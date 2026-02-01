Một hiện tượng vĩ mô sau Tết Âm lịch có thể tác động tới chứng khoán Việt Nam

Trong bối cảnh dòng tiền đang trở nên chọn lọc hơn, việc nhận diện những yếu tố có khả năng chi phối xu hướng thị trường trở thành yếu tố then chốt đối với nhà đầu tư. Vậy, đâu là biến số vĩ mô có thể tác động lớn nhất đến diễn biến chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn sau Tết âm lịch?

Trao đổi với ông Nguyễn Trọng Đình Tâm – Giám đốc Khối Tư vấn đầu tư Khách hàng Cá nhân, Chứng khoán Thiên Việt (TVS), chuyên gia cho rằng, xét từ góc độ vĩ mô, lãi suất tiếp tục là tâm điểm quan sát của nhà đầu tư. Lãi suất liên ngân hàng đã hạ nhiệt đáng kể sau giai đoạn bật tăng mạnh trước Tết trong khi lãi suất huy động tại các ngân hàng thương mại vẫn đang duy trì xu thế đi lên kể từ cuối năm 2025.

Cụ thể, lãi suất liên ngân hàng qua đêm có thời điểm hình thành mức đỉnh 12 năm, quanh ngưỡng 16,4% do áp lực ngắn hạn từ thanh khoản hệ thống ngân hàng, trước khi giảm mạnh về mức 3,7% (phiên điều hành 12/02).

Ông Tâm dự báo lãi suất tiền gửi của các ngân hàng thương mại sẽ tăng bình quân 0,75% trong năm 2026 khi các NHTM gia tăng cạnh tranh về mặt huy động, giúp đảm bảo tăng trưởng tín dụng ở mức cao nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế (GDP).

Trong khi đó, lãi suất cho vay bình quân dự kiến tăng 0,5% trong năm nay, thấp hơn so với tốc độ tăng lãi suất huy động, do độ trễ trong việc tái định giá danh mục cho vay bên cạnh nỗ lực duy trì, thu hút các khách hàng lớn của các NHTM.

Lãi suất huy động duy trì đà tăng kể từ cuối năm 2025 (%), nguồn: Chứng khoán Thiên Việt, các NHTM

"Với nền lãi suất cao hơn, chúng tôi nhận định hoạt động đầu tư trên thị trường chứng khoán trong năm nay sẽ mang tính chất chọn lọc, phân hóa do ảnh hưởng của quy mô dòng tiền tham gia thị trường, đồng thời một số nhóm ngành có thể ghi nhận KQKD kém quả quan hơn so với năm 2025 do môi trường lãi suất gia tăng", vị chuyên gia nhấn mạnh.

Bên cạnh câu chuyện lãi suất, điểm nhấn của thị trường chứng khoán sau Tết còn đến từ các chính sách phát triển kinh tế nhà nước. Ngoài Nghị quyết 79-NQ/TW, Nghị định số 57/2026/NĐ-CP về cơ cấu lại vốn tại các doanh nghiệp nhà nước cũng vừa được ban hành. Điểm nhấn của Nghị định mới là danh sách 20 tập đoàn, tổng công ty nhà nước nằm trong diện Thủ tướng Chính phủ trực tiếp phê duyệt phương án cơ cấu lại vốn. Điều này có thể tạo ra hiệu ứng tâm lý khả quan trong ngắn hạn dành cho giá cổ phiếu của các doanh nghiệp nhà nước liên quan.

Chứng khoán Việt Nam có xác suất tăng cao sau Tết âm lịch﻿

Ở góc độ thị trường, thống kê dữ liệu lịch sử qua các chu kỳ trước cho thấy chứng khoán Việt Nam thường có những diễn biến khá tích cực sau kỳ nghỉ Tết.﻿

﻿Điển hình, trong giai đoạn 2016-2025, xác suất thị trường tăng điểm trong tuần đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết là 80%, mức hiệu suất bình quân của VN-Index là 1,4%.

Theo chuyên gia TVS, thị trường chứng khoán nhiều khả năng sẽ mở rộng xu thế đi lên sau Tết nguyên đán năm nay nhờ (1) hiệu ứng tâm lý khả quan thường thấy vào đầu năm mới Âm lịch khi nhiều nhà đầu tư giải ngân với hy vọng “hái lộc đầu xuân”, (2) hiệu ứng tích cực từ Nghị định số 57/2026/NĐ-CP tới nhóm cổ phiếu nhà nước qua đó nâng đỡ điểm số thị trường,...

Từ góc nhìn kỹ thuật, nếu VN-Index vượt dứt khoát khu vực MA20 ngày đi cùng với thanh khoản mở rộng, chỉ số sẽ xác nhận quay lại với trend tăng ngắn hạn. Trên góc nhìn trung hạn, VN-Index hiện vẫn đang vận động trong Uptrend hình thành từ năm 2025, vùng mục tiêu tiếp theo mà chỉ số cần chinh phục là khu vực 1.900 +/-.

"Một điểm lưu ý rằng mặc dù xuất hiện các yếu tố mang tính chất thận trọng như nền lãi suất gia tăng, việc dòng tiền thường xuyên ưu tiên tìm kiếm cơ hội tại nhóm cổ phiếu trụ (hưởng lợi từ các chính sách phát triển kinh tế nhà nước, câu chuyện nâng hạng thị trường chứng khoán,...) sẽ tác động đáng kể tới điểm số thị trường", chuyên gia TVS nhận định.