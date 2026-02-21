Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Loạt nhà băng có tổng tài sản trên 1 triệu tỷ đồng

21-02-2026 - 14:38 PM | Thị trường chứng khoán

BIDV, VietinBank, Vietcombank, MBBank, VPBank, Techcombank, ACB là những ngân hàng đang ghi nhận tổng tài sản trên báo cáo tài chính vượt mức 1 triệu tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2025, thị trường ngân hàng Việt Nam đã ghi nhận một số ngân hàng vượt mốc 1 triệu tỷ đồng về tổng tài sản, qua đó củng cố vị thế và năng lực cạnh tranh trong hệ thống.

Dẫn đầu toàn hệ thống tiếp tục là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) với tổng tài sản đạt 3,33 triệu tỷ đồng (tính đến ngày 31/12/2025), tăng 20,6% so với đầu năm. Tiếp tục nới rộng khoảng cách với các ngân hàng còn lại.

Xếp ở vị trí thứ hai là Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) với tổng tài sản tính đến thời điểm cuối năm 2025 là gần 2,77 triệu tỷ đồng, tăng 16% so với thời điểm cuối năm 2024.

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) đứng ở vị trí thứ ba với tổng tài sản đạt hơn 2,44 triệu tỷ đồng tính đến ngày 31/12/2025, tăng 17,1% so với thời điểm ngày 31/12/2024.

Đáng chú ý, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh nhất trong năm 2025. Cụ thể, tính đến thời điểm cuối năm 2025, tổng tài sản của MB đạt gần 1,62 triệu tỷ đồng, tăng tới 43,1% so với cuối năm 2024.

Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tại MB tăng 40%, lên mức hơn 1,07 triệu tỷ đồng, đây cũng chính là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng tổng tài sản của MB.

Góp mặt trong nhóm tổng tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng còn có 3 ngân hàng khác gồm Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) và Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB).

Cụ thể, tính đến cuối năm 2025, VPBank xếp thứ 5 với hơn 1,26 triệu tỷ đồng, tăng 36,4% so với cuối năm 2024. Với dư nợ tín dụng hợp nhất của ngân hàng đạt hơn 961.000 tỷ đồng. Trong đó, tín dụng riêng lẻ ở mức 850.000 tỷ đồng, tăng 35%.

Trong khi đó, Techcombank đứng thứ 6 với tổng tài sản đạt 1,19 triệu tỷ đồng, tăng 21,8%. Đáng chú ý, ACB lần đầu vượt mốc một triệu tỷ đồng tổng tài sản, đạt 1,03 triệu tỷ đồng, tăng 18,7%, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình mở rộng quy mô hoạt động.

Như vậy, có thể thấy, sự gia tăng nhanh về quy mô tổng tài sản cho thấy các ngân hàng đang đẩy mạnh mở rộng hoạt động và củng cố vị thế trên thị trường.

Xu hướng này được kỳ vọng sẽ tiếp tục trong thời gian tới, khi nhu cầu vốn của nền kinh tế duy trì ở mức cao và quá trình cạnh tranh trong ngành ngày càng mạnh mẽ.

Theo Lê Sáng

Nhịp sống thị trường

