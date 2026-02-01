Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index có thể nhúng về 1.700 điểm trong tháng 2, cơ hội tại nhóm cổ phiếu thu hút dòng tiền

22-02-2026 - 00:04 AM | Thị trường chứng khoán

VN-Index có thể nhúng về 1.700 điểm trong tháng 2, cơ hội tại nhóm cổ phiếu thu hút dòng tiền

Sang tới tháng 2 cũng như trong năm 2026, Chứng khoán SHS cho rằng thị trường sẽ chi phối giữa các yếu tố tích cực và tiêu cực đan xen.

Thị trường khởi đầu năm 2026 với điểm nhấn là Nghị quyết 79-NQ/TW về phát triển kinh tế Nhà nước. Xu hướng chung toàn thị trường giao dịch rất tích cực, đột biến ở các cổ phiếu đầu ngành, có tỉ lệ sở hữu nhà nước cao trong các nhóm ngành Năng lượng, Bảo hiểm, Khu công nghiệp, Viễn thông, Khoáng sản, Ngân hàng Quốc doanh...

Sang tới tháng 2 cũng như trong năm 2026, Chứng khoán SHS trong báo cáo mới nhất cho rằng thị trường sẽ chi phối giữa các yếu tố tích cực: gồm(1) Nền kinh tế tăng trưởng tốt, mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10% năm 2026. (2) lạm phát kiểm soát tốt. (3) Nâng hạng thị trường. (4) Vốn hóa thị trường vẫn tương đối hấp dẫn so với nền kinh tế, tăng trưởng GDP.

Mặt khác, các yếu tố rủi ro, bất định liên quan tới (1) Căng thẳng địa chính trị trên thế giới vẫn tiếp diễn. (2) Không mở rộng chính sách tiền tệ, giảm tăng trưởng tín dụng, lãi suất huy động & cho vay có xu hướng tăng. (3) Thuế quan bắt đầu phản ánh, thu hẹp dòng chảy thương mại trong 2026. (4) Bong bóng đồng thời hình thành trên các loại tài sản: Tiền mã hóa, Vàng-Bạc-Kim loại quí hiếm, bong bóng AI, Giá bất động sản giảm... (5) Tỷ lệ dự nợ vay ký quỹ ở mức cao.

Đầu năm, SHS đã đưa ra kịch bản có sở cho VN-Index quanh 1.900 điểm - 1.950 điểm, có thể mở rộng lên 2.000 điểm. Thực tế trong tháng 1/2026, chỉ số chính đã hướng đến vùng giá quanh 1.920 điểm và tạo đỉnh ngắn hạn, chịu áp lực điều chỉnh. Trong tháng 2/2026 với các yếu tố bất định đã đề cập, chỉ số VN-Index sẽ chịu áp lực điều chỉnh về vùng giá quanh 1.700 điểm.

VN-Index có thể nhúng về 1.700 điểm trong tháng 2, cơ hội tại nhóm cổ phiếu thu hút dòng tiền- Ảnh 1.

Về định giá, SHS cho rằng đây không phải vùng định giá hấp dẫn của thị trường chung. Điểm tích cực là thị trường vẫn duy trì nhiều doanh nghiệp cơ bản tốt, kết quả kinh doanh năm 2025 tăng trưởng mạnh. Dòng tiền kỳ vọng có thể tiếp tục tìm kiếm các cơ hội tăng giá mạnh ở các mã đầu ngành, có thanh khoản rất cao trong các nhóm ngành gắn với động lực tăng trưởng nội tại của nền kinh tế.

VN-Index có thể nhúng về 1.700 điểm trong tháng 2, cơ hội tại nhóm cổ phiếu thu hút dòng tiền- Ảnh 2.

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
VinaCapital: 2026 mang đến nhiều cơ hội cho nhà đầu tư có kỷ luật

VinaCapital: 2026 mang đến nhiều cơ hội cho nhà đầu tư có kỷ luật Nổi bật

Đừng "nhịn ăn nhịn mặc" mua vàng 180 triệu/lượng, chuyên gia Phan Dũng Khánh chỉ ra kênh đầu tư hấp dẫn trong năm nay

Đừng "nhịn ăn nhịn mặc" mua vàng 180 triệu/lượng, chuyên gia Phan Dũng Khánh chỉ ra kênh đầu tư hấp dẫn trong năm nay Nổi bật

"Hái lộc" đầu xuân Bính Ngọ tại một số nhóm cổ phiếu dự báo hút mạnh dòng tiền

"Hái lộc" đầu xuân Bính Ngọ tại một số nhóm cổ phiếu dự báo hút mạnh dòng tiền

00:04 , 22/02/2026
Cổ phiếu nào sẽ giúp nhà đầu tư mệnh Thổ vượt qua năm xung khắc Bính Ngọ?

Cổ phiếu nào sẽ giúp nhà đầu tư mệnh Thổ vượt qua năm xung khắc Bính Ngọ?

00:02 , 22/02/2026
Loạt nhà băng có tổng tài sản trên 1 triệu tỷ đồng

Loạt nhà băng có tổng tài sản trên 1 triệu tỷ đồng

14:38 , 21/02/2026
Doanh nghiệp tham gia gói thầu 'khủng' sân bay Long Thành thay tổng giám đốc

Doanh nghiệp tham gia gói thầu 'khủng' sân bay Long Thành thay tổng giám đốc

14:17 , 21/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên