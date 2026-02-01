VN-Index có thể nhúng về 1.700 điểm trong tháng 2, cơ hội tại nhóm cổ phiếu thu hút dòng tiền

Thị trường khởi đầu năm 2026 với điểm nhấn là Nghị quyết 79-NQ/TW về phát triển kinh tế Nhà nước. Xu hướng chung toàn thị trường giao dịch rất tích cực, đột biến ở các cổ phiếu đầu ngành, có tỉ lệ sở hữu nhà nước cao trong các nhóm ngành Năng lượng, Bảo hiểm, Khu công nghiệp, Viễn thông, Khoáng sản, Ngân hàng Quốc doanh...

Sang tới tháng 2 cũng như trong năm 2026, Chứng khoán SHS trong báo cáo mới nhất cho rằng thị trường sẽ chi phối giữa các yếu tố tích cực: gồm(1) Nền kinh tế tăng trưởng tốt, mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10% năm 2026. (2) lạm phát kiểm soát tốt. (3) Nâng hạng thị trường. (4) Vốn hóa thị trường vẫn tương đối hấp dẫn so với nền kinh tế, tăng trưởng GDP.

Mặt khác, các yếu tố rủi ro, bất định liên quan tới (1) Căng thẳng địa chính trị trên thế giới vẫn tiếp diễn. (2) Không mở rộng chính sách tiền tệ, giảm tăng trưởng tín dụng, lãi suất huy động & cho vay có xu hướng tăng. (3) Thuế quan bắt đầu phản ánh, thu hẹp dòng chảy thương mại trong 2026. (4) Bong bóng đồng thời hình thành trên các loại tài sản: Tiền mã hóa, Vàng-Bạc-Kim loại quí hiếm, bong bóng AI, Giá bất động sản giảm... (5) Tỷ lệ dự nợ vay ký quỹ ở mức cao.

Đầu năm, SHS đã đưa ra kịch bản có sở cho VN-Index quanh 1.900 điểm - 1.950 điểm, có thể mở rộng lên 2.000 điểm. Thực tế trong tháng 1/2026, chỉ số chính đã hướng đến vùng giá quanh 1.920 điểm và tạo đỉnh ngắn hạn, chịu áp lực điều chỉnh. Trong tháng 2/2026 với các yếu tố bất định đã đề cập, chỉ số VN-Index sẽ chịu áp lực điều chỉnh về vùng giá quanh 1.700 điểm.

Về định giá, SHS cho rằng đây không phải vùng định giá hấp dẫn của thị trường chung. Điểm tích cực là thị trường vẫn duy trì nhiều doanh nghiệp cơ bản tốt, kết quả kinh doanh năm 2025 tăng trưởng mạnh. Dòng tiền kỳ vọng có thể tiếp tục tìm kiếm các cơ hội tăng giá mạnh ở các mã đầu ngành, có thanh khoản rất cao trong các nhóm ngành gắn với động lực tăng trưởng nội tại của nền kinh tế.