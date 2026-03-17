Bất chấp đà giảm, chuyên gia khẳng định thời điểm giá vàng "gần như chắc chắn" sẽ lên 10.000 USD

Một trong những luận điểm đáng chú ý nhất trên thị trường kim loại quý hiện nay là nhận định của Capitalight: giá vàng có thể đạt 10.000 USD/ounce vào năm 2029 – và điều này “không còn là viễn tưởng”.

Những dự báo khó tin về giá vàng

Cụ thể, trong cuộc phỏng vấn với Kitco News, bà Chantelle Schieven - Trưởng bộ phận nghiên cứu tại Capitalight Research - cho biết với mức độ bất định ngày càng lớn của kinh tế toàn cầu, việc giá vàng đạt 10.000 USD/ounce vào khoảng năm 2029 gần như là chắc chắn.

Theo bà, sức mạnh của kim loại quý không chỉ đến từ các yếu tố kinh tế vĩ mô truyền thống mà còn từ những thay đổi sâu rộng trong hệ thống tài chính và chính trị toàn cầu.

Bà Schieven phân tích, dù giá vàng trên thị trường đang có những đợt điều chỉnh mạnh, các nhà đầu tư về dài hạn vẫn đang hưởng lợi từ xu hướng tăng tổng thể. Trong dài hạn, giá vàng sẽ tiếp tục đi lên do các yếu tố hỗ trợ không giảm mà đang ngày càng tăng thêm. Vì vậy, nhà phân tích này dự báo, giá vàng về lâu dài rất khó giảm xuống dưới 5.000 USD/ounce và giá bạc rất khó xuống dưới 60 USD/ounce.

Ngoài dự báo của Schieven, những dự báo từng bị coi là “cực đoan” về giá vàng đang dần trở lại và phổ biến hơn trên thị trường quốc tế. Không chỉ dừng ở mốc 10.000 USD/ounce, một số phân tích thậm chí còn đặt ra kịch bản cao hơn nhiều lần.

Ông Tavi Costa - đối tác và chiến lược gia vĩ mô tại Crescat Capital - cho rằng, nếu tỷ lệ giá trị dự trữ vàng của Mỹ so với tổng lượng trái phiếu Chính phủ Mỹ quay về mức 17% như thập niên 1970, giá vàng có thể đạt 25.000 USD/ounce. Nếu trở lại mức 40% như thập niên 1940, giá vàng có thể chạm mốc 55.000 USD/ounce.

Dù kịch bản đó e là khó xảy ra, nhưng ông Costa cho rằng những con số này cho thấy tiềm năng rất lớn cho việc tái định giá vàng trong tương lai.﻿

Nhà kinh tế học Peter Schiff cho rằng vàng “sẽ không bao giờ quay lại mốc 2.000 USD”, coi đây là “quá khứ”, đồng thời nhận định giá có thể tăng gấp nhiều lần từ mặt bằng hiện tại.

Điểm chung trong các lập luận là: vàng không còn được nhìn như một hàng hóa, mà đang dần quay lại vai trò tài sản tiền tệ lõi trong bối cảnh nợ toàn cầu cao, bất ổn địa chính trị kéo dài và niềm tin vào hệ thống tài chính suy giảm.

Thực tế, đây không phải là dự báo đơn lẻ, mà nằm trong một xu hướng đồng thuận rộng hơn của các tổ chức tài chính lớn, khi nhiều ngân hàng đã nâng mục tiêu vàng lên vùng 5.000–6.300 USD ngay trong 2026.

FED sắp họp để công bố lãi suất, kịch bản nào sẽ xảy ra với giá vàng?

Trái ngược với những dự báo đầy tham vọng, thị trường vàng ngắn hạn lại đang cho thấy một bức tranh nhiều biến động.

Giá vàng thế giới hôm nay tăng nhẹ trở lại quanh ngưỡng 5.000 USD sau khi đã để mất mốc này vào ngày hôm qua (16/03).

Trong lúc thị trường rung lắc mạnh, vào cuối tuần vừa qua, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới, SPDR Gold Trust đã bán ra 4,28 tấn vàng. Đây là lần thứ 7, quỹ đầu tư này thực hiện bán vàng kể từ đầu tháng 3 đến nay với tổng khối lượng bán ra lên 36,33 tấn, trong đó ngày 4.3 bán mạnh nhất lên 18,01 tấn.

Động thái xả vàng của các nhà đầu tư hoàn toàn trái ngược với chiều mua mạnh hồi tháng 2. Nó cũng cho thấy sự thận trọng của dòng tiền lớn, đặc biệt trong bối cảnh: USD có xu hướng phục hồi; Lợi suất trái phiếu tăng và Chính sách tiền tệ còn nhiều bất định.

Nói cách khác, dù câu chuyện dài hạn của vàng rất “bullish”, nhưng dòng tiền lớn vẫn chưa sẵn sàng “all-in”.

Diễn biến tại Việt Nam cho thấy một bức tranh tương tự nhưng rõ nét hơn.

Nhà đầu tư trong nước đang có xu hướng bán ròng khi giá biến động mạnh, thay vì nắm giữ dài hạn. Điều này phản ánh tâm lý giao dịch ngắn hạn, khi vàng được coi như một tài sản “lướt sóng” hơn là tích lũy.

Biến số lớn nhất ảnh hưởng đến giá vàng trong tuần này là việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ họp và công bố lãi suất. Giới phân tích cho rằng đây là yếu tố có thể quyết định hướng đi ngắn hạn của vàng.

Kịch bản được nhiều tổ chức tài chính dự báo nhất là Fed sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5% – 3,75% trong cuộc họp tháng 3.

Các nhà phân tích của Goldman Sachs thậm chí đã lùi dự báo thời điểm Fed bắt đầu hạ lãi suất sang tháng 9. Kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất trong năm 2026 cũng giảm đáng kể so với trước đây.

Theo World Gold Council, trong các giai đoạn lạm phát do giá dầu tăng trước đây khi Fed chưa hạ lãi suất, giá vàng thường giảm trung bình khoảng 12% trong vòng 6 tháng sau đó.