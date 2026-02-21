Doanh nghiệp tham gia gói thầu 'khủng' sân bay Long Thành thay tổng giám đốc

Theo thông tin cập nhật từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Newtecons vừa thay đổi Tổng giám đốc. Theo đó, Newtecons bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Thụy giữ chức tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật, thay thế người tiền nhiệm là ông Võ Thanh Liêm.

Tân Tổng Giám đốc Newtecons Nguyễn Quang Thụy năm nay 53 tuổi, là nhân sự gắn bó với công ty từ những ngày đầu thành lập và giữ chức Giám đốc điều hành trước khi được bổ nhiệm. Trong thời gian công tác, ông trực tiếp tham gia xây dựng hệ thống quản lý công trình và đào tạo nguồn nhân lực thi công.

Ông Nguyễn Quang Thụy giữ chức Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật Newtecons.

Ông Võ Thanh Liêm năm nay 49 tuổi, đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc Newtecons từ tháng 6/2022. Trước khi gia nhập Newtecons, ông Liêm có gần 20 năm công tác tại Coteccons và từng giữ chức Quyền tổng giám đốc tại đây.

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Newtecons được thành lập năm 2003, hiện có vốn điều lệ hơn 1.500 tỷ đồng, do ông Nguyễn Bá Dương làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Newtecons là một trong những tổng thầu xây dựng lớn tại Việt Nam, sở hữu danh mục dự án trải dài trên cả nước với quy mô nhân sự hơn 5.360 người.

Newtecons là một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái gồm nhiều doanh nghiệp xây dựng do ông Nguyễn Bá Dương gây dựng, bao gồm Ricons, SOL E&C, BM Windows, BOHO Décor và DB. Trong đó, Newtecons được xem là một trong những đơn vị chủ lực về mảng thi công xây dựng.

Đáng chú ý, Newtecons là 1 trong 10 doanh nghiệp thuộc liên danh Vietur trúng gói thầu 5.10 - thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách tại Sân bay quốc tế Long Thành, với tổng giá trị khoảng 35.000 tỷ đồng, do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (mã chứng khoán: ACV) làm chủ đầu tư.

Vietur là một trong ba đơn vị tham gia đấu thầu đợt 2 với gói thầu 5.10, bên cạnh liên danh Hoa Lư và CHEC-BCEG-Vietnam Contractors. Hồi đầu tháng 8/2023, Vietur là liên danh duy nhất được ACV chấm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Sau vòng chấm thầu đầu tiên, liên danh Hoa Lư tố liên danh Vietur vi phạm quy định về đấu thầu, không đủ tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu kỹ thuật gói thầu này.

Liên danh Vietur gồm 10 doanh nghiệp, đứng đầu là IC Istas (thuộc IC Holdings của Thổ Nhĩ Kỳ). Các thành viên còn lại gồm hệ sinh thái của ông Nguyễn Bá Dương như Ricons, Newtecons, Sol E&C. Các doanh nghiệp có vốn Nhà nước như Tổng công ty Xây dựng số 1, Vinaconex, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội và các đơn vị khác như Phục Hưng Holdings, ATAD và Hawee.

Ông Võ Thanh Liêm là người mới nhất rời "ghế nóng".

Gần đây, Vinaconex (mã chứng khoán: VCG) cũng công bố quyết định miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Hữu Tới. Lý do miễn nhiệm không được doanh nghiệp công bố. Đồng thời, Vinaconex bổ nhiệm ông Trần Đình Tuấn - thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị VCG. Các quyết định đều có hiệu lực kể từ ngày 13/2.

Tương tự, ACV cũng liên tục có biến động nhân sự cấp cao. Đáng chú ý là người ký báo cáo tài chính quý IV/2025 của ACV là ông Lê Văn Khiên - thành viên Hội đồng quản trị thay vì Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV Vũ Thế Phiệt như công bố thông tin gần nhất cách đây hơn 2 tuần.

Cách đây vài ngày, ACV công bố thông tin về bổ nhiệm một số vị trí nhân sự quan trọng - cũng được ký bởi ông Lê Văn Khiên thay vì ông Vũ Thế Phiệt. Theo đó, ông Nguyễn Đức Hùng - Phó Tổng Giám đốc ACV - được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành ACV. Bà Phạm Thị Phương - Trưởng phòng Kế toán Ban Tài chính - Kế toán ACV được bổ nhiệm Phụ trách Kế toán ACV. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 2/2.

ACV cho biết, ông Nguyễn Đức Hùng sẽ tạm thời phụ trách ban điều hành đến khi Hội đồng quản trị có quyết định nhân sự mới.

Trước đó, ACV đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đào Việt Dũng để ông tập trung thực hiện nhiệm vụ Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy ACV.