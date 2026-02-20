Công ty chứng khoán kỳ vọng VN-Index vượt ngưỡng 2.000 điểm năm 2026

Sau một năm 2025 đầy biến động khó lường, VN-Index kết thúc năm bằng một dấu mốc lịch sử khi chốt phiên giao dịch cuối cùng tại 1.784,49 điểm, chính thức xác lập kỷ lục mới sau hơn 25 năm phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam.



Sang đầu năm 2026, VN-Index từng nhiều lần vươn lên các cột mốc mới về điểm số lẫn thanh khoản. Với nền tảng những gì đã đạt được, các công ty chứng khoán đưa ra những nhận định lạc quan về diễn biến thị trường năm nay.

Trong báo cáo chiến lược phát hành ngày 6/2/2026, VNDirect nhận định, trong kịch bản cơ sở, VN-Index sẽ hướng tới vùng mục tiêu 2.099 điểm, với động lực dẫn dắt đến từ nhiều yếu tố hỗ trợ mang tính nền tảng.

Cụ thể, môi trường vĩ mô trong nước tiếp tục duy trì xu hướng ổn định và cải thiện, tăng trưởng kinh tế được thúc đẩy bởi chính sách tài khóa mở rộng có chọn lọc. Dòng vốn ngoại được kỳ vọng sẽ sớm quay trở lại khi Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp, cùng với khả năng Fed duy trì nới lỏng tiền tệ thông qua các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo.

Song song, triển vọng tăng trưởng lợi nhuận tích cực của các doanh nghiệp niêm yết sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ xu hướng tăng của thị trường.

Nguồn: VNDirect

Trong báo cáo chiến lược tháng 1/2026, Chứng khoán SSI duy trì quan điểm tích cực, với kỳ vọng VN-Index năm 2026 đạt 1.920 trong kịch bản cơ sở và 2.120 trong kịch bản tích cực nhất.

SSI Research cho rằng, năm 2026 là thời điểm thị trường sẽ chuyển mình sang trạng thái "bứt phá sau nâng hạng", khi các nỗ lực cải cách chính sách và quá trình hội nhập toàn cầu hội tụ, mở ra một chu kỳ tăng trưởng bền vững.

Theo Chứng khoán Vietcap, VN-Index năm 2026 có thể hướng tới mốc 2.033 điểm, tăng khoảng 17% so với năm 2025. Động lực chính đến từ sự bùng nổ lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết, với tăng trưởng EPS dự kiến đạt 19%. Đây sẽ là năm thứ hai, lợi nhuận toàn thị trường duy trì đà tăng trưởng hai chữ số, cho thấy hoạt động sản xuất - kinh doanh đã thực sự phục hồi ổn định và bền vững.

Dù chỉ số tăng mạnh, định giá thị trường vẫn được đánh giá là hấp dẫn. Ngay cả khi VN-Index đạt mốc mục tiêu 2.033 điểm, P/E dự phóng cũng chỉ khoảng 14,4 lần, thấp hơn đáng kể so với hiện tại, tức đà tăng của thị trường dựa trên nền tảng giá trị thực của doanh nghiệp.

Báo cáo Triển vọng Đầu tư năm 2026 của VPBankS Research cho thấy, kỳ vọng vĩ mô sẽ gia tăng sự ổn định trong năm 2026. Đồng thời, chất lượng nợ xấu toàn hệ thống ngân hàng đã cải thiện trong 9 tháng 2025, phát tín hiệu tích cực cho triển vọng thị trường năm 2026.

VPBankS Research dự báo mục tiêu VN-Index đến cuối năm 2026 là 2.087 điểm, dựa trên mức P/E dự phóng mục tiêu là 16,5 lần và tăng trưởng EPS đạt 14,4% so với cùng kỳ. Trên nền tảng đó, báo cáo đã chỉ ra 13 cổ phiếu thuộc 6 nhóm ngành tiêu biểu cho năm 2026, bao gồm: Ngân hàng, bất động sản dân cư, bất động sản khu công nghiệp, vật liệu xây dựng, chứng khoán và tiêu dùng.

Bộ phận phân tích ACBS xây dựng kịch bản cơ sở cho VN-Index năm 2026 ở mức 2.040 điểm. ACBS dự báo, các cổ phiếu trong danh mục phân tích của Công ty (chiếm khoảng 50% vốn hóa HoSE) sẽ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế 14% trong năm 2026. Đây là mức tăng thấp hơn so với 21,1% trong năm 2025. Tuy nhiên, đà tăng lợi nhuận của các nhóm ngành chủ chốt như ngân hàng, bất động sản, bán lẻ, đầu tư công vẫn đạt mức 15 - 20%. Trong đó, riêng nhóm điện và dầu khí có nguy cơ suy giảm lợi nhuận 10% trong năm 2026.

