“Gã khổng lồ” BlackRock tiếp chuỗi xả Bạc, tổng khối lượng lên tới 700 tấn

Theo dữ liệu cập nhật từ muavangbac.vn, iShare Silver Trust (SLV) do BlackRock quản lý tiếp tục bán ra 236 triệu USD (khoảng 97 tấn bạc) trong ngày 19/2. Đây là ngày thứ 5 liên tiếp quỹ bạc lớn nhất thế giới bán ra, với tổng khối lượng lên đến hơn 700 tấn. Tính đến ngày 19/2, SLV còn nắm 16.000 tấn bạc, tương ứng quy mô khoảng 38,9 tỷ USD.

Động thái của SLV diễn ra trong bối cảnh giá bạc đang tìm kiếm điểm cân bằng sau cú rơi lịch sử hồi đầu tháng 2 và hiện đang dao động trong vùng 70-80 USD/oz. Giá bạc trên sàn COMEX (Mỹ) chiều 20/2 đang tiếp tục cho thấy dấu hiệu hồi phục, vượt ngưỡng 80,5 USD/oz (tăng gần 4% so với phiên trước). Song, so với mức đỉnh từng chạm đến trên 120 USD/oz, giá bạc hiện thấp hơn khoảng 30-40%.

Giá bạc trên sàn COMEX (Mỹ) vượt 80 USD/oz phiên 20/2.

Tương tự như bạc, giá vàng thế giới hiện đang trong quãng hồi phục khá tốt với 3 phiên tăng liên tiếp. Dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco, chiều 20/2, giá vàng giao ngay tăng vượt 5.030 USD/oz, tương ứng tăng 0,8% so với phiên ngày thứ Năm.

Những dấu hiệu nóng lên của căng thẳng địa chính trị làm gia tăng nhu cầu nắm giữ vàng để phòng ngừa rủi ro. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/2 cho biết các cuộc đàm phán với Iran đang diễn ra suôn sẻ, nhưng yêu cầu Tehran "phải đạt một thỏa thuận có ý nghĩa".

Ông Donald Trump cảnh báo Iran rằng nước này phải đi đến một thỏa thuận với Mỹ về chương trình hạt nhân của Tehran, nếu không “chuyện xấu” sẽ xảy ra. Ông dường như đặt ra một thời hạn 10 ngày cho Iran trước khi Mỹ có thể có hành động quân sự - hãng tin Reuters đưa tin.

Trong ngày thứ Sáu, tâm điểm chú ý của giới đầu tư sẽ là báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ - thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng. Điểm dữ liệu này có thể sẽ giúp nhà đầu tư định hình rõ hơn về triển vọng lãi suất Fed.

Theo James Hyerczyk, PCE mới là yếu tố có thể tạo bước ngoặt cho thị trường bạc. Nếu chỉ số này vượt kỳ vọng, khả năng cao bạc sẽ đối mặt thêm một đợt bán ra. Thị trường hiện khá “mong manh” sau giai đoạn đầu cơ quá mức, trong khi nhiều nhà đầu cơ vẫn đang chịu thua lỗ. “Quyết định chính sách sắp tới của Fed và dữ liệu lạm phát sẽ là chìa khóa định hướng xu hướng tiếp theo của kim loại quý này”, chuyên gia nhận định.

﻿Dù ngắn hạn khá khó lường, song dư địa tăng của bạc còn khá lớn. AuAg Funds (công ty quản lý quỹ đầu tư đến từ Thụy Điển, chuyên tập trung vào các tài sản liên quan đến kim loại quý, đặc biệt là vàng và bạc) công bố báo cáo triển vọng năm 2026.

Theo đó, AuAg Funds tin rằng, bạc còn dư địa tăng lớn hơn, khi giá có thể tăng gấp đôi trong bối cảnh hiện tại. Công ty cho biết, ngoài vai trò kim loại tiền tệ, bạc còn được hỗ trợ mạnh bởi nhu cầu công nghiệp.

“ Sau nhiều năm thị trường thiếu hụt nguồn cung so với nhu cầu, cán cân cung - cầu đang tiến tới trạng thái có thể tác động mạnh đến quá trình hình thành giá. Một sự thiếu hụt vật chất có thể khiến giá bạc tăng gấp đôi trong thời gian rất ngắn. Nhu cầu bạc cũng có tính co giãn thấp - giá tăng cao khó làm giảm đáng kể mức sử dụng. Điều này xuất phát từ việc các đặc tính của bạc gần như không thể thay thế, và bạc thường chỉ chiếm tỉ trọng nhỏ trong tổng chi phí sản phẩm cuối cùng " - các nhà phân tích nhận định.



