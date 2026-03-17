Hóa chất Đức Giang (DGC) phát thông báo khẩn tới gần 20.000 cổ đông

Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã: DGC) vừa công bố thông tin bất thường liên quan đến việc khởi tố vụ án “Gây ô nhiễm môi trường; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại doanh nghiệp và các đơn vị liên quan.

Theo đó, ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn, kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai bị khởi tố và bắt tạm giam về 3 tội danh: “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” và “Gây ô nhiễm môi trường”.

Ông Phạm Văn Hùng – Thành viên HĐQT/Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Lào Cai, bị khởi tổ và bắt tạm giam về 02 tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Gây ô nhiễm môi trường”.﻿

Ông Đào Hữu Duy Anh, Phó Chủ tịch HĐQT bị khởi tố và bắt tạm giam về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Bà Đào Thị Mai, Kế toán trưởng, bà Hoàng Thủy Hà, Kể toán và bà Nguyễn Thị Phương Anh, Thủ quỹ Tập đoàn Hóa chất Đức Giang bị khởi tổ về tội “Vi phạm quy định về kể toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ông Trịnh Quốc Khánh, Giám đốc, ông An Văn Bằng, Giám đốc mỏ Khai trường 25 và bà Nguyễn Thị Hương, Kế toán trưởng Chỉ nhánh Tập đoàn Hóa chất Đức Giang tại Lào Cai bị khởi tố và bắt tạm giam về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Ông Đặng Tiển Đức, Giám đốc và bà Phạm Thị Bích Phương, Kề toán trưởng Công ty Cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Ông Trần Minh Tuấn, Giám đốc và bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Đắk Nông bị khởi tổ và bắt tạm giam về tội “Vi phạm quy định về kể toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Cùng ngày, ﻿Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố Chủ tịch Tập đoàn Hóa chất Đức Giang cùng 13 quản lý cấp cao, làm rõ chuỗi hành vi khai thác khoáng sản trái phép, trốn thuế và xả thải sai quy định nhằm tối đa hóa lợi nhuận, mang về hàng trăm tỷ đồng ngoài sổ sách.

Ông Đào Hữu Huyền, sinh ngày 7/6/1956 tại Hưng Yên, có trình độ cử nhân hóa học từ Trường Đại học Tổng hợp. Sau khi CTCP Bột giặt và Hóa chất Đức Giang hoàn tất cổ phần hóa vào tháng 4/2004 (nay là CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang), ông cùng vợ là bà Nguyễn Thị Hồng Lan đã tham gia mua cổ phần, qua đó trở thành nhóm cổ đông nắm quyền chi phối doanh nghiệp.

Trong quá trình công tác, ông Huyền đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong hệ sinh thái Đức Giang. Giai đoạn 1993 – tháng 4/2007, ông là Giám đốc Công ty TNHH Vân Minh. Từ tháng 5/2007 đến tháng 4/2019, ông giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Bột giặt và Hóa chất Đức Giang.

Sau thông tin ông Huyền bị khởi tố, cổ phiếu DGC ngay lập tức giảm sàn. Kết phiên 17/3 ở mức 68.800 đồng/cổ phiếu.