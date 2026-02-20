Thị trường tiền số hôm nay, 20-2: Khởi đầu tệ nhất của Bitcoin

Tối 20-2, thị trường tiền số ghi nhận diễn biến tích cực khi nhiều đồng tiền lớn đồng loạt tăng giá.

Theo dữ liệu từ sàn OKX, trong 24 giờ qua, Bitcoin tăng hơn 1%, lên 67.000 USD. Ethereum nhích 0,3%, đạt 1.939 USD; BNB tăng 0,5%, lên 606 USD; Solana tăng mạnh hơn 3%, lên 82,8 USD. Riêng XRP giảm nhẹ 0,3%, còn 1,3 USD.

Dù giá phục hồi ngắn hạn, thị trường vẫn chịu áp lực lớn từ dòng vốn rút khỏi các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ.

Theo Cointelegraph, trong ngày hôm qua, các quỹ này bị rút ròng 165,8 triệu USD, nâng tổng mức rút vốn trong tuần lên 403,9 triệu USD.

Nếu xu hướng tiếp diễn, đây sẽ là tuần thứ 5 liên tiếp các quỹ ETF Bitcoin bị rút tiền. Tính từ đầu năm 2026, tổng giá trị rút ròng đã lên tới 2,7 tỉ USD.

Không chỉ dòng tiền suy giảm, hoạt động giao dịch cũng chững lại. Khối lượng giao dịch toàn thị trường giảm 21% trong tuần, xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 12, cho thấy sự thận trọng gia tăng.

Bitcoin đang giao dịch tại 67.000 USD Nguồn: OKX

Trong số các quỹ, iShares Bitcoin Trust (IBIT) của BlackRock bị rút vốn mạnh nhất, với 368 triệu USD trong tuần.

Quỹ Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) cũng ghi nhận khoảng 50 triệu USD bị rút ra. Đáng chú ý, quỹ đầu tư Brevan Howard đã giảm tới 85% lượng nắm giữ IBIT trong quý IV/2025.

Theo các đơn vị phân tích, năm 2026 có thể là một trong những khởi đầu tệ nhất của Bitcoin. Giá đồng tiền này đã giảm khoảng 22% từ đầu năm và hiện quanh mức 66.000-67.000 USD, gần tương đương thời điểm diễn ra sự kiện giảm một nửa phần thưởng khai thác vào tháng 4-2024. Trong các chu kỳ trước, giá Bitcoin thường tăng mạnh sau giai đoạn này.

Dữ liệu từ Checkonchain cho thấy sau 50 ngày đầu năm, đây là mức khởi đầu yếu nhất của Bitcoin, thậm chí vượt cả năm 2018.