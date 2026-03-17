CTCK thông báo cắt margin cổ phiếu Hóa chất Đức Giang giữa cơn bão bán tháo

Ngày 17/3, Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam (MASVN) thông báo cập nhật danh mục chứng khoán được giao dịch ký quỹ (margin), trong đó cổ phiếu CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã DGC) bị loại khỏi danh sách cấp margin.

Cụ thể, MASVN điều chỉnh tỷ lệ cho vay ký quỹ đối với DGC từ 45% xuống 0%, đồng nghĩa với việc cổ phiếu này không còn được cấp margin tại công ty chứng khoán này. Sau điều chỉnh, danh mục chứng khoán được giao dịch ký quỹ của MASVN giảm xuống còn 196 mã.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố vụ án xảy ra tại doanh nghiệp và các đơn vị liên quan, với các nội dung liên quan đến kế toán, khai thác tài nguyên và môi trường. Đồng thời,Tập đoàn Hóa chất Đức Giang cũng vừa công bố thông tin bất thường liên quan đến vụ việc.

Theo công bố, ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch Hội đồng quản trị, cùng ông Đào Hữu Duy Anh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và một số cá nhân khác tại tập đoàn, đơn vị tại Lào Cai, CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam và Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang – Đắk Nông đã bị khởi tố. Trong đó, nhiều cá nhân bị áp dụng biện pháp bắt tạm giam.

Sau thông tin trên, cổ phiếu DGC trên sàn chứng khoán đã bị bán tháo ồ ạt và giảm sàn “trắng bên mua” phiên 17/3, dư bán giá sàn lên đến hơn 12 triệu đơn vị. Trước đó vào cuối tháng 12/2025, cổ phiếu DGC cũng từng có giai đoạn giảm sàn liên tiếp trong nhiều phiên dù không có thông tin bất thường nào được công bố.

Hóa chất Đức Giang là công ty xuất khẩu phốt pho vàng top đầu khu vực với doanh thu chục nghìn tỷ và lợi nhuận hàng nghìn tỷ mỗi năm. Công ty từng có giai đoạn ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng cao trong nhiều năm.

Năm 2025, Hóa chất Đức Giang ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 11.262 tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 3.189 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với năm 2024. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 7.487 đồng, nhích nhẹ so với năm 2024.