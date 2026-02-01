Loạt doanh nghiệp "lì xì" cổ tức tiền mặt cho cổ đông tuần đầu năm mới

Theo thống kê, có 7 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần 23/2– 27/2. Trong đó 6 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt trong tuần này, mức cao nhất là 15% và thấp nhất là 5%. Ngoài ra có 1 doanh nghiệp phát hành thêm trong tuần này.

CTCP Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico (UPCoM: TMG) vừa thông báo ngày 27/2 sắp tới sẽ là ngày chốt danh sách cổ đông để nhận tạm ứng cổ tức năm tài chính 2025. Cổ tức bằng tiền mặt, với tỷ lệ chi trả là 15%, tức mỗi cổ phiếu được nhận 1.500 đồng.

Ngày thanh toán là 11/3/2026. Với 18 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp này dự kiến sẽ chi 27 tỷ đồng để hoàn tất đợt tạm ứng. Năm 2025, TMG đặt kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt 28%. Như vậy, doanh nghiệp còn ít nhất một đợt chi trả cổ tức nữa.

CTCP Cơ điện lạnh (REE – sàn HOSE) thông qua ngày 27/2 tới đây sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2025 và tạm ứng cổ tức năm 2025. Theo đó, Công ty sẽ chia cổ tức 10% bằng tiền mặt, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng.

Với hơn 541,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Cơ điện lạnh phải chi tương ứng khoảng 542 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông, nguồn chi trả từ lợi nhuận chưa phân phối của công ty. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 26/2, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 3/4.

﻿ CTCP Mía Đường Lam Sơn (Lasuco, HOSE: LSS) sẽ chia cổ tức 10% cho năm tài chính 2024-2025, gồm 5% tiền mặt và 5% cổ phiếu, với ngày không hưởng quyền 25/02 - tuần giao dịch đầu tiên của thị trường chứng khoán sau kỳ nghỉ dài Tết Nguyên đán 2026.

Theo kế hoạch, Lasuco sẽ phát hành gần 4,3 triệu cp để trả cổ tức bằng cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 5%, tức cổ đông sở hữu 100 cp sẽ nhận thêm 5 cp mới. Nguồn thực hiện lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/06/2025, qua đó nâng vốn điều lệ lên hơn 900 tỷ đồng.

Song song đó, Lasuco dự chi gần 43 tỷ đồng để trả cổ tức bằng tiền mặt, với tỷ lệ 5%, tương ứng 500 đồng/cp. Thời gian thanh toán dự kiến 19/06. Như vậy, tổng mức chia cổ tức cho năm tài chính 2024-2025 đạt 10%, đúng theo kế hoạch đã được Công ty thông qua, đồng thời Lasuco dự kiến tiếp tục duy trì mức cổ tức 10% cho niên độ 2025-2026.