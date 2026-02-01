Sau một năm 2025 không theo kịp VN-Index, các quỹ mở trên thị trường chứng khoán Việt Nam đã mạnh tay cơ cơ cấu danh mục trước khi bước vào năm Bính Ngọ (2026). Theo thống kê tính đến cuối tháng 1/2026, MBB của MB là cổ phiếu được lựa chọn nhiều nhất trong top 5 danh mục của 15 quỹ mở hàng đầu thị trường.

12/15 quỹ mở trong phạm vi thống kê có cổ phiếu MBB trong top 5 khoản đầu tư lớn nhất. Thậm chí, cổ phiếu này còn nằm trong top 3 danh mục của 9 quỹ mở. Tuy nhiên, quỹ mở lớn nhất thị trường là DCDS (gần 5.900 tỷ) lại không nắm giữ cổ phiếu này với tỷ trọng lớn. Cổ phiếu này chỉ đứng thứ 9 trong danh mục của DCDS với tỷ trọng 3,4% vào cuối tháng 1.

Cổ phiếu được DCDS đặt niềm tin lớn nhất trước khi bước vào năm Bính Ngọ là MWG của Thế Giới Di Động với tỷ trọng 7,5%. MWG cũng là cổ phiếu ưa thích của nhiều quỹ mở lớn trên thị trường. Trong đó, 10 quỹ mở đưa cổ phiếu này vào top 5 danh mục, đặc biệt nhóm có quy mô lớn như DCDS, DCDE, VLGF SSISCA còn giữ MWG với tỷ trọng lớn nhất.

Thực tế, không chỉ các quỹ mở, nhiều quỹ ngoại tỷ USD hàng đầu trên thị trường cũng đặt niềm tin lớn vào MWG, điển hình như VEIL – Dragon Capital, Pyn Elite Fund. MWG hiện là cổ phiếu lớn nhất trong danh mục của VEIL với tỷ trọng 8,6%. Trong khi đó, Pyn Elite Fund giữ MWG ở top 3 danh mục với tỷ trọng 10% tính đến cuối tháng 1.

Trở lại với nhóm quỹ mở, ngoài MBB, một cổ phiếu ngân hàng khác là CTG của VietinBank cũng được ưa thích khi nằm trong top 5 danh mục của 10 quỹ. Ngân hàng vẫn là nhóm cổ phiếu được các quỹ mở đặt niềm tin. Bên cạnh MBB và CTG, các cổ phiếu ngân hàng như TCB, STB, ACB, VPB… cũng nằm trong “top pick” của nhiều quỹ mở.

Ở chiều ngược lại, nhiều quỹ mở đã giảm mạnh tỷ trọng cổ phiếu FPT sau một năm “lệch sóng”. Dù vậy, FPT vẫn nằm trong top 5 danh mục của khá nhiều quỹ mở tính đến cuối tháng 1. Trong khi đó, không có nhiều quỹ mở đặt niềm tin vào VIC khi cổ phiếu này đã có một năm thăng hoa rực rỡ. Trong phạm vi thống kê, chỉ có bộ đôi MAGEF và MAFEQI đưa VIC vào top 5 danh mục.

Danh mục của các quỹ mở phần nào phản ánh kỳ vọng vào các nhóm ngành trong năm nay. Ngân hàng vẫn là “xương sống” của nền kinh tế và được đánh giá khả quan về tăng trưởng tín dụng và lợi nhuận dù áp lực vốn, nợ xấu vẫn hiện hữu. Bán lẻ được kỳ vọng tăng trưởng khả quan trong bối cảnh tiêu dùng là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế.

Thực tế, hiệu quả của việc cơ cấu danh mục đã thể hiện ngay từ đầu năm. Hầu hết các quỹ mở đều ghi nhận hiệu suất vượt trội so với VN-Index tính từ đầu năm. Thậm chí, một số cái tên như VMEEF, VESAF, VCBF-MGF, VEOF,… còn đạt hiệu suất ấn tượng trên 6%. Điều này trái ngược hoàn toàn với năm ngoái khi các quỹ mở bị “underperform” do thiếu nhóm VIC trong danh mục.

Nhìn chung, 2026 được kỳ vọng sẽ là một năm thành công với thị trường chứng khoán Việt Nam cùng nhiều chủ đề đầu tư hấp dẫn. Trên nền tảng vĩ mô ổn định, mục tiêu GDP tăng trưởng 2 con số đòi hỏi các biện pháp kích thích kinh tế động bộ sẽ gián tiếp tác động tích cực lên thị trường chứng khoán.

Việc chính thức được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp được kỳ vọng sẽ thu hút dòng vốn ngoại hàng tỷ USD đổ vào chứng khoán Việt Nam. Xa hơn, điều này sẽ góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, hướng đến những mục tiêu quan trọng như thị trường mới nổi của MSCI hay nâng mức tín nhiệm đầu tư trong tương lai.