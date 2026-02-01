Cổ phiếu nào sẽ giúp nhà đầu tư mệnh Thổ vượt qua năm xung khắc Bính Ngọ?

Trong năm 2026, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP rất cao ở mức 10%. Đây là mức tăng trưởng mạnh, phản ánh kỳ vọng kinh tế sẽ được hưởng lợi lớn từ các chính sách hỗ trợ mạnh mẽ từ phía nhà nước.

Với mức tăng trưởng tiếp tục duy trì ở mức cao, Chứng khoán BIDV (BSC) trong báo cáo mới nhất kỳ vọng thị trường chứng khoán nói chung và một số ngành tài chính như ngân hàng, sản xuất cơ bản, bán lẻ sẽ được hưởng lợi từ sự tăng trưởng kinh tế.

Để đạt được mức tăng trưởng này, BSC cho biết động lực sẽ đến từ 3 nhóm đầu tư công, tiêu dùng nội địa, sản xuất. Qua đó các ngành tương ứng như xây dựng, vật liệu hay bán lẻ cũng được dự báo có kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt trong năm 2026. Ngoài ra, với sự hoàn thiện của hệ thống cơ sở hạ tầng, nhóm BĐS khu công nghiệp được dự báo sẽ được hưởng lợi khi thu hút FDI của Việt Nam tiếp tục cải thiện.

Theo phong thuỷ ngũ hành, năm Bính Ngọ (2026) mang hành Thuỷ, sẽ là một năm không quá thuận lợi cho nhà đầu tư mệnh Thổ do Hành Thủy và Thổ là hai mệnh có mối quan hệ tương khắc nhau. Do đó, với năm 2026 mang hành Thủy, nhà đầu tư mệnh Thổ cần đề cao sự an toàn trong quá trình đầu tư.

Trên cơ sở kết hợp giữa các yếu tố vĩ mô và phong thuỷ ngũ hành, BSC đưa ra loạt doanh nghiệp phù hợp với nhà đầu tư mệnh Thổ trong năm mới: PC1, TV2, CTD, DHA, HT1, DPG, KBC, NLG.

Nhóm phân tích nhận định CTCP Tập đoàn PC1 (mã: PC1) nhiều tiềm năng trưởng với việc tiếp tục ghi nhận lợi nhuận từ dự án BĐS Gia Lâm – Tháp Vang. Backlog mảng xây lắp lớn khi EVN đẩy mạnh các dự án, cũng như mảng điện kỳ vọng duy trì ổn định nhờ nhu cầu tăng trưởng kinh tế.

Bên cạnh đó, BSC cũng đưa ra quan điểm tích cực cho CTCP Tư vấn Xây dựng điện 2 (mã: TV2) dựa trên backlog mảng tư vấn thiết kế lớn nhờ dự án Ô Môn 4, khối lượng công việc ổn định và mảng O&M bổ sung dự án Monsoon Lào.

Với Tập đoàn Đạt Phương (mã: DPG) , BSC đánh giá tiến độ triển khai tốt tại Casamia Balance cùng mảng thuỷ điện phục hồi mạnh từ nền thấp cũng như mảng xây dựng bước vào điểm rơi lợi nhuận giúp doanh nghiệp có dư địa tăng trưởng.

Với mảng nguyên vật liệu, BSC dự báo rằng doanh thu và biên LNG của Đá Hoá An (mã: DHA) và Xi măng Vicem Hà Tiên (mã: HT1) sẽ cải thiện nhờ nhu cầu đầu tư công. Các mỏ đá được phê duyệt cũng gia tăng công suất cho 2 doanh nghiệp trên.

Mặt khác, với lợi thế lớn trong chu kỳ mới của ngành xây dựng, Coteccons (mã: CTD) cũng nằm trong danh sách khuyến nghị. Backlog lớn 35.300 tỷ đồng đi kèm biên lợi nhuận ngành cải thiện sẽ là những yếu tố tích cực giúp CTD thu hút dòng tiền.