Công an phát thông báo tìm nạn nhân vụ đổi tiền ảo USDT: Hai đối tượng ngoại quốc đã bị khởi tố

Đối tượng Bi Shuang và Cui Feiyang

Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Bắc Ninh đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam hai công dân Trung Quốc để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sau khi các đối tượng này thực hiện nhiều vụ chiếm đoạt tiền mặt và điện thoại giá trị cao trên địa bàn.

Theo tài liệu điều tra, hai người bị bắt giữ là Bi Shuang và Cui Feiyang (cùng sinh năm 1998, quốc tịch Trung Quốc). Do thiếu tiền chi tiêu, cả hai thống nhất sử dụng mạng xã hội WeChat để tiếp cận những người có nhu cầu giao dịch tài sản giá trị lớn, từ đó dựng kịch bản lừa đảo.

Bằng thủ đoạn tương tự, các đối tượng đã thực hiện trót lọt hai vụ việc. Ngày 8/1/2026, chúng giả vờ cần đổi tiền ảo USDT sang tiền Việt Nam để hẹn gặp anh Liu Wei. Sau khi nhận 120 triệu đồng, Bi Shuang viện cớ rời đi trước, còn Cui Feiyang đưa nạn nhân đến quán Cảnh đêm hồ sen (số 286 đường Hàn Thuyên, phường Kinh Bắc). Trong lúc ăn uống, lợi dụng sơ hở, Cui Feiyang đã rời khỏi quán bằng cửa sau và bỏ trốn.

Đến ngày 26/1/2026, với kịch bản cũ, hai đối tượng hẹn gặp anh Wang Chang Liang tại một quán cà phê để mua 3 chiếc iPhone (gồm 2 iPhone 17 Pro Max và 1 iPhone 14 Pro Max) trị giá khoảng 93 triệu đồng. Sau khi cầm máy với lý do kiểm tra, chúng tiếp tục dẫn dụ nạn nhân đến quán ăn nói trên rồi tìm cách tẩu thoát.

Tại cơ quan công an, các bị can đã thừa nhận toàn bộ hành vi. Số tài sản chiếm đoạt được mang bán cho các cửa hàng điện thoại, sau đó chia nhau tiêu xài.

Do vụ việc có yếu tố nước ngoài, Văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh đã gửi công hàm tới Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam đề nghị phối hợp xác minh nhân thân, lý lịch tư pháp của các bị can, đồng thời thực hiện các thủ tục bảo hộ công dân theo quy định.

Hiện PC01 Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với hai đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo tương tự. Những ai có thông tin liên quan hoặc từng là nạn nhân của các đối tượng trên cần chủ động liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Bắc Ninh tại đường Lý Anh Tông, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, hoặc liên hệ điều tra viên Bùi Việt Cường theo số điện thoại 098.993.4664.



