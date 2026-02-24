Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một "tay to" gom thêm gần 8 tấn vàng trong một ngày

24-02-2026 - 10:40 AM | Thị trường chứng khoán

Trước đó, quỹ này cũng duy trì trạng thái gom ròng trong tuần giao dịch liền kề.

Theo dữ liệu thống kê mới nhất từ Muavangbac.vn, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã mua ròng 7,72 tấn vàng trong phiên 24/2, qua đó nâng tổng khối lượng nắm giữ lên 1.086,47 tấn. Trước đó, quỹ này cũng duy trì trạng thái gom ròng trong tuần giao dịch liền kề.

Động thái gia tăng tích trữ của quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới diễn ra trong bối cảnh giá vàng đang hồi phục tốt và hiện xoay quanh mốc 5.200 USD/ounce.

Chất xúc tác trực tiếp đến từ một phán quyết mang tính bước ngoặt của Tòa án Tối cao Mỹ, theo đó bác bỏ các mức thuế toàn cầu diện rộng do Tổng thống Donald Trump đề xuất với lý do vi hiến, khi cho rằng chính quyền đã vượt quá thẩm quyền trong việc viện dẫn các quyền hạn khẩn cấp để áp thuế.

Quyết định này mang theo những hệ quả tài khóa đáng kể, bởi nguồn thu từ thuế quan vốn đã được đưa vào dự báo thâm hụt ngân sách, và sự bấp bênh pháp lý phát sinh đã làm suy giảm niềm tin vào triển vọng ngắn hạn của chính sách thương mại và ngân sách Mỹ.

Đáp lại, Tổng thống Trump nhanh chóng tuyên bố Nhà Trắng sẽ triển khai một mức thuế toàn cầu thay thế 15% nhằm lấp khoảng trống do phán quyết của tòa án để lại. Tuy nhiên, biện pháp này đi kèm với các giới hạn nhất định, bao gồm thời hạn hiệu lực không quá 150 ngày và chỉ áp dụng trong những trường hợp liên quan đến mất cân đối cơ bản trong thanh toán quốc tế. Trong khi chính quyền coi đây là sự tiếp nối của chương trình nghị sự thương mại, thị trường lại đánh giá các ràng buộc pháp lý và cấu trúc này là nguồn gốc của những bất định kéo dài – yếu tố vốn thường hỗ trợ giá vàng trong lịch sử.

Căng thẳng địa chính trị cũng góp phần gia tăng động lực cho đà tăng của kim loại quý. Các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran đã rơi vào bế tắc trước thềm cuộc họp quan trọng dự kiến diễn ra tại Geneva vào thứ Năm, trong khi việc gia tăng hiện diện quân sự tại Trung Đông làm dấy lên tâm lý né tránh rủi ro trên nhiều nhóm tài sản. Sự kết hợp giữa căng thẳng thương mại giữa các cường quốc và môi trường ngoại giao xấu đi tại khu vực Vùng Vịnh đã tạo thêm lực đẩy cho giá vàng.

Ở chiều cầu, lực mua cũng được củng cố khi nhà đầu tư Trung Quốc quay trở lại thị trường sau kỳ nghỉ lễ quốc gia kéo dài một tuần, mang lại động lực mới cho cả vàng và bạc. Việc Trung Quốc – một trong những quốc gia tiêu thụ kim loại quý lớn nhất thế giới – nối lại hoạt động giao dịch đã góp phần duy trì áp lực tăng giá, ngay cả khi các thị trường phương Tây vẫn đang tiếp nhận và phản ứng với các thông tin liên quan đến chính sách thuế quan.

Các nhà phân tích tại UBS cho rằng giá vàng hiện vẫn chưa phản ánh đầy đủ tác động từ những căng thẳng địa chính trị leo thang liên quan đến Iran. Khi tính đến lộ trình nới lỏng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cùng nhu cầu gia tăng trên toàn thị trường, kim loại quý này có thể tăng thêm khoảng 1.000 USD/ounce vào tháng 6 tới.

“Dù giá vàng phản ứng tương đối hạn chế trước đợt gia tăng căng thẳng địa chính trị gần đây, chúng tôi cho rằng giá vẫn còn dư địa tăng thêm”, nhóm phân tích nhận định. “Dự báo của chúng tôi cho thấy kim loại quý này có thể đạt mức 6.200 USD/ounce trong những tháng tới khi các động lực chính hỗ trợ đà tăng vẫn đang hiện hữu.”

UBS đánh giá rủi ro địa chính trị sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao. Khả năng đạt được một thỏa thuận với Iran vẫn còn bỏ ngỏ, trong khi nguy cơ xảy ra hành động quân sự trong ngắn hạn đang gia tăng.

Nhóm phân tích cũng cho rằng bất ổn địa chính trị khó có thể sớm hạ nhiệt, đặc biệt trong bối cảnh cách tiếp cận chính sách đối ngoại của ông Trump. Dù các sự kiện địa chính trị thường không tạo ra tác động dài hạn lên thị trường toàn cầu, chúng vẫn có thể kích hoạt các đợt biến động ngắn hạn, qua đó thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản phòng ngừa rủi ro như vàng.

Mai Chi

