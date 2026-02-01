"Hái lộc" đầu xuân Bính Ngọ tại một số nhóm cổ phiếu dự báo hút mạnh dòng tiền

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào những phiên giao dịch đầu năm với tâm lý thận trọng nhưng không kém phần kỳ vọng. Trong bối cảnh dòng tiền có xu hướng tìm kiếm cơ hội sớm để “hái lộc đầu xuân”, sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu được dự báo sẽ trở nên rõ nét hơn.

Trao đổi với chúng tôi, các chuyên gia cho rằng dòng tiền lớn nhiều khả năng sẽ tập trung vào một số nhóm ngành có nền tảng cơ bản tốt và câu chuyện hỗ trợ đủ sức dẫn dắt thị trường trong giai đoạn đầu năm.

Loạt nhóm ngành kỳ vọng nhận được sự chú ý của dòng tiền

Theo quan điểm của ông Nguyễn Trọng Đình Tâm – Giám đốc Khối Tư vấn đầu tư Khách hàng Cá nhân, Chứng khoán Thiên Việt (TVS), thanh khoản dự kiến cải thiện hơn sau Tết âm lịch dựa trên hiệu ứng đầu năm mới, bên cạnh các chất xúc tác như định giá VN-Index hấp dẫn hơn sau kỳ công bố KQKD Q4/2025 với P/E forward 2026 ở mức 12,8 lần và hiệu ứng từ các chính sách phát triển kinh tế nhà nước,...

Xét theo nhóm ngành, chuyên gia nhận định các lĩnh vực Ngân hàng, Bán lẻ - Tiêu dùng, Dầu khí, Bảo hiểm vẫn sẽ nhận được sự quan tâm của dòng tiền sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán.

Cụ thể, ông Tâm chỉ ra rằng nhóm Ngân hàng được hưởng lợi từ dòng vốn giải ngân đầu năm mới của các quỹ đầu tư theo chu kỳ nắm giữ một năm trong khi nhóm Bán lẻ - Tiêu dùng lại hưởng lợi từ sức mua tăng mạnh trong dịp Tết nguyên đán.

Ngoài ra, nhóm Dầu khí nhiều khả năng sẽ phản ứng tích cực với xu thế đi lên của dầu Brent khi mặt hàng này mở rộng xu thế tăng trong kỳ nghỉ lễ, hiện dầu Brent đang neo quanh mức 72 USD/thùng, tăng 18,6% so với cuối năm 2025.

Với nhóm Bảo hiểm , đây là ngành hưởng lợi trực tiếp từ xu thế đi lên của nền lãi suất huy động từ cuối năm 2025 nhờ danh mục đầu tư có tỷ trọng chủ yếu đến từ tiền gửi ngân hàng.

Mặt khác, chuyên gia cũng cho biết các lĩnh vực giao dịch tương đối trầm lắng trong khoảng thời gian đầu năm 2026 như Bất động sản nhà ở có thể sẽ tiếp tục mở rộng đà hồi phục, tuy nhiên đây vẫn là nhịp hồi phục mang tính chất kỹ thuật sau giai đoạn giảm giá sâu kể từ đỉnh trung hạn tháng 10/2025. Để có thể bước vào trend tăng mới, lĩnh vực này cần nhiều thời gian cân bằng, tích lũy nền (thường kéo dài từ vài tuần đến vài tháng) và chờ đợi tín hiệu khả quan hơn về lãi suất cũng như chính sách hỗ trợ.

Thêm vào đó, nhóm Chứng khoán chủ yếu đi ngang tích lũy trong nhiều tuần gần đây. Đây là lĩnh vực thường sẽ diễn biến khả quan hơn khi thị trường chứng khoán xác nhận trend tăng ngắn hạn quay trở lại.

Vị chuyên gia TVS cũng lưu ý rằng kể cả trong kịch bản nhóm Chứng khoán chưa hình thành pha tăng mới, đây vẫn là một lĩnh vực cần ưu tiên quan sát do hưởng lợi trực tiếp từ câu chuyện nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

﻿VN-Index khó tạo ra một con sóng quá lớn

Ở một góc nhìn rộng hơn, một số chuyên gia cho rằng bên cạnh câu chuyện lựa chọn nhóm ngành, diễn biến của thị trường chứng khoán cũng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình cơ hội đầu tư sau Tết.

Ông Trần Đức Anh – Giám đốc Vĩ mô và Chiến lược thị trường Chứng khoán KB (KBSV) nhìn nhận triển vọng thị trường chứng khoán năm 2026 nhìn chung vẫn tích cực, song cơ hội và rủi ro sẽ đan xen rõ nét hơn. Thị trường không còn ở trạng thái tăng đồng loạt, mà bước vào giai đoạn phân hóa mạnh, đòi hỏi nhà đầu tư phải linh hoạt theo diễn biến vĩ mô từng thời điểm thay vì áp dụng một chiến lược cố định cho cả năm.

Về mặt điểm số, chuyên gia KBSV cho rằng VN-Index khó tạo ra một con sóng quá lớn, mức tăng cả năm nhiều khả năng dao động quanh 10–15%. Một số cổ phiếu đã phản ánh trước triển vọng lợi nhuận trong nhiều năm và dư địa tăng thêm không còn nhiều. Dù vậy, nhiều nhóm cổ phiếu có dư địa dồi dào để bứt phá với các động lực đến từ các chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, sự phục hồi của tiêu dùng nội địa, câu chuyện nâng hạng thị trường, làn sóng IPO – niêm yết mới và kỳ vọng dòng vốn ngoại quay trở lại từ nửa cuối năm.

Trong bối cảnh đó, yếu tố “chọn mặt gửi tiền” sẽ mang tính quyết định. Chiến lược đầu tư năm 2026 cần đặt trọng tâm vào chất lượng doanh nghiệp và kỷ luật định giá, thay vì chạy theo các nhịp tăng ngắn hạn.

Theo vị chuyên gia này, nhóm cổ phiếu chứng khoán tiếp tục có triển vọng nhờ thị trường duy trì đà tăng về cả điểm số lẫn thanh khoản, trong khi nhóm tiêu dùng được hỗ trợ bởi mục tiêu tăng trưởng cao và các chính sách kích cầu trong nước. Bên cạnh đó, nhóm nguyên vật liệu, đặc biệt là thép, cũng được đánh giá tích cực khi nhu cầu nội địa và đầu tư hạ tầng vẫn đóng vai trò là động lực chính trong năm 2026.﻿