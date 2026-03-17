Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo

17-03-2026 - 15:10 PM | Thị trường chứng khoán

Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo

Áp lực bán gia tăng mạnh sau khi thông tin liên quan đến sai phạm tại doanh nghiệp này được cơ quan chức năng công bố.

Phiên chiều 17/3, cổ phiếu DGC của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang giảm kịch sàn xuống 68.800 đồng/cp, với dư bán sàn hơn 6,5 triệu đơn vị, thanh khoản vọt lên gần 7 triệu cổ phiếu. Áp lực bán gia tăng mạnh sau khi thông tin liên quan đến sai phạm tại doanh nghiệp này được cơ quan chức năng công bố.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, hàng loạt vi phạm có tổ chức tại doanh nghiệp và các đơn vị liên quan đã được làm rõ, bao gồm đổ thải trái phép quy mô lớn tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng (Lào Cai), khai thác trái phép hàng trăm nghìn tấn quặng apatit và che giấu doanh thu, gây thất thu thuế hàng chục tỷ đồng. Các sai phạm kéo dài trong nhiều năm, gây ảnh hưởng môi trường và bức xúc trong dư luận.

Trên cơ sở đó, trong các ngày 25/12/2025 và 14/3/2026, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án với các tội danh liên quan đến môi trường, tài nguyên và kế toán, đồng thời khởi tố 14 bị can. Trong đó, ông Đào Hữu Huyền – Chủ tịch HĐQT – bị khởi tố về cả 3 tội danh; nhiều lãnh đạo và cá nhân liên quan cũng bị xử lý theo các mức độ khác nhau.

Hiện 7 bị can bị tạm giam, 7 người còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, đồng thời cơ quan chức năng tiến hành xác minh, kê biên và phong tỏa tài sản nhằm phục vụ công tác thu hồi cho Nhà nước.

Mai Chi

Một hiện tượng khiến NĐT đau đầu đang âm thầm diễn ra trên thị trường chứng khoán

Lãnh đạo doanh nghiệp và người nhà đổ hàng nghìn tỷ mua cổ phiếu, chuyện gì đang diễn ra?

Chứng khoán Thành Công muốn vay ngân hàng 800 tỷ đồng để làm gì?

Khởi tố Chủ tịch Đức Giang Đào Hữu Huyền

Cảng Phước An hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 3.570 tỷ đồng

PAN Group của Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng sẽ mua 99,9% cổ phần Bibica Biên Hòa

