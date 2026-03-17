Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tập đoàn Hóa chất Đức Giang làm ăn ra sao trước khi chủ tịch bị khởi tố?

17-03-2026 - 22:43 PM | Thị trường chứng khoán

Việc ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hóa chất Đức Giang - bị khởi tố cùng lúc 3 tội danh đặt ra câu hỏi về quy mô quyền lực tài chính phía sau vụ án. Tính đến cuối năm 2025, ông Huyền nắm giữ 18,3% vốn điều lệ của tập đoàn, tương đương gần 70 triệu cổ phiếu.

Tính đến ngày 31/12/2025, Tập đoàn Hóa chất Đức Giang có tổng tài sản là 19.550 tỷ đồng (tăng 24% so với đầu năm); tài sản ngắn hạn là 16.123 tỷ đồng; tiền mặt là 1.404 tỷ đồng; tiền gửi ngân hàng là 12.065 tỷ đồng. Quy mô tài sản lớn, lượng tiền mặt và tiền gửi dồi dào cho thấy doanh nghiệp có nền tảng tài chính mạnh và khả năng thanh khoản cao.

Tập đoàn Hóa chất Đức Giang làm ăn ra sao trước khi chủ tịch bị khởi tố?- Ảnh 1.

Bị can Đào Hữu Huyền - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.

Năm 2025, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ghi nhận những điểm đáng chú ý như: Doanh thu thuần hợp nhất gần 11.266 tỷ đồng (tăng 14%); lợi nhuận sau thuế hợp nhất hơn 3.188 tỷ đồng (tăng nhẹ). Doanh nghiệp vượt kế hoạch năm, cho thấy hoạt động sản xuất, kinh doanh cốt lõi vẫn duy trì tăng trưởng.

Tuy nhiên, ở báo cáo tài chính riêng, doanh thu tài chính giảm gần 40%; lợi nhuận ròng giảm hơn 35%. Sự suy giảm này phản ánh áp lực từ hoạt động tài chính và biến động nguồn thu ngoài lõi.

Một số chỉ số tài chính đáng lưu ý như hàng tồn kho tăng 70%, lên gần 1.700 tỷ đồng; chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng mạnh từ 161 tỷ lên 797 tỷ đồng, chủ yếu tại Dự án Khu công nghiệp Nghi Sơn. Trong khi đó, nợ phải trả tăng gấp đôi, lên hơn 4.144 tỷ đồng, đặc biệt, các khoản phải trả ngắn hạn tăng đột biến từ gần 10 tỷ đồng lên hơn 1.273 tỷ đồng, dấu hiệu cho thấy áp lực nghĩa vụ tài chính gia tăng trong ngắn hạn.

Theo cơ quan điều tra, quá trình kiểm tra đã phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng tại doanh nghiệp này, bao gồm: Đổ thải trái phép hàng triệu tấn chất thải, gây ô nhiễm môi trường; khai thác trái phép hàng trăm nghìn tấn quặng Apatit; che giấu doanh thu, vi phạm kế toán, gây thất thoát ngân sách. Các hành vi được xác định diễn ra trong thời gian dài, có tổ chức và liên quan đến nhiều cá nhân.

Trên cơ sở đó, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án và 14 bị can. Riêng ông Đào Hữu Huyền bị khởi tố về 3 tội danh: “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm quy định về khai thác tài nguyên; gây ô nhiễm môi trường”.

Hiện cơ quan điều tra đang, củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra toàn bộ sai phạm, xác minh, kê biên, phong tỏa tài sản. Mục tiêu là thu hồi tối đa tài sản thất thoát cho Nhà nước, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan.

Theo Minh Đức

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ông Đào Hữu Huyền trước khi bị khởi tố: Từng khẳng định giúp nhân viên vệ sinh có 35 tỷ, kỹ sư có hơn 100 tỷ nhờ cổ phiếu DGC

Ông Đào Hữu Huyền trước khi bị khởi tố: Từng khẳng định giúp nhân viên vệ sinh có 35 tỷ, kỹ sư có hơn 100 tỷ nhờ cổ phiếu DGC Nổi bật

Một hiện tượng khiến NĐT đau đầu đang âm thầm diễn ra trên thị trường chứng khoán

Một hiện tượng khiến NĐT đau đầu đang âm thầm diễn ra trên thị trường chứng khoán Nổi bật

CTCK thông báo cắt margin cổ phiếu Hóa chất Đức Giang giữa cơn bão bán tháo

CTCK thông báo cắt margin cổ phiếu Hóa chất Đức Giang giữa cơn bão bán tháo

22:42 , 17/03/2026
Bất chấp đà giảm, chuyên gia khẳng định thời điểm giá vàng "gần như chắc chắn" sẽ lên 10.000 USD

Bất chấp đà giảm, chuyên gia khẳng định thời điểm giá vàng "gần như chắc chắn" sẽ lên 10.000 USD

22:03 , 17/03/2026
Hóa chất Đức Giang (DGC) phát thông báo khẩn tới gần 20.000 cổ đông

Hóa chất Đức Giang (DGC) phát thông báo khẩn tới gần 20.000 cổ đông

18:18 , 17/03/2026
Gia đình Chủ tịch Đào Hữu Huyền nắm bao nhiêu cổ phần tại Hóa chất Đức Giang?

Gia đình Chủ tịch Đào Hữu Huyền nắm bao nhiêu cổ phần tại Hóa chất Đức Giang?

16:17 , 17/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên