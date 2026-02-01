Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chuyên gia: Dòng tiền chực chờ đổ vào chứng khoán, xác suất thua lỗ sau Tết rất thấp

21-02-2026 - 00:03 AM | Thị trường chứng khoán

Thống kê lịch sử cho thấy một góc nhìn khá lạc quan về hiệu suất thị trường sau Tết.

Sau nhịp điều chỉnh mạnh, VN-Index đã bật tăng trở lại trước Tết Nguyên đán trong bối cảnh dòng tiền có dấu hiệu cải thiện rõ rệt.

Cấu trúc thị trường hiện được đánh giá khá vững, khi dòng tiền lớn luân chuyển linh hoạt giữa các doanh nghiệp Nhà nước vốn hóa lớn, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực và giúp hạn chế rủi ro sụt giảm sâu do tác động từ một vài nhóm cổ phiếu riêng lẻ. Đáng chú ý, dòng tiền đang tiếp tục mở rộng sang những nhóm cổ phiếu từng “bị lãng quên” trong thời gian dài như khu công nghiệp, dệt may, thủy sản…

Ông Nguyễn Quốc Văn - Chuyên gia Phân tích Chứng khoán Kafi cho rằng bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào tháng 2 chịu tác động đan xen từ nhiều luồng thông tin. Một mặt, thị trường đang đón nhận "luồng gió mới" từ các quyết sách điều hành quyết liệt của Chính phủ, đặc biệt là Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và nguồn lực quốc gia hướng đến mở rộng mục tiêu tăng trưởng kinh tế phấn đấu đạt 10% trong năm 2026.

Tuy nhiên, áp lực cũng hiện hữu khi diễn biến lãi suất trong nước duy trì đà tăng phân hóa, đặc biệt là lãi suất cho vay ở lĩnh vực bất động sản. Điểm tích cực là lãi suất huy động bình quân toàn thị trường đã chững lại so với giai đoạn cuối năm trước.

Chuyên gia: Dòng tiền chực chờ đổ vào chứng khoán, xác suất thua lỗ sau Tết rất thấp- Ảnh 1.

Thống kê lịch sử cho thấy một góc nhìn khá lạc quan về hiệu suất thị trường sau Tết. Đặc biệt, nếu so sánh với kết quả của năm liền trước, có thể thấy vận động sau Tết phần nào phản ánh “bộ đệm lợi nhuận” mà nhà đầu tư đã tích lũy, qua đó tạo tâm lý dòng tiền sẵn sàng đồng hành và tìm kiếm cơ hội mới.

Bộ đệm lợi nhuận này đóng vai trò như một cơ chế giảm sốc tâm lý, giúp nhà đầu tư kiên nhẫn nắm giữ cổ phiếu qua kỳ nghỉ dài thay vì hoảng loạn bán tháo trước các biến động ngắn hạn. Ngược lại, trong những năm thị trường đi ngang hoặc giảm điểm, khi phần lớn nhà đầu tư chỉ ở trạng thái hòa vốn hoặc thua lỗ, tâm lý phòng thủ thường chiếm ưu thế, dẫn đến xu hướng tất toán danh mục để “ăn Tết cho yên tâm”, khiến lực cầu sau Tết trở nên yếu và dễ tổn thương.

Đánh giá về điều kiện thị trường năm nay, ông Văn cho rằng ba yếu tố đang ủng hộ xu hướng tích cực: (1) hiệu suất năm trước đạt trên 40%, (2) bối cảnh chính sách được điều hành quyết liệt, tạo nhiều cơ hội đầu tư triển vọng, và (3) động lượng thanh khoản trong tháng 1 tiếp tục mở rộng, cho thấy dòng tiền vẫn trong trạng thái “chực chờ” cơ hội.

"Theo thống kê, khả năng thua lỗ sau Tết là khá thấp và hầu như chưa từng xuất hiện sau một năm tăng trưởng mạnh trước đó, do đó có cơ sở để kỳ vọng vào triển vọng tích cực trong giai đoạn sau Tết và xa hơn là trong quý I".

Nhìn chung, chuyên gia cho rằng khi bước sang năm mới, dòng tiền có xu hướng quay trở lại mạnh mẽ, tạo nền cho một nhịp vận động sôi động hơn. Việc chủ động tích lũy sớm các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, hưởng lợi từ định hướng chính sách kinh tế mới sẽ giúp nhà đầu tư đón đầu sóng tăng, nắm lợi thế về giá và vị thế khi thị trường bước vào giai đoạn bùng nổ kỳ vọng.

Mai Chi

