĐQT thông qua phương án hoàn tất thủ tục góp vốn vào Công ty TNHH Một thành viên Bibica Capital.

Theo nghị quyết này, PAN chuyển quyền sở hữu toàn bộ hơn 18,4 triệu cổ phần của Bibica cho Bibica Capital để hoàn tất thủ tục góp vốn theo nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết số 01-11/2025/NQ-HĐQT ngày 3/11/2025 của HĐQT công ty về việc thành lập Bibica Capital.

Đây là bước đi bất ngờ của PAN Group khi trước đó thị trường có những tin đồn về việc Tập đoàn có đàm phán hợp tác với Công ty hàng tiêu dùng Indonesia Sari Murni Abadi (SMA). Nội dung hợp tác chưa được hai bên công bố.

Về hoạt động kinh doanh của Bibica, 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu Bibica đạt 480 tỷ đồng và lãi sau thuế 34 tỷ đồng. Còn năm 2024 doanh thu đạt 1.778 tỷ đồng và lãi sau thuế 116 tỷ đồng.

Đối với PAN Group, theo báo cáo tài chính, năm 2025, doanh thu thuần hợp nhất của tập đoàn đạt 17.588 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2024. Kết quả này chủ yếu đến từ đóng góp ổn định của các mảng kinh doanh cốt lõi như nông nghiệp và thực phẩm.

Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 672 tỷ đồng, tăng 10% so với năm trước. Đây cũng là mức doanh thu và lợi nhuận cao nhất mà PAN Group ghi nhận kể từ khi thành lập.