Từ triển vọng tăng trưởng, nhóm phân tích cho rằng, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục giao dịch trong vùng định giá cơ sở là +/- 1 lần độ lệch chuẩn từ P/E trung vị của 5 năm gần đây. Tuy nhiên, kịch bản cơ sở nghiêng về khả năng VN-Index vận động trong vùng từ trung vị đến +1 độ lệch chuẩn.

ACBS đề cao cổ phiếu dẫn đầu của ngành ngân hàng, bán lẻ, bất động sản dân dụng và đầu tư công vì đáp ứng được cùng lúc các tiêu chí: hoạt động kinh doanh cốt lõi tăng trưởng bền vững trong 2026; hưởng lợi từ sự kiện nâng hạng thị trường. Nền định giá hấp dẫn, có cơ hội gia tăng định giá từ các sự kiện IPO công ty con trong năm 2026 và tiếp tục hưởng lợi trong chu kỳ 5 năm tới nhờ đẩy mạnh đầu tư công.

Tại báo cáo triển vọng thị trường chứng khoán, KBSV kỳ vọng chỉ số VN-Index sẽ đạt mức tăng trưởng 16% thời điểm cuối năm, lên mức 2.040 điểm, dựa vào các ước tính về mức tăng trưởng EPS bình quân toàn thị trường, và mức P/E hợp lý trong năm 2026.

Mức tăng trưởng EPS 2026 của thị trường chung được kỳ vọng ở mức 15,7% so với cùng kỳ, nhờ các chính sách hỗ trợ tăng trưởng kinh tế của Chính phủ, thúc đẩy đầu tư công, nới chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng, và tháo gỡ khó khăn pháp lý cho doanh nghiệp tư nhân.

Ảnh chụp màn hình. Nguồn: KBSV

Về định giá, hiện chỉ số này đang ở mức thấp hơn đáng kể so với mức bình quân 5 năm (quanh 16,2 lần) sẽ giúp loại bỏ rủi ro xuất hiện các nhịp điều chỉnh sâu từ vùng giá hiện tại. Mặc dù vậy, với diễn biến tăng của mặt bằng lãi suất trong 2 tháng cuối năm 2025 và dự báo vẫn sẽ tiếp tục tăng trong cả năm 2026, mức P/E này khó có thể có mức tăng mạnh dù vẫn có xu hướng tiệm cận lên mức bình quân 5 năm gần nhất. Kết hợp lại, mức P/E điều chỉnh hợp lý của chỉ số VN-Index năm 2026 kỳ vọng ở mức 14,9 lần.

Theo đó, KBSV đưa ra 4 chủ đề đầu tư trọng tâm trong năm 2026, cùng với các nhóm ngành dự báo được hưởng lợi rõ rệt. Đó là đầu tư công, khơi thông pháp lý, nâng hạng thị trường và dòng vốn FDI phục hồi.

Thận trọng hơn, Chứng khoán MB (MBS) dự báo VN-Index có thể hướng đến vùng 1.860 điểm trong nửa đầu năm 2026 và đạt mức 1.670 - 1.750 điểm vào cuối năm.

Về bức tranh kinh doanh của các doanh nghiệp trên thị trường, nếu loại trừ một số lợi nhuận bất thường không đến từ kinh doanh cốt lõi, MBS ước tính lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết tăng trưởng 20-21% trong năm 2025, và lần lượt 17,4% - 15,4% trong năm 2026 và 2027.

Trong đó, MBS ước tính ngành vật liệu xây dựng sẽ tăng trưởng lợi nhuận 35% trong năm 2026 và 22% trong 2027. Đối với ngành Ngân hàng, lợi nhuận dự báo tăng tăng 21% trong năm 2026, cao hơn so với năm 2025, nhờ 3 ngân hàng lớn đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng và ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận 2 chữ số. Tín dụng dự báo tiếp tục tăng trưởng ở mức 20%, trong khi NIM xu hướng đi ngang.

Nhóm ngành Bán lẻ tăng trưởng ổn định 19,5% chủ yếu được hỗ trợ bởi sự phục hồi của tiêu dùng thiết yếu nhờ sản xuất và đầu tư công tăng tốc sẽ thúc đẩy số lượng việc làm trong các lĩnh vực thâm dụng lao động; các chính sách tài khóa hỗ trợ như: kéo dài giảm thuế VAT 8% đến 2026, giảm học phí, nâng mức giảm trừ gia cảnh.

Nhóm ngành Dầu khí dự báo ghi nhận lợi nhuận chậm lại ở mức 18,7%, sau đà tăng mạnh của năm 2025.

Ở chiều ngược lại, một số nhóm ngành có thể ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận 2026 thấp hơn so với nền cao của năm 2025 như Dịch vụ tài chính (tăng 15,6%), Vận tải (tăng 11,3%), Xuất khẩu (tăng 10,8%); Xây dựng (tăng 10,1%%), Bất động sản dân cư (tăng 9,3%), Hàng không (tăng 3,9%); Bất động sản khu công nghiệp (giảm 8,8%).