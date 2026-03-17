Công ty mẹ tiếp tục đăng ký thoái vốn để trả nợ cho Thép Pomina

Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Thép Việt (Thép Việt) vừa đăng ký bán 7,5 triệu cổ phiếu của Công ty CP Thép Pomina (MCK: POM, sàn UPCoM) trong thời gian từ 20/3 đến 17/4/2026. Mục đích giao dịch nhằm thực hiện nghĩa vụ trả nợ thay cho Công ty CP Thép Pomina.

Nếu bán thành công, Thép Việt sẽ giảm sở hữu từ hơn 146,3 triệu cổ phiếu POM, tương đương tỷ lệ sở hữu 52,54% xuống còn 49,6%, tương đương gần 139 triệu cổ phiếu và không còn là công ty mẹ của POM.

Trước đó, từ ngày 19/1/2026 đến ngày 13/2/2026, công ty mẹ của Thép Pomina bán bất thành 7,5 triệu cổ phiếu POM đã đăng ký. Lý do không hoàn tất giao dịch là do không đạt được giá kỳ vọng. Qua đó, Thép Việt vẫn giữ nguyên sở hữu như trên.

Ông Đỗ Duy Thái - Chủ tịch Thép Pomina đồng thời là Tổng Giám đốc Thép Việt

Được biết, Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Thép Việt do gia đình ông Đỗ Duy Thái - Chủ tịch HĐQT của Thép Pomina thành lập, hiện ông Thái cũng đang là Tổng Giám đốc. Được biết, ông Đỗ Duy Thái đang sở hữu 869.400 cổ phiếu, tỷ lệ 0,31% vốn của POM.

Hiện, thị giá cổ phiếu POM quanh mức 4.200 đồng/cổ phiếu.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế cả năm 2025, Thép Pomina mang về doanh thu thuần hơn 2.189 tỷ đồng, giảm 6,3% so với năm 2024; doanh nghiệp báo lỗ ròng sau thuế hơn 838,2 tỷ đồng, đánh dấu 4 năm lỗ nặng liên tiếp. Kết quả này đã khiến vốn chủ sở hữu của Pomina chính thức chuyển sang âm 623 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2025.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Thép Pomina giảm 10,5% so với đầu năm, xuống còn gần 8.863,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản dở dang dài hạn gần 5.716,2 tỷ đồng, chiếm 64,5% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 9.487,4 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,6% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính 5.966,2 tỷ đồng.

Hoàng Lam