SJ Group muốn vay ngân hàng để đầu tư dự án Khu nhà ở Văn La

Công ty CP SJ Group (SJ Group, MCK: SJS) đã có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) công bố thông tin bất thường liên quan đến việc vay vốn ngân hàng.

Cụ thể, HĐQT SJ Group đã phê duyệt phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Việt Á – Chi nhánh Hà Nội tại tờ trình số 19/TTr-SJG-TCKT ngày 26/1/2026 để thực hiện đầu tư dự án Khu nhà ở Văn La.

HĐQT cũng giao Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc/Giám đốc Tài chính thực hiện ký kết các Thỏa thuận, Hợp đồng, các giấy tờ liên quan và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Việt Á – Chi nhánh Hà Nội.

Ảnh minh họa: SJ Group

Về SJ Group, doanh nghiệp này tiền thân là Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (Sudico), được thành lập năm 2001 và hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản.

SJ Group được biết đến là chủ đầu tư hàng loạt dự án lớn như: dự án Nam An Khánh mở rộng; dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh; dự án Khu nhà ở Văn La; dự án Khu du lịch sinh thái Sông Đà - Ngọc Vừng; dự án Khu đô thị Tiến Xuân; dự án Hoà Hải – Đà Nẵng;…

Về tình hình kinh doanh, theo BCTC hợp nhất quý IV/2025, doanh thu thuần của doanh nghiệp ở mức hơn 381 tỷ đồng, tăng 103 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Giá vốn hàng bán cũng tăng nhẹ gần 12 tỷ đồng, lên mức 113 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt hơn 268 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí bán hàng gần 8 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp hơn 35 tỷ đồng. Khấu trừ các khoản thuế phí, SJ Group báo lãi ròng quý IV/2025 ở mức hơn 183 tỷ đồng; tăng 61 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình của phía SJ Group, lợi nhuận sau thuế quý IV/2025 trên BCTC Hợp nhất cao hơn so với cùng kỳ năm 2024 do trong quý cuối năm 2025, công ty tiếp tục kinh doanh dự án Nam An Khánh.

Lũy kế cả năm 2025, doanh nghiệp đạt gần 752 tỷ đồng doanh thu thuần và gần 358 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.



