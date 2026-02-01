Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Loạt doanh nghiệp "lì xì" cổ tức tiền mặt cho cổ đông tuần đầu năm mới

22-02-2026 - 00:06 AM | Thị trường chứng khoán

Loạt doanh nghiệp "lì xì" cổ tức tiền mặt cho cổ đông tuần đầu năm mới

Trong tuần này có 6 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, mức cao nhất là 15% và thấp nhất là 5%.

Theo thống kê, có 7 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần 23/2– 27/2. Trong đó 6 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt trong tuần này, mức cao nhất là 15% và thấp nhất là 5%. Ngoài ra có 1 doanh nghiệp phát hành thêm trong tuần này.

Loạt doanh nghiệp "lì xì" cổ tức tiền mặt cho cổ đông tuần đầu năm mới- Ảnh 1.

CTCP Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico (UPCoM: TMG) vừa thông báo ngày 27/2 sắp tới sẽ là ngày chốt danh sách cổ đông để nhận tạm ứng cổ tức năm tài chính 2025. Cổ tức bằng tiền mặt, với tỷ lệ chi trả là 15%, tức mỗi cổ phiếu được nhận 1.500 đồng.

Ngày thanh toán là 11/3/2026. Với 18 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp này dự kiến sẽ chi 27 tỷ đồng để hoàn tất đợt tạm ứng. Năm 2025, TMG đặt kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt 28%. Như vậy, doanh nghiệp còn ít nhất một đợt chi trả cổ tức nữa.

CTCP Cơ điện lạnh (REE – sàn HOSE) thông qua ngày 27/2 tới đây sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2025 và tạm ứng cổ tức năm 2025. Theo đó, Công ty sẽ chia cổ tức 10% bằng tiền mặt, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng.

Với hơn 541,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Cơ điện lạnh phải chi tương ứng khoảng 542 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông, nguồn chi trả từ lợi nhuận chưa phân phối của công ty. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 26/2, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 3/4.

﻿ CTCP Mía Đường Lam Sơn (Lasuco, HOSE: LSS) sẽ chia cổ tức 10% cho năm tài chính 2024-2025, gồm 5% tiền mặt và 5% cổ phiếu, với ngày không hưởng quyền 25/02 - tuần giao dịch đầu tiên của thị trường chứng khoán sau kỳ nghỉ dài Tết Nguyên đán 2026.

Theo kế hoạch, Lasuco sẽ phát hành gần 4,3 triệu cp để trả cổ tức bằng cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 5%, tức cổ đông sở hữu 100 cp sẽ nhận thêm 5 cp mới. Nguồn thực hiện lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/06/2025, qua đó nâng vốn điều lệ lên hơn 900 tỷ đồng.

Song song đó, Lasuco dự chi gần 43 tỷ đồng để trả cổ tức bằng tiền mặt, với tỷ lệ 5%, tương ứng 500 đồng/cp. Thời gian thanh toán dự kiến 19/06. Như vậy, tổng mức chia cổ tức cho năm tài chính 2024-2025 đạt 10%, đúng theo kế hoạch đã được Công ty thông qua, đồng thời Lasuco dự kiến tiếp tục duy trì mức cổ tức 10% cho niên độ 2025-2026.

Mai Chi

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
VinaCapital: 2026 mang đến nhiều cơ hội cho nhà đầu tư có kỷ luật

VinaCapital: 2026 mang đến nhiều cơ hội cho nhà đầu tư có kỷ luật Nổi bật

Đừng "nhịn ăn nhịn mặc" mua vàng 180 triệu/lượng, chuyên gia Phan Dũng Khánh chỉ ra kênh đầu tư hấp dẫn trong năm nay

Đừng "nhịn ăn nhịn mặc" mua vàng 180 triệu/lượng, chuyên gia Phan Dũng Khánh chỉ ra kênh đầu tư hấp dẫn trong năm nay Nổi bật

VN-Index có thể nhúng về 1.700 điểm trong tháng 2, cơ hội tại nhóm cổ phiếu thu hút dòng tiền

VN-Index có thể nhúng về 1.700 điểm trong tháng 2, cơ hội tại nhóm cổ phiếu thu hút dòng tiền

00:04 , 22/02/2026
"Hái lộc" đầu xuân Bính Ngọ tại một số nhóm cổ phiếu dự báo hút mạnh dòng tiền

"Hái lộc" đầu xuân Bính Ngọ tại một số nhóm cổ phiếu dự báo hút mạnh dòng tiền

00:04 , 22/02/2026
Cổ phiếu nào sẽ giúp nhà đầu tư mệnh Thổ vượt qua năm xung khắc Bính Ngọ?

Cổ phiếu nào sẽ giúp nhà đầu tư mệnh Thổ vượt qua năm xung khắc Bính Ngọ?

00:02 , 22/02/2026
Loạt nhà băng có tổng tài sản trên 1 triệu tỷ đồng

Loạt nhà băng có tổng tài sản trên 1 triệu tỷ đồng

14:38 , 21/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên