Công ty chứng khoán ồ ạt triển khai tăng vốn sau Tết Nguyên đán

Ngày 9/3 tới, Công ty cổ phần Chứng khoán VIX (mã: VIX, sàn HoSE) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.



Theo đó, VIX sẽ chào bán gần 918,9 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền với tỷ lệ thực hiện 10:6, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, cứ 10 quyền sẽ được mua 6 cổ phiếu mới. Thời gian nhận đăng ký mua và nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 16/3/2026 đến ngày 6/4/2026.

Với giá chào bán 12.000 đồng/cổ phiếu, VIX dự kiến thu về 11.026,2 tỷ đồng. Trong đó, 5.013 tỷ đồng được dùng để bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh; 5.013 tỷ đồng để cho vay ký quỹ; 1.000 tỷ đồng để góp vốn vào CTCP Sàn giao dịch tài sản mã hóa VIX.

Nguồn: VIX

CTCP Chứng khoán Vietcap (mã: VCI, sàn HoSE) công bố Nghị quyết thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) theo phương án đã được thông qua bằng hình thức lấy ý văn bản.

Theo đó, VCI sẽ triển khai phát hành hơn 297,5 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông. Tỷ lệ thực hiện quyền 20:7, tức cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận 7 cổ phiếu mới.

Cổ phiếu phát hành đợt này không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông sở hữu cổ phiếu đang trong diện bị hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu thưởng.

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 2.975,4 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ vốn chủ sở hữu căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân đối và quyết định chi tiết nguồn vốn chủ sử dụng trong các nguồn đã nêu trên.

Thời gian dự kiến phát trong năm 2026 sau khi công ty nhận được công văn thông báo nhận tài liệu báo cáo phát hành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). Nếu hoàn tất phát hành, Chứng khoán Vietcap sẽ tăng vốn điều lệ từ 8.501 tỷ đồng lên 11.476,3 tỷ đồng.

Tương tự, CTCP Chứng khoán MB (mã: MBS, sàn HNX) dự kiến chào bán thêm tối đa 333,6 triệu cổ phiếu ra công chúng theo hình thức cổ đông thực hiện quyền mua. Tỷ lệ thực hiện 2:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, cổ đông sở hữu 2 quyền được mua 1 cổ phiếu mới.

Cổ phiếu chào bán cho cổ đông được tự do chuyển nhượng. Cổ đông được chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu 1 lần. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2026, sau khi kết thúc đợt phát hành ESOP.

Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Qua đó, MBS dự kiến thu về tối đa 3.336,5 tỷ đồng từ đợt chào bán. Trong đó, công ty sẽ dùng 1.000 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh, còn 2.336,5 tỷ đồng dùng để cho vay margin.

Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2026. Nếu hoàn tất phát hành, MBS sẽ tăng vốn điều lệ từ 6.673 tỷ đồng lên mức 10.000 tỷ đồng.

Sau khi được cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến văn bản, CTCP Chứng khoán VPS (VPS, mã: VCK, sàn HoSE) đã thông qua Nghị quyết triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng).

Cụ thể, VPS dự kiến phát hành hơn 913 triệu cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền 100:60. Tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 60 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn phát hành là 9.130,9 tỷ đồng được lấy từ thặng dư vốn cổ phần, căn cứ trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý I và quý II/2026. Nếu hoàn thành, VPS sẽ tăng vốn điều lệ từ 15.218 tỷ đồng lên 24.349 tỷ đồng.