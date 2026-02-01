Hàng tỷ USD tháo chạy khỏi các quỹ ETF Bitcoin

Thị trường tiền số đang trải qua một trong những giai đoạn khốc liệt nhất trong nhiều năm trở lại đây. Đồng tiền số lớn nhất thế giới Bitcoin (BTC) có thời điểm đã rơi xuống chạm mốc 60.000 USD, “bốc hơi” một nửa so với đỉnh và đánh mất toàn bộ thành quả tăng giá từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tái đắc cử tháng 11/2024.

Dòng tiền lớn tháo chạy khỏi các ETF Bitcoin tạo ra áp lực lớn lên đồng tiền số này. Theo thống kê từ CoinMarketCap, kể từ giữa tháng 1 đến nay, các quỹ ETF Bitcoin đã bị rút ròng 6 tuần liên tiếp với tổng giá trị khoảng 4 tỷ USD. Trong đó, chỉ riêng “cá voi” iShares Bitcoin Trust (IBIT) đã bị rút ròng hơn 2,2 tỷ USD trong 6 tuần qua.

IBIT hiện là quỹ Bitcoin niêm yết lớn nhất thế giới, nắm giữ 755.315 Bitcoin, tính đến cuối phiên 23/2, giá trị thị trường vào khoảng 49,4 tỷ USD. IBIT từ lâu được các định chế và tổ chức chính tài lớn hàng đầu thế giới ưa chuộng như một kênh đầu tư thay thế, giúp tiếp cận tiền số thông qua sản phẩm được quản lý và giám sát.

Lực lượng từng góp phần thúc đẩy làn sóng ETF Bitcoin tại Mỹ là các quỹ phòng hộ, đang rút lui nhanh chóng. Theo dữ liệu do CF Benchmarks, công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của sàn giao dịch Kraken, tổng phân bổ vào các ETF Bitcoin của nhóm quỹ phòng hộ lớn nhất đã giảm 28% từ quý 4 sang quý 4/2025.

Một phần nguyên nhân đến từ sự thay đổi trong động lượng giá. Bitcoin giảm song hành, thậm chí có lúc nhanh hơn các rủi ro vĩ mô được kỳ vọng phòng vệ, qua đó làm suy yếu luận điểm rằng tài sản này có thể bù đắp lạm phát, mất giá tiền tệ hoặc biến động cổ phiếu.

Theo một số nhận định, câu chuyện thuế quan của Mỹ nóng trở lại đã tác động tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư tiền số, góp phần dẫn đến dòng vốn rút ồ ạt khỏi các quỹ ETF Bitcoin. Yếu tố này càng trở nên trầm trọng hơn trong bối cảnh thị trường tiền số nói chung và Bitcoin nói riêng đang thiếu động lực tăng giá rõ ràng.

Tuy nhiên, cú lao dốc của Bitcoin có lẽ không đơn thuần chỉ là yếu tố kỹ thuật mang tính thời điểm. Chuyên gia Mike McGlone của Bloomberg Intteligence nhận định rằng Bitcoin đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng khi không theo kịp vàng hay các chỉ số chứng khoán. Ông cho rằng sự tụt hậu này là một dấu hiệu cảnh báo về sự thay đổi căn bản trong tâm lý giới đầu tư.

Mặt khác, CEO Cathie Wood của ARK Invest cho rằng thị trường đang ở rất gần “đáy tiềm năng” cho việc mua vào. Bà cho rằng dù áp lực vĩ mô đang đè nặng, nhưng giai đoạn suy giảm tồi tệ nhất trong chu kỳ bốn năm của Bitcoin cơ bản đã qua. Theo bà, các yếu tố như sự hạ nhiệt của cơn sốt AI và việc sụp đổ đòn bẩy là những liều “thuốc đắng” cần thiết để Bitcoin sớm bước vào một đợt phục hồi mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu dài hạn hơn